Últimamente, Google ha añadido más y más publicidad a YouTube para rentabilizar (todavía más) la que es la plataforma de vídeos más popular de todas. Esto ha hecho que ver vídeos en YouTube hoy en día sea bastante molesto para los usuarios gratis (que no pagan YouTube Premium). Sin embargo, también es cierto que la mayoría de usuarios no les importa esto pues no usan YouTube exactamente para ver vídeos, sino para escucharlos, ya sea por la música, por los sonidos relajantes, por ASMR o porque se trata de un podcast.

Google se ha dado cuenta de esta situación y ha notado que este tipo de usuarios no están recibiendo la publicidad tal y como el anunciante lo desea. Por eso, la gran G acaba anunciar la llegada de un nuevo formato de publicidad a YouTube: los anuncios de audio. ¿Qué pretende Google con esto? Pues transmitir a los oyentes de su plataforma la publicidad indicada de la forma indicada.

¿Por qué YouTube ahora reproduce anuncios de audio?

Los anuncios de audio de YouTube son simplemente un tipo de publicidad en el que todo el mensaje se transmite con la voz o el sonido, mientras que en la pantalla solo aparece una imagen estática o una animación simple. Estos anuncios están destinados para aquellos vídeos o listas de reproducción cuya audiencia ignora por completo la pantalla, o solo la ve ocasionalmente, pues lo que le interesa es escuchar.

Vamos, en otras palabras, los anuncios de audio de YouTube son como los típicos anuncios que escuchamos en la radio. La idea de Google es lograr que sus anunciantes puedan comunicar su mensaje de la manera más efectiva a los usuarios que usan YouTube para escuchar. De hecho, durante su fase alfa, más del 75% de anuncios de audio en YouTube resultaron en un aumento significativo de la conciencia de la marca entre los oyentes.

Ahora mismo, estos anuncios están en fase beta, por lo que seguramente aún no te aparezcan, pero tarde o temprano todos los usuarios tendrán que oírlos. Por supuesto, los que no quieran, tienen la opción de evitarlos pagando YouTube Premium, lo cual es algo que Google también busca que hagas implementando estos anuncios.

En resumen, Google está atando cabos sueltos. ¿No te molestaban los anuncios porque al poner una lista de reproducción de YouTube en tu PC no veías la pantalla? Esto ahora cambiará, pues los anuncios te entrarán por los oídos. Y si resultan ser tan efectivos como Google dice que son, no tengas dudas de que muchos anunciantes querrán poner anuncios de audio en YouTube, lo cual de seguro arruinará la experiencia de usar YouTube gratis para escuchar. En fin, coméntanos tu opinión… ¿te gusta que Google monetice YouTube de esta forma?

Fuente | Blog oficial de Google