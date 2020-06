Para quienes esta noticia les agarre por sorpresa, deben saber que AMD, el fabricante de procesadores y tarjetas gráficas para ordenadores, lleva tiempo con planes en marcha para desarrollar su primer procesador para móviles. Y para lograrlo, en 2019 se asoció con Samsung, quien indiscutiblemente es uno de los fabricantes más grandes e importantes del mercado móvil.

Hasta ahora, todo parece indicar que el primer procesador de AMD para móviles se llamará AMD Ryzen C7. Esta noticia es muy importante, no solo porque será el primer chip de AMD para smartphones sino porque llegará para competir en la gama alta, haciéndole frente principalmente a Qualcomm, los Exynos de Samsung, Kirin de Huawei y MediaTek. De hecho, de ser cierto, Samsung planea incluir este chip en al menos uno de sus gama alta de 2021. Y no por mero capricho, sino porque traería una serie de mejoras muy importantes que han sido reveladas recientemente a través de una cuenta en Twitter.

