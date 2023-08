Amazon es la tienda en línea predilecta de muchos usuarios alrededor del mundo. Sí, ciertamente existen alternativas excelentes, pero seguro que es tu primera opción siempre. Posicionarse como tal no ha sido tarea fácil, pero razones sobran: insuperable atención posventa, envíos muy rápidos, un catálogo enorme, muchos dispositivos propios a precios brutales, los beneficios de Amazon Prime y bastante más.

Sin embargo, Jeff Bezos y compañía saben que tienen que seguir innovando para mantener la corona, y mira que pretenden hacerlo. Amazon ha comenzado a usar inteligencia artificial en las reseñas de distintos productos, una herramienta que seguramente agradecerás.

La reseñas creadas por IA te ayudarán a saber si un producto tiene lo que necesitas

¿Cuántas veces no te ha pasado que ves algo interesante en Amazon y como no lo conoces del todo te vas a las reseñas a ver si se adapta a lo que necesitas? El problema muchas veces pasa a ser que hay demasiadas reseñas y no tienes tiempo de consultar suficientes para obtener tu respuesta. Sin embargo, Amazon te echará una mano de ahora en adelante.

La compañía reveló que están probando una nueva funcionalidad para crear reseñas a partir de inteligencia artificial (IA). Estas reviews utilizarán como base las redactadas por los usuarios, así como las características del producto.

¿La diferencia? Serán una especie de resumen en los que podrás leer información clave sobre el producto que quieres adquirir. Además, estas reseñas se dividirán en categorías/pestañas, pudiendo consultar datos importantes como ‘rendimiento’, ‘facilidad de uso’, ‘estabilidad’ y más. Vamos, todo un sistema de filtrado que nos parece muy bueno.

A diferencia del resto de reseñas, las generadas por Amazon usando IA aparecerán como destacadas para que puedas consultarlas más fácilmente. Aparte, debes saber que por ahora solamente estarán disponibles para la app móvil para Android e iOS, no en la versión para navegador.

Como dato adicional, Amazon reveló que este movimiento también busca combatir las reseñas falsas en la plataforma. ¿Lo logrará? Al parecer tienen previsto este problema.

Las reseñas generadas por IA en Amazon estarán blindadas contra las reseñas falsas

Uno de los grandes problemas que viene arrastrando Amazon desde hace algunos años son las reseñas falsas. En su plataforma hay montones, es un negocio y muchísimos se valen de ellas para posicionarse y vender más (especialmente los que venden productos chinos).

Tomando en cuenta que las nuevas reseñas generadas por IA partirán desde las reseñas creadas por los usuarios, el riesgo de ser engañado está latente. Sin embargo, Amazon también tomó esto en cuenta y decidieron poner límites.

El modelo de IA que generará las reseñas destacadas solamente recopilará información de las compras y reseñas verificadas por Amazon. Esto garantiza que los clientes no reciban datos manipulados y que los resúmenes se basen en experiencias de uso verídicas.

¿Cuándo y dónde estarán disponibles las reseñas generadas por IA en Amazon?

Como ya adelantamos, esta nueva funcionalidad estará disponible solamente a través de la app móvil de Amazon, pero hay más. De momento, solamente podrán probarla un grupo selecto de usuarios en Estados Unidos, aunque estará disponible para montones de productos. No sabemos cuándo estará disponible para todos y menos aún cuándo llegará a Amazon España y otras tiendas regionales.

Fuente | Amazon