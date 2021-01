Si tienes un altavoz inteligente de Google en casa seguro te habrá pasado que, cuando hay visitas procuras que tu información personal no quede expuesta a miradas curiosas. Y no, no nos referimos a nada grave, pero al menos sí a las anotaciones personales en el calendario o demás información personal que esté asociada con tu cuenta de Google.

Es algo tonto, sí, pero al mismo tiempo puede resultar molesto. Y más si tomamos en cuenta que la solución puede ser tan fácil como contar con una pequeña actualización del programa. Justo lo que Google ha empezado a hacer.

¿Cómo funciona el modo invitados en Google Home y Nest?

Funciona del mismo modo. Lo primero que debes saber es que, al activar el modo invitados las consultas que se hagan no serán guardadas en la cuenta de Google que esté asociada. La cual, probablemente sea la tuya. Además, como te mencionamos anteriormente, los datos personales como el calendario quedarán ocultos.

Sin embargo, este modo no está pensado particularmente para proteger tu privacidad. Tan solo con un comando de voz el modo invitados puede ser desactivado, sin más. Así que, si bien es perfecto para que tus invitados puedan interactuar más libremente con el asistente virtual, aún deberás seguir atento a las mentes más curiosas, por decirlo de algún modo.

Lamentablemente, aún estando activo el modo invitados, es necesario que tu cuenta de Google siga asociada para poder mantener el acceso a la lista de música y tener control sobre otros dispositivos en el hogar. Este es el principal motivo por el cual el modo invitados no es tan privado como sí pasa con el modo incógnito en Google Chrome, por ejemplo.

¿Este nuevo modo ya está disponible en tu altavoz de Google?

No, lamentablemente aún no está disponible en español. Ya se ha empezado a desplegar en Estados Unidos, en inglés, y se espera que llegue a más idiomas en los próximos meses. O, con suerte, en tan solo semanas, ¿quién sabe?