Seguro a los más nostálgicos esta noticia les moverá la fibra, porque después de tanto tiempo Airtel ha vuelto, con nuevos planes y, dicho por ellos mismos, promociones pensadas para ser más justos y cercanos con sus clientes. Pero atentos, porque esta noticia no es lo que parece y en cambio, tiene mucha tela de dónde cortar.

Realmente, la única similitud del Airtel de toda la vida con este es el nombre… y en breve te contaremos por qué. Sin embargo, antes de que te lo preguntes, debemos aclarar que el que no sean exactamente la misma empresa no quiere decir que esto sea algo bueno o malo.

Eso lo veremos con el tiempo, dependiendo del servicio que presten y de la impresión que tengan sus usuarios. Lo que sí es indudable es que quienes están detrás de este proyecto han sabido sacarle el jugo a una estrategia de marketing bastante astuta.

¿Qué se esconde detrás del Airtel que arranca en 2020?

Bien, lo primero que debes saber para entender esta noticia es que a principios de siglo, luego de establecerse como una opción ante el dominio en telecomunicaciones de MoviLine, Airtel fue comprada por Vodafone, sin ser la única empresa de la que Vodafone se apodera en lo que va de años. Con la compra de esta, el nombre de Airtel eventualmente desapareció, pero los derechos de la misma, junto con toda su infraestructura fueron “absorbidos” por Vodafone.

Pasó el tiempo, mucho tiempo, y en 2016 ocurrió algo importante, Vodafone no renovó la patente de Airtel. Esto permitió que un particular se hiciese con los derechos de la misma. En paralelo, nos encontramos con WiFi SL, un proveedor de Internet que, como muchas otras empresas, contrata los servicios de telecomunicaciones de Vodafone.

Entonces, ¿qué ha pasado? Pues un proveedor de servicio de Internet (WiFI SL) se ha apoderado, legalmente, de la marca Airtel y la utiliza como bandera para impulsar sus servicios en España. De hecho, actualmente el antiguo dominio web de Airtel sigue siendo propiedad de Vodafone, la página de esta nueva empresa en cambio pertenece a S. M. C. persona natural que se hizo con la patente de la marca Airtel.

Dejando esto claro, no está demás ver qué tal son los planes que ofrece:

Tarifas de Airtel

En fibra: ofrece un plan base de 100 MB, uno intermedio de 300 MB y el avanzado de 500 MB por 27; 34 y 39,99 euros al mes , respectivamente. Todos con CG-NAT y permanencia de 12 meses.

ofrece un plan base de 100 MB, uno intermedio de 300 MB y el avanzado de 500 MB por , respectivamente. Todos con CG-NAT y permanencia de 12 meses. En telefonía móvil: da el salto a los 8, 10, 12, 30 y Full GB. Cada uno por 9; 10; 11; 11,70 y 23 € al mes, respectivamente. Todos los planes con llamadas ilimitadas y con IVA incluido. Además de una permanencia de contrato de 12 meses. Pero ojo, porque hay un par de cosas a tener presentes, el plan Full en realidad es de 120 GB y con la cláusula de prohibición para que no puedas usar la tarjeta SIM en un router.

Para conocer más detalles sobre los planes de esta empresa, no dudes en seguir el enlace a la página oficial de la misma:

Portal web oficial| Airtel

¿Crees que Vodafone tomará alguna acción o se mantendrá inerte ante esta nueva Airtel?

Luego de leer esta noticia, esta es la pregunta que seguramente más de uno se estará haciendo. E indudablemente, si nos guiamos por una brújula moral todo indica que esta jugada ha sido deshonesta, aprovechándose de la reputación de una antigua marca para darle vigencia a un proyecto nuevo y valiéndose de los puntos flojos a nivel legal que la misma Vodafone ha ido dejando, eso sí.

Pero, en el mundo de los negocios lo moralmente correcto no tiene por qué ser lo más conveniente. A fin de cuentas, esta empresa está contratando los servicios de Vodafone, así que si la estrategia les funciona pues igual parte de esos ingresos beneficiarán a Vodafone. Viéndolo de este modo, no parece que haya mucho problema. Aún así, nada está escrito, aún queda por conocer qué hará (o no) la misma Vodafone.