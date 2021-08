El Mobile World Congress es el evento más importante del año donde se reúnen las grandes compañías que quieren anunciar sus últimos proyectos, como el último Redmi Note. ¡Es un encuentro increíble para todos los apasionados de la tecnología punta!

Habitualmente se celebra en Barcelona, aunque también haya MWC en Shanghai (China) y en Los Ángeles (EEUU). Sin embargo, este año el Mobile World Congress va a ser muy especial. En septiembre tendrá lugar la primera edición del MWC en el continente africano de la historia.

¡Te contamos todo lo que se sabe hasta ahora sobre este acontecimiento!

Debido a la situación que estamos viviendo por el COVID-19 (¡recuerda pedir tu certificado COVID cuanto antes!), la primera edición del MWC africano será un evento online que durará tres días, del 28 al 30 de septiembre, ambos inclusive.

Igual que en los eventos presenciales que se han celebrado hasta ahora, en este Congreso Mundial del Móvil, asistirán grandes compañías de telefonía móvil, patrocinadores y todo tipo de expertos e interesados en el tema.

De momento, solo ZTE ha confirmado su asistencia al WMC Africa, pues aparece en el teaser que twitteó la cuenta oficial del MWC ayer como cofundadora:

MWC is coming to #Africa!

Until we can meet in person, MWC Africa will be hosting a series of #virtual events, where you can meet the continents most exciting innovators & keep up to date with the latest industry developments.

Watch this space 👀 #MWC21 pic.twitter.com/8pP5vy39Iy

— MWC (🔜 #MWCLA21) (@MWCHub) August 5, 2021