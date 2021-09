La verificación de Instagram consiste en comprobar que una cuenta realmente pertenece a la persona o entidad que representa. Una vez verificada, Instagram añade un check azul al lado de su nombre de perfil para que todos sepan que es una cuenta real. Como todo el proceso de verificación es realizado manualmente por moderadores de Instagram, no a todo el mundo se le concede la oportunidad de verificar su cuenta.

Y es que hay que entender que esta verificación se inventó porque la suplantación de identidad en las redes sociales es muy común. Y las figuras públicas que son muy conocidas necesariamente deben mostrar cuáles son sus redes sociales oficiales para evitar estafas, difamación, etc. En otras palabras, si no eres una persona famosa o no tienes un cargo/profesión de relevancia pública, no hay necesidad de verificar tu cuenta.

Si crees que puedes optar por una verificación en Instagram considerando lo anterior dicho, entonces debes saber que en los últimos meses la plataforma ha hecho algunos cambios para mejorar el proceso de aplicación. A continuación, te mostramos todo lo que cambió.

Ahora debes cumplir estas 5 condiciones para verificar tu cuenta de Instagram

Estas son las 5 condiciones que Instagram ahora exige cumplir para verificar tu cuenta:

La cuenta debe representar a una persona real, una empresa registrada o una entidad.

o una entidad. Solo debe haber una cuenta para cada persona o empresa que se desee verificar. Es decir, debe ser única.

que se desee verificar. Es decir, debe ser única. Solo puede verificarse una cuenta por persona o empresa , salvo que se quieran crear diferentes cuentas para distintos idiomas.

, salvo que se quieran crear diferentes cuentas para distintos idiomas. La cuenta debe ser pública y tener una biografía, una foto de perfil y al menos una publicación.

y al menos una publicación. La cuenta debe representar a una persona, marca o entidad conocida y muy buscada.

Instagram aclara que ellos verifican las cuentas de personas o empresas que aparezcan a menudo en los medios de comunicación. Eso sí, no toman en cuenta el contenido promocional o pagado. La buena noticia es que ahora Instagram revisa más fuentes de noticias de todo el mundo, incluyendo aquellas especializadas en contenido afroamericano, LGBTQ+ y latino.

Además, con la actualización, Instagram ya te permite compartir información sobre tu audiencia, la región en la que eres más popular y añadir hasta cinco artículos de noticias para ayudar a los moderadores de la plataforma a tener más contexto cuando revisen tu solicitud.

Instagram no aumentará tu exposición por estar verificado

Otra cosa muy importante que Instagram ha matizado es que la etiqueta de verificación no significa que aprueban tu contenido. De hecho, dijeron que los algoritmos de Instagram no favorecerán tus publicaciones en la plataforma solo por estar verificado.

Asimismo, Instagram ha mencionado que las cuentas verificadas no pueden cambiar su nombre ni transferir la verificación a otra cuenta. El propósito del distintivo azul es que la gente sepa que la cuenta ha sido verificada y que han confirmado que son quienes dicen ser. Nada más que eso.

Por último, la red social ha aclarado que los usuarios que obtuvieron su verificación por un método malicioso o ilegal, serán baneados tarde o temprano. Instagram constantemente está inspeccionando todas las cuentas verificadas para detectar este tipo de trampa y tomar las acciones correspondientes.

Fuente | Blog oficial de Instagram