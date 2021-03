Cuando algo es demasiado bueno para ser real, hay que dudar. Y si vas a gastarte más de 300€, aún mucho más. Es por eso que mucha gente al ver los precios de los móviles en la tienda online Yaphone inmediatamente se pregunta si es fiable o es una estafa. Por lo general, los smartphones en esta tienda valen significativamente menos que en Amazon y que en cualquier otra tienda más popular… ¿Por qué? ¿Hay alguna trampa? ¿Sus productos son usados? ¿Venden imitaciones?

A continuación, te explicaremos cómo funciona realmente esta tienda para que sepas por qué Yaphone es tan barato y si debes fiarte de ella o no.

¿Por qué los móviles en Yaphone son más baratos?

El secreto de los bajos precios de Yaphone está en Andorra. Sí, así como lo lees. De hecho, la tienda en sus inicios se llamaba “DVD Andorra”. Su sede principal está en el Principado de Andorra, lo que significa que no pagan los altos impuestos de España, sino los bajos del país vecino. Así, lo que se ahorran en el pago de impuestos, les permite vender gadgets y móviles Xiaomi, Samsung, Huawei, iPhones y de otras marcas a precios más bajos que los de la competencia.

Para que te hagas una idea, mientras que en España el IVA general es de un 21%, en Andorra es de apenas un 4,5%. Esta diferencia es la clave que explica por qué Yaphone vende tan barato. Eso sí, esto a su vez es una advertencia para las empresas y los autónomos que estén interesados en comprar en Yaphone, pues la factura no les incluirá el IVA.

¿Pero Yaphone funciona en España? Sí, totalmente. La tienda hace envíos desde España con la empresa NACEX. Los envíos suelen tardar de 3 a 10 días, aunque también tienen promociones para comprar productos que te llegan en 24 horas. Por otra parte, debes saber que todos los móviles que vende Yaphone son nuevos; la tienda no vende dispositivos usados o de segunda mano. Y, saliendo un poco del tema, también tienes que saber que puedes conseguir cupones de Yaphone en su cuenta oficial de Twitter.

¿Los móviles de Yaphone tienen garantía?

Tal y como ponen en sus Términos y condiciones, Yaphone cumple con la normativa de la Comunidad Europea. Eso significa que los móviles (o cualquier otro producto) que compres en la tienda vendrá con 2 años de garantía. El primer año de garantía suele ser directamente con el fabricante del dispositivo, como sucede con casi todas las tiendas online. Aquí no hay sorpresas.

Evidentemente, solo podrás hacer uso de la garantía en caso de que el dispositivo venga defectuoso de caja. La garantía no cubre daños físicos causados por el mal uso, problemas de software, ni desgastes provocados por el tiempo de uso (como la degradación de la batería). Si el móvil te vino con algún defecto de fábrica (como que no se conecte a datos móviles), Yaphone procederá a repararlo en un período de 25 a 30 días. Lo harán usando materiales nuevos y, de no poder repararlo, te enviarán otro nuevo, reacondicionado u otro modelo con características y precio similar.

¿Yaphone acepta devoluciones?

¿Y qué hay de las devoluciones? Pues Yaphone te da 14 días para que devuelvas el producto si no te gustó o no era lo que esperabas. Eso sí, para devolverlo tendrás que pagar 9,95€ por gastos de devolución (incluye los gastos de transporte). El producto debes enviarlo de vuelta con sus plásticos de protección originales y con sus accesorios sin usar para que te acepten la devolución.

En caso de que el producto haya llegado dañado a tus manos por evidentes problemas de manipulación durante el envío, tienes 24 horas para notificarlo. En ese caso, no te cobrarán los gastos de devolución. ¿Y cuánto tiempo tarda Yaphone en devolverte el dinero? 14 días naturales como mucho. Otra cosa muy importante que debes saber es que Yaphone no acepta bajo ningún concepto devoluciones de smartwatches o auriculares por temas de higiene. Así que tenlo en cuenta, ya que por esta razón puede no ser la mejor tienda para comprar wearables.

Opiniones sobre Yaphone: buenas en su mayoría

Si revisas sitios como Foro Coches donde la gente comparte su experiencia con Yaphone, verás que la mayoría no ha tenido ningún problema al comprar en esta tienda. Eso sí, muchos concuerdan en que su servicio postventa (todo lo que tiene que ver con los reclamos, garantías y devoluciones) es malo, como puedes leer en estas opiniones de Chollometro. Al parecer, cuando hay problemas, su atención al cliente no es la mejor y las soluciones que proponen no son muy útiles.

Aun así, en el sistema de valoración de tiendas online eKomi tiene 9,2/10 puntos con un 89,36% de valoraciones positivas. En Trustpilot tiene 4/5 de estrellas, aunque solo cuenta con 3 opiniones actualmente (todas ellas positivas).

Yaphone es fiable, no es una estafa

Ahora que ya te hemos explicado qué es Yaphone y cómo funciona, queda claro que es una tienda legal, que sí es fiable y que vende móviles nuevos. No es en absoluto una estafa, pese a que sus precios bajos te puedan confundir. Así que compra allí con confianza, pero teniendo en cuenta todas sus políticas de garantía y devoluciones que te mencionamos antes para que no te tomen por sorpresa.

Además, recuerda que su servicio técnico no tiene una muy buena reputación. Si quieres asegurarte de recibir un buen servicio postventa que resuelva bien todos los posibles problemas y así no pasar malos ratos, quizás debas olvidarte de ahorrar unos cuantos euros y comprar tu móvil en una tienda de renombre como Amazon.

De todas formas, la decisión final es tuya. Evalúa bien los pros y contras de la tienda y haz lo que más te convenga. Luego, si quieres, comenta aquí en los comentarios tu experiencia con Yaphone para que otros puedan verla y despejen cualquier duda posible.