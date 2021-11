Aquello de gastarse un pastizal para acceder a móviles con buen rendimiento es cosa del pasado. Actualmente, por unos 300 € puedes tener un smartphone de excelente calidad y rendimiento que poco tiene que envidiar a otros más costosos.

Dos de ellos son los Xiaomi 11 Lite 5G NE y el Realme GT Master Edition, que hoy los comparamos para saber cuál es mejor. ¿Estarás preparado para esta batalla de la gama media?

Todas las especificaciones de los Xiaomi 11 Lite 5G NE vs Realme GT Master Edition

Estos smartphones de Xiaomi y Realme son de lo mejor que tiene cada compañía en su catálogo para la gama media. El rendimiento es magnífico en ambos casos, pues comparten especificaciones similares. No obstante, lo que decidirá cuál de ellos es el mejor serán los pequeños detalles. Te dejamos sus fichas técnicas para que los conozcas:

Especificaciones Xiaomi 11 Lite 5G NE

Realme GT Master Edition

Dimensiones y peso 160,5 x 75,7 x 6,8 mm. 158 gramos. 159,2 x 73,5 x 8,7 mm. 180 gramos. Pantalla 6,55″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con panel AMOLED, tasa de refresco de 90 Hz, HDR10+, Dolby Vision y brillo máximo de 800 nits. 6,43″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con panel AMOLED, tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo de 1000 nits. Procesador Qualcomm Snapdragon 778G con gráfica Adreno 642L. Qualcomm Snapdragon 778G con gráfica Adreno 642L. RAM 6 / 8 GB. 6 / 8 GB. Almacenamiento 128 / 256 GB, ampliable mediante microSD. 128 / 256 GB. Cámara Trasera Principal de 64 MP con f/1.8.

Ultra gran angular de 8 MP con f/2.2 y visión de 119º.

Macro de 5 MP con f/2.4.

EIS, PDAF y Dual Flash LED. Principal de 64 MP con f/1.8.

Ultra gran angular de 8 MP con f/2.2 y visión de 119º.

Macro de 2 MP con f/2.4.

EIS, PDAF y Flash LED. Cámara Frontal 20 MP con f/2.2. 32 MP con f/2.5. Conectividad WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB-C, altavoces estéreo e infrarrojos. WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB-C y conector de audio de 3,5 mm. Batería 4250 mAh con carga rápida de 33W. 4300 mAh con carga rápida de 65W. Sistema operativo Android 11 basado en MIUI 12.5. Android 11 basado en MIUI 12.5. Precio 289€. 269€. Cómpralo aquí Comprar Comprar

El diseño del Realme GT Master Edition gana, pero el Xiaomi no se queda atrás

Si hay algo poco común en la gama media es lo que hizo Realme con este móvil y eso es algo que no podemos pasar por alto. El Realme GT Master Edition está diseñado por Naoto Fukasawa, uno de los diseñadores más importantes de japón. ¿Qué tiene de especial? Que ese tipo de cosas se tienden a quedar en la gama alta, que la trasera está fabricada en cuero y su aspecto es simplemente genial. Solo por eso, el Realme se lleva la palma en este apartado.

No obstante, el Xiaomi 11 Lite 5G NE no se queda atrás. Es uno de los móviles más delgados y ligeros del segmento, además de contar con protección IP53 y altavoces estéreo. Aparte, es un dispositivo bastante llamativo, pero le penaliza el hecho de tener un aspecto que no varía en nada respecto a otros Xiaomi Mi 11.

La pantalla del Xiaomi 11 Lite 5G NE tiene mejor calidad, pero la del Realme es más rápida

Pasando a las pantallas, decidir cuál es mejor será cuestión de lo que pueda interesarte más. Por un lado, el panel AMOLED del Xiaomi es más grande, ofrece mejor calidad de imagen, hasta mil millones de colores, tiene certificación HDR10+ y Dolby Vision. No obstante, tiene una tasa de refresco de 90 Hz.

Mientras, la pantalla del Realme GT Master Edition destaca por su velocidad al contar con una tasa de refresco de 120 Hz. También incluye el lector de huellas debajo del panel, algo que no sucede con el Xiaomi. Sin embargo, la calidad de imagen es un poco inferior respecto a su rival, pero solo un poco. Aunque, ojo, ambos cuentan con la misma resolución de pantalla, pues son Full HD+.

Rendimiento de sobra y 5G para ambos móviles, pues comparten procesador

El Snapdragon 778G que incorporan estos móviles es de lo mejor que tiene Qualcomm para la gama media. Es un chip de ocho núcleos que se mueve por encima de los 520.000 puntos en AnTuTu y su rendimiento en juegos es genial. Además, incorpora conectividad 5G.

¿Podríamos hablar de un empate técnico? Definitivamente sí, pues incluso comparten las mismas especificaciones de RAM (hasta 8 GB) y almacenamiento (hasta 256 GB), aunque el Xiaomi es compatible con microSD.

¿Y el software? La diferencia de rendimiento podría estar en este punto. Ambos dispositivos cuentan con Android 11, pero MIUI 12.5 y Realme UI 2.0 tienen sus diferencias. MIUI 12.5 funciona muy bien y trajo numerosas novedades. Por su parte, Realme UI 2.0 no se queda atrás en nada, aunque algunos analistas apuntan a que es una capa que puede abrumar un poco entre tantas opciones disponibles.

El Xiaomi se adelante (por poco) en las cámaras traseras, pero en la frontal gana el Realme

Lo dijimos arriba, los pequeños detalles marcarán la diferencia y eso es algo que se reafirma en este apartado. Ambos teléfonos cuentan con triple cámara trasera y dos de ellas son exactamente iguales: la principal, de 64 MP y f/1.8; y el lente ultra gran angular, de 8 MP y f/2.2. Sin embargo, el sensor macro del Xiaomi 11 Lite 5G NE es de 5 MP y f/2.4, un poco mejor que la cámara de 2 MP y f/2.4 del Realme GT Master Edition.

¿Eso significa que es mejor el Xiaomi? Solo en cámaras traseras, porque si lo tuyo son los selfis seguramente prefieras el Realme. ¿La razón? Fácil, el Realme tiene un sensor de 32 MP con f/2.5, mientras que el Xiaomi cuenta con 20 MP y f/2.2.

La carga rápida de 65 W del Realme GT Master Edition se lleva por delante a la del Xiaomi

Como es costumbre, el último apartado de nuestra comparativa es el de las baterías y sistemas de carga. Debemos decir que en capacidad de batería la cosa está bastante igualada, con 4300 mAh para el Realme y 4250 mAh para el Xiaomi.

No obstante, el Realme GT Master Edition tiene carga rápida de 65 W, y es capaz de pasar de 0 a 100% de batería en apenas 33 minutos. Mientras, el Xiaomi 11 Lite 5G NE cuenta con carga de 33 W, que no está mal, pero se queda claramente atrás.

El Realme GT Master Edition se queda con la corona, pero el Xiaomi 11 Lite 5G NE le pisa los talones

Llegando al final de esta comparativa debemos responder a la cuestión inicial: ¿es mejor el Realme o el Xiaomi? Como pudiste notar, están bastante parejos en casi todos, pero en definitiva el Realme GT Master Edition gana esta batalla.

¿Las razones? Mejor sistema de carga, una pantalla más rápida y mejor cámara delantera. Además, el móvil de Realme es más económico que el de Xiaomi y tiene un diseño prémium pese a ser un dispositivo de gama media.

¿Eso significa que el Xiaomi sería una mala compra? Para nada, pues es un dispositivo súper capaz y competitivo. ¿Entonces? Podemos decir que sería la compra ideal si buscas mejor calidad de imagen y una capa de personalización de Android un tanto mejor.

¿Y los precios? Actualmente, puedes conseguir en Amazon el Realme GT Master Edition de 6 GB + 128 GB por solo 269 € gracias a las ofertas del Black Friday. Mientras, el Xiaomi 11 Lite 5G NE está disponible por 289 € en su versión base. Te dejamos los enlaces para que te lleves alguno a casa: