Cuando hablamos de smartphones económicos, TCL es una marca de referencia. Este año comenzaron reafirmándolo con el lanzamiento de los TCL 40 SE y TCL 408, y ahora han presentado un nuevo móvil barato exclusivo del mercado de Estado Unidos. El móvil en cuestión es el TCL Ion X, el cual ha nacido de la alianza entre el fabricante chino y el operador de redes móviles estadounidenses Metro. Llega con características de gama baja orientadas a quien busque un dispositivo súper económico para enviar mensajes, hacer llamadas, usar WhatsApp y poco más.

Es muy poco probable que TCL venda este móvil fuera de Estados Unidos, pero por suerte no nos perderemos de nada porque sus especificaciones no son muy buenas y su precio no es tan atractivo. Compruébalo tú mismo a continuación…

Especificaciones del TCL Ion X

El TCL Ion X lleva una pantalla de 6 pulgadas con resolución 720p, que está rodeada por marcos bastante gruesos. De hecho, no tiene notch para alojar su cámara selfie de 5 MP, pues se ubica en la parte superior. En su trasera encontramos una tapa con una especie de textura para facilitar el agarre junto a una cámara de 13 MP y un Flash LED situados en un pequeño rectángulo. Sobra decir que la calidad de su cámara es muy limitada.

Lo más interesante de este móvil es quizás que, en pleno 2023, viene con una batería removible de 3000 mAh. Si se te daña o quieres cambiarla tras varios años de desgaste, podrás reemplazarla tú mismo fácilmente sin acudir a un técnico.

Características TCL Ion X Dimensiones y peso 156,5 x 75,2 x 8,9 mm. 177,4 gramos. Pantalla 6″ HD+ (1440 x 720 píxeles) con relación de aspecto 18:9, panel IPS LCD, 268 ppi y relación cuerpo pantalla del 78,9 %. Procesador MediaTek Helio G25 con gráfica PowerVR GE8320. RAM 3 GB. Almacenamiento 32 GB en formato eMMC 5.1, ampliable con micro SD. Cámara trasera 13 MP con Flash LED. Graba en 1080p a 30 FPS. Cámara frontal 5 MP. Graba en 1080p a 30 FPS. Conectividad y extras USB-C, WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 4G, GPS, Bluetooth 5.1 y jack de audio de 3,5 mm. Batería 3000 mAh (removible) con carga rápida de 10 W. Sistema operativo Android.

Aunque el fabricante no especificó qué versión de Android lleva, al menos sabemos que incluye un procesador Helio G25 junto con 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento expandible con una micro SD. No es un procesador potente, pero es de los mejores en su gama. Por cierto, este chip solo soporta redes 4G e inferiores.

Otra característica genial del TCL Ion X es su jack de 3.5 mm para conectarle auriculares, así como su conectividad WiFi 5 + Bluetooth 5.1. Por lo demás, es un smartphone bastante básico que no te debería dar problemas si no le exiges más allá de sus capacidades.

Precio del TCL Ion X y disponibilidad

El TCL Ion X ya está a la venta en Estados Unidos a través de Metro (en exclusiva). Su precio es de 119,99 $, lo que serían unos 110 € al cambio. Sin embargo, rumores señalan que se venderá a un precio más bajo aún en las futuras promociones del operador. Dicho sea de paso, no se espera su lanzamiento fuera del territorio estadounidense.