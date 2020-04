Durante el CES 2020, TCL dejó ver algunos prototipos de sus dispositivos gama media de 2020, y anunció que serían presentados durante este mes. Ahora, han cumplido con ello, lanzando oficialmente los TCL 10L, TCL 10 Pro y TCL 10 5G.

Estos tres móviles Android cuentan con muy buenas especificaciones, y un precio comedido, además de conectividad 5G en uno de ellos. Los TCL 10 son la segunda apuesta en solitario de la compañía, luego del TCL Plex del año pasado, y con ellos espera entrar al mercado con gran fuerza.

Todas las características de los TCL 10L, TCL 10 Pro y TCL 10 5G

TCL lleva varios años en el mercado, pero siendo la compañía que mueve los hilos de Alcatel y BlackBerry desde las sombras. Ahora parece que desea hacerse un nombre propio, y aunque no sabemos la razón exacta, podríamos intuir que es por la muerte de BlackBerry. Mientras que Alcatel se mueve en la gama baja, los TCL 10 serán los representantes de la gama media, y estas son sus especificaciones:

Especificaciones TCL 10L

TCL 10 Pro

TCL 5G

Dimensiones y peso 162,2 x 75,6 x 8,4 mm, 180 gramos. 158,5 x 72,4 x 9,2 mm, 177 gramos. 163,6 x 76,5 x 9,05 mm, 210 gramos. Pantalla 6,53″ con resolución Full HD+ (2340 x 1080), panel LTPS LCD, 395 ppi y relación 19,5:9. 6,47″ con resolución Full HD+ (2340 x 1080), panel AMOLED, 398 ppi y relación 19,5:9. 6,53″ con resolución Full HD+ (2340 x 1080), panel LTPS LCD, 395 ppi y relación 19,5:9. Procesador Qualcomm Snapdragon 665 con gráfica Adreno 610. Qualcomm Snapdragon 675 con gráfica Adreno 612. Qualcomm Snapdragon 765G con gráfica Adreno 620. RAM 6 GB. 6 GB. 6 GB. Almacenamiento 64 GB ampliable mediante microSD. 128 GB ampliable mediante microSD. 128 GB ampliable mediante microSD. Cámara Trasera Cuádruple de 48 MP con f/1.8 + gran angular de 8 MP con f/2.2 + macro de 2 MP con f/2.4 + sensor de profundidad de 2 MP con f/2.4. Cuádruple de 64 MP con f/1.8 + gran angular de 16 MP con f/2.4 + macro de 5 MP con f/2.2 + sensor de profundidad de 2 MP con f/1.8. Cuádruple de 64 MP con f/1.9 + gran angular de 8 MP con f/2.2 + macro de 5 MP con f/2.2 + sensor de profundidad de 2 MP con f/2.4. Cámara Frontal 16 MP con f/2.2. 24 MP con f/2.0. 16 MP con f/2.2. Conectividad USB C, WiFi AC de doble banda, Dual SIM 4G, GPS + GLONASS, Bluetooth 5, jack de audio de 3,5 mm y NFC. USB C, WiFi AC de doble banda, Dual SIM 4G, GPS + GLONASS, Bluetooth 5, jack de audio de 3,5 mm y NFC. USB C, WiFi AC de doble banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS, Bluetooth 5, jack de audio de 3,5 mm y NFC. Batería 4000 mAh con carga estándar 4500 mAh con carga rápida de 18W. 4500 mAh con carga rápida de 18W y carga inversa. Sistema Operativo TCL UI con Android 10. TCL UI con Android 10. TCL UI con Android 10.

TCL 10L, el menor de la familia se presenta como un gran candidato de menos de 250 euros

El primer móvil de la alineación es el TCL 10L, un dispositivo que llega como la opción más “básica”, pero que esconde grandes especificaciones. Prueba de ello es que equipa un Snapdragon 665 como procesador, un chip que ha demostrado ser muy bueno desde su lanzamiento. A este, se le suman nada más y nada menos que 6 GB de RAM, así como 64 GB de almacenamiento interno, ampliable vía microSD.

En lo que respecta a pantalla, el TCL 10L equipa un panel LTPS de 6,53 pulgadas con resolución Full HD+, una decisión más que correcta tomando en cuenta el precio. Sobre el diseño, el TCL 10L cuenta con una trasera fabricada en plástico en colores blanco y azul, con el lector de huellas ubicado en el centro. Por su parte, la distribución de cámaras traseras es horizontal, y van montadas sobre un módulo.

Hablando de eso, el TCL 10L llega con cuádruple cámara trasera, siguiendo así la senda de otros fabricantes. El sensor principal promete capturas muy interesantes gracias a sus 48 MP y f/2.2, pero no llega solo. Lo acompañan un sensor gran angular de 8 MP con f/2.2 y ángulo de visión de 118º, un sensor macro de 2 MP con f/2.4, y un cuarto sensor de 2 MP con f/2.4 para profundidad. Nada mal TCL, nada mal. ¿Y la frontal? Una cámara para selfies de 16 MP con f/2.2 que está ubicada en una perforación de la pantalla.

En cuanto a batería, TCL apuesta por una capacidad de 4000 mAh para el TCL 10L, así como carga estándar de 10W. Esto no nos sorprende en absoluto, pero al menos la carga podría ser un poco mejor. El 10L llega con conectividad 4G, WiF AC de doble banda, Bluetooth 5, GPS, NFC, conector para auriculares, y un botón dedicado exclusivamente para activar el Asistente de Google.

TCL 10 Pro, la mejor pantalla y cámaras de los tres gama media de TCL

El segundo Android presentado por TCL no es el más poderoso de todos, pero sí el que mejor cámaras y pantalla tiene. Sobre esta última, el TCL 10 Pro equipa un panel AMOLED de 6,47 pulgadas y resolución Full HD+. Con esta elección, no solamente mejora la calidad de colores, gracias a su ratio de contraste 2000000:1, sino que además se suma la función “Always On Display” para notificaciones.

El diseño tiene algunos parecidos con el del TCL 10L, pero también varias diferencias. La trasera está fabricada en cristal con acabado mate, y llega en dos colores diferentes: verde y gris. Por su parte, el lector de huellas se mueve al frontal, justo debajo de la pantalla; y la distribución de cámaras se queda en horizontal, pero sin el módulo.

Sobre el rendimiento de este móvil, el TCL 10 Pro equipa un Snapdragon 675, 6GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, ampliable al igual que su hermano menor. Esta configuración bastará para la gran mayoría de aplicaciones, y asegura un buen tiempo de uso antes de tener que cambiarlo. Un detalle curioso es que el TCL Plex del año pasado tiene estas mismas especificaciones, y comparte también un diseño similar, ¿puesta a punto?

Volviendo al TCL 10 Pro, sus cámaras son las mejores de los tres dispositivos. La configuración trasera es cuádruple como en sus hermanos, pero el sensor principal sube hasta los 64 MP con f/1.8. A este, le acompañan un sensor gran angular de 16 MP con f/2.4, un sensor macro de 5 MP con f/2.2, y un sensor de profundidad de 2 MP con f/1.8. Respecto a la cámara para selfies, el sensor es de 24 MP con f/2.0, aunque llega ubicada en un notch.

Por su parte, la batería del TCL 10 Pro llega con mejores números que la del 10L, con una capacidad de 4500 mAh y carga rápida de 18W. Respecto a la conectividad, encontrarás 4G, WiFi AC de doble banda, Bluetooth 5, GPS, NFC, conector para auriculares, y un botón para activar el Asistente de Google.

TCL 10 5G, el máximo rendimiento y la velocidad de conexión más rápida de todas

El último de los móviles de TCL llega armado hasta los dientes, aunque con pequeños matices frente al TCL 10 Pro. El TCL 10 5G equipa un poderoso Snapdragon 765G que le aseguran unas cifras de rendimiento increíbles, en especial si lo juntas con sus 6 GB de RAM. Con esta dupla, TCL se archiva un gran logro, porque no habrá aplicación o juego alguno que se le resistan al TCL 10 5G. ¿Y el almacenamiento? 128 GB y capacidad para ampliarlo mediante microSD.

Con el TCL 10 5G, la compañía tomó la misma base de diseño del 10L, porque son muy parecidos entre sí. En la trasera encontrarás el lector de huellas, así como las cámaras en horizontal sobre un módulo. El único cambio viene dado por el material y los colores, ya que la trasera del TCL 10 5G es de cristal con acabados brillantes en azul o gris. Con la pantalla sucede exactamente igual, debido a que el TCL 10 5G ocupa un panel LTPS de 6,53 pulgadas y resolución Full HD+, mismo del 10L. Incluso repite el agujero en la pantalla.

Ya movidos a las cámaras, el TCL 10 5G navega entre sus hermanos. En total equipa cuatro cámaras traseras, teniendo como protagonista a un sensor de 64 MP con f/1.9. Le siguen un gran angular de 8 MP con f/2.2, un sensor macro de 5 MP con f/2.2, y finalmente un sensor de profundidad de 2 MP con f/2.2. El sensor frontal es el mismo del TCL 10L, es decir cámara para selfies de 16 MP con f/2.2.

Por último, el TCL 10 5G repite las especificaciones de batería del 10 Pro, con una capacidad de 4500 mAh y carga rápida de 18W, pero agrega carga inversa. En cuanto a conectividad, el TCL 10 Pro es el único con conexión 5G, pero de resto ofrece lo mismo que sus hermanos: WiFi AC de doble banda, Bluetooth 5, GPS, NFC, conector para auriculares, y un botón para activar el Asistente de Google.

Precio y disponibilidad de los TCL 10L, 10 Pro y 10 5G

Los nuevos móviles de TCL llegarán todos con Android 10, bajo la capa de personalización TCL UI. Por su parte, los precios serán únicos, debido a que cada uno cuenta con una sola versión de RAM y almacenamiento, pero la disponibilidad sí varía. Son los siguientes:

TCL 10L: 249 euros y disponible a partir del segundo trimestre.

249 euros y disponible a partir del segundo trimestre. TCL 10 Pro: 449 euros y disponible a partir del segundo trimestre.

449 euros y disponible a partir del segundo trimestre. TCL 10 5G: 399 euros y disponible en algún momento de 2020.

Estos nuevos TCL no han gustado bastante, y son una oferta interesante para la gama media, en especial el TCL 10 5G, que aunque posee las mejores especificaciones globales, solo por contar con una pantalla más sencilla cuesta 50 euros menos que el TCL 10 Pro. ¿Y a ti que tal te parecen?