Los móviles destinados al gaming siguen siendo de los más potentes en el catálogo de dispositivos Android. Sin duda alguna, las empresas usan toda su creatividad en la fabricación de estos smartphones para que lleguen al mercado con características únicas. Un claro ejemplo es el Sharp AQUOS Zero 2, el móvil con pantalla de 240 Hz.

Este teléfono ha sido presentado en Taiwan y llega con una pantalla de 240 Hz que es de las más espectaculares en la actualidad. Además, viene con buenas características para que puedas disfrutar al máximo tus juegos preferidos:

Especificaciones del Sharp AQUOS Zero 2

Características Sharp AQUOS Zero 2 Dimensiones y peso 74 x 158 x 8,8 mm. 148 gramos. Pantalla OLED de 6,4 pulgadas, resolución Full HD+ y 240 Hz. Procesador Qualcomm Snapdragon 855. RAM 8 GB. Almacenamiento 256 GB. Cámara trasera Dual de 12 MP + gran angular de 18 MP. Cámara frontal 8 MP. Conectividad y extras Doble altavoz, NFC y protección IP68. Batería 3130 mAh con carga rápida. Sistema operativo Android 10.

El Sharp AQUOS Zero 2 tiene una pantalla OLED de 6,4 pulgadas y resolución Full HD+. Su frecuencia de actualización de 240 Hz supera a la que ofrecen smartphones como el Samsung Galaxy S20 (90 Hz) y el OnePlus 8 Pro (120 Hz). Además, supera al RedMagic 5G que era considerado un móvil referente con su panel de 144 Hz.

Hasta el momento, los 240 Hz del Sharp AQUOS Zero 2 son los más impresionantes que se han visto en pantallas móviles. El teléfono está alimentado por un Qualcomm Snapdragon 855 que llega junto a 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento. Aunque no sea el último procesador, no existen dudas de que tendrá lo necesario para ofrecer una experiencia brutal al momento de jugar.

En cuanto a las cámaras, el móvil de la marca japonesa tiene una doble cámara trasera formada por sensores de 12 MP + 20 MP, y en la muesca de su parte frontal alberga una cámara para selfies de 8 MP. Por otro lado, su batería alcanza los 3130 mAh y llega con carga rápida. Además, cuenta con NFC y protección IP68 que lo hace resistente tanto al polvo como a las salpicaduras.

Es necesario destacar que Sharp creó una forma de distribuir el calor y disiparlo de manera eficiente en su nuevo smartphone. Y como admite la carga paralela, puedes jugar cómodamente incluso cuando estés cargando la batería del móvil.

Precio y disponibilidad del Sharp AQUOS Zero 2

El Sharp AQUOS Zero 2 fue presentado en Taiwan y aún no sabemos nada sobre su aparición en otros mercados. Este móvil se venderá en el país asiático por un precio que al cambio se sitúa alrededor de los 670 euros, unos 746 dólares.

Y a ti, ¿te gustaría tener un Sharp AQUOS Zero 2 en tu poder?

Fuente | Sharp