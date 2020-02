Samsung finalmente presentó a los nuevos miembros de la serie Galaxy S, y lo hizo junto a muchos otros lanzamientos, como el Galaxy Z Flip. La familia S20 llegó con tres versiones, el S20 estándar, el S20+ y el S20 Ultra, todos equipados con Snapdragon 865 o Exynos 990 (dependiendo del mercado), los chips más poderosos actualmente para móviles, además de versiones 4G y 5G.

Como era de esperar, los nuevos Galaxy S20 serán la punta de lanza de Samsung para los próximos meses, pero ¿son un avance respecto a los móviles de la competencia? ¿Vale la pena el cambio y la inversión? Tomamos el Galaxy S20 normal y lo ponemos cara a cara contra sus rivales de otras marcas. Esta es la comparativa del Galaxy S20 vs iPhone 11 vs Huawei P30 vs Google Pixel 4.

Tabla de especificaciones: Galaxy S20 vs iPhone 11 vs Huawei P30 vs Google Pixel 4

Como en toda comparativa de productos, lo primero es contrastar a través de una tabla las especificaciones de cada contendiente. De esta manera, tanto tú como el resto de interesados podrán comparar fácilmente, y ya ir avistando el resultado de la comparativa. Son las siguientes:

Especificaciones Samsung Galaxy S20

Apple iPhone 11

Huawei P30

Google Pixel 4

Dimensiones y peso 151,7 x 69,1 x 7,9 mm y 163 gramos. 150,9 x 75,7 x 8,3 mm, 194 gramos. 149,1 x 71,4 x 7,6 mm, 165 gramos. 147,1 x 68,8 x 8,2 mm, 162 gramos. Pantalla 6,2″, 1440 x 3200 (Quad HD+), 563 ppi, relación 20:9, panel Dinamic AMOLED 2X, 120hz, HDR10+ y Gorilla Glass 6. 6,1″, 828 x 1792 (HD+), 326 ppi, relación 19,5:9, panel IPS Liquid Retina, True-Tone y Gorilla Glass 6. 6,1″, 1080 x 2340 (Full HD+), 422 ppi, relación 19,5:9, panel OLED y HDR10. 5,7″, 1080 x 2280 (Full HD+), 444 ppi, relación 19:9, panel P-OLED, 90 Hz y Gorilla Glass 5. Procesador USA – Qualcomm Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650.

Global – Samsung Exynos 990 con gráfica Mali-G77 MP11.

Apple A13 Bionic con gráfica Apple de 4 núcleos.

HiSilicon Kirin 980, con gráfica Mali G76 MP10. Qualcomm Snapdragon 855, con gráfica Adreno 640. RAM 4G: 8 GB / 5G: 12 GB. 4 GB. 6 y 8 GB. 6GB. Almacenamiento 128 GB + microSDXC. 64, 128 y 256 GB. 64, 128 y 256 GB + microSDXC. 64 y 128 GB. Cámara Trasera Triple: 12 MP f/2.2 + 64 MP f/2.0 + 12 MP f/2.2. Doble: 12 MP f/1.8 + 12 MP f/2.4. Triple: 40 MP f/1.8 + 8 MP f/2.4 + 16 MP f/2.2. Doble: 12,2 MP f/1.7 + 16 MP f/2.4. Cámara Frontal 10 MP f/2.2. 12 MP f/2.2. 32 MP f/2.0. 8 MP f/2.0.

Extras USB C, WiFi AX de doble banda, Dual SIM 4G/5G, NFC, GPS + GLONASS, Bluetooth 5, certificación IP68 y Radio FM (USA y Canadá). WiFi AX de doble banda, SIM 4G, GPS + GLONASS, Bluetooth 5, certificación IP68 y NFC. USB C, WiFi AC de doble banda, Dual SIM 4G, GPS + GLONASS, Bluetooth 5, NFC, certificación IP53 y jack de audio de 3,5 mm. USB C, WiFi AC de doble banda, SIM 4G, GPS + GLONASS, Bluetooth 5, NFC y certificación IP68. Batería 4000 mAh con carga rápida de 25W, carga inalámbrica de 15W y carga inalámbrica inversa de 9W. 3110 mAh con carga rápida de 18W. 3650 mAh con carga rápida de 22,5W. 2800 mAh con carga rápida de 18W. Sistema Operativo One UI 2 con Android 10. iOS 13. EMUI 10 con Android 9 Pie (actualizable a Android 10). Android 10 Precio 900€ (4G: 8 GB + 128 GB). 809€ (4 GB + 64 GB). 498€ aprox (6 GB + 128 GB). 802€ aprox (6 GB + 64 GB). Compralo aquí Compra el Samsung Galaxy S20 4G Compra el Apple iPhone 11 Compra el Huawei P30 Compra el Google Pixel 4

El Samsung Galaxy S20 inicia la carrera con ventaja

Antes de iniciar, es muy importe aclarar algo en esta comparativa, y es que Samsung es el primer fabricante en presentar su flagship este 2020. Esto, le da ventaja frente al resto de los móviles en muchos apartados, ya que el resto son del año pasado, aunque en algunos puntos los otros logran plantarle cara muy bien.

Es una comparación un poco odiosa, lo sabemos, pero con ella serás capaz de definir por ti mismo si el avance de Samsung es suficiente, y plantearte seriamente si el cambio vale la pena justo en este momento, o no. Dicho eso, vamos allá.

La pantalla, la apuesta por el Quad HD+ le regala el primer asalto a Samsung, pero el resto no se queda atrás

En el nivel de móviles que estamos comparando, encontrar una pantalla que sepa a poco es complicado, ya que esta es una característica que muchos usuarios toman en cuenta. De poco sirve tener un gran rendimiento, y poder tomar fotos increíbles, si luego la pantalla no está a la altura.

En el caso de Samsung, este móvil se lleva la palma gracias a tres factores; su pantalla Dynamic AMOLED 2X, lo mejor en paneles Samsung actualmente; su resolución Quad HD+, que lo deja muy por encima del resto; y su tasa de actualización de 120 Hz, una característica que importa desde los móviles gaming.

Pero el resto no se queda atrás en absoluto, por ejemplo, el Pixel 4 tiene un panel P-OLED con resolución Full HD+ y refresco de 90 Hz que se comporta especialmente bien. Algo parecido sucede con el Huawei P30, un móvil que equipa pantalla OLED y Full HD+. En ambos casos, son móviles que aún dan la talla en pantalla. No obstante, no se puede decir lo mismo del iPhone 11, que se queda apenas con resolución HD+ y un panel IPS.

Diseño, decisión dividida entre el S20 y el P30

En cuestiones de diseño, los cuatro móviles apuestan por un cuerpo totalmente de vidrio con laterales de aluminio, algo muy común durante todo 2019. Sin embargo, el S20, el Pixel 4 y el iPhone 11 apuestan por posicionar las cámaras traseras en lo que muchos llaman “una isla”, mientras el P30 mantiene el diseño vertical.

En lo particular, sabemos que la idea detrás de la isla es posicionar las cámaras lo más cerca posible entre sí, pero ese gran rectángulo en la trasera no nos parece que quede demasiado bien. Por su parte, la idea de posicionar las cámaras linealmente que vemos en el P30, da un gusto más estético y ordenado.

Respecto a la trasera en general, todos están muy bien, pero el diseño con colores tornasolados del P30 le dan un plus frente al resto. En el frontal, la pantalla perforada del Galaxy S20 aventaja a la de los demás, ya que general da un efecto de mayor amplitud visual. En este caso dejaríamos de segundo al P30 con su pequeño notch en forma de gota, luego al iPhone 11, y finalmente al Pixel 4, que con ese marco superior pierde mucho frente al resto.

En rendimiento, el Galaxy S20 está roto comparado con los demás

El hecho de ser el primer flagship en actualizarse era algo que le daría clara a ventaja a Samsung en algunos apartados, y el rendimiento bruto es uno de ellos. Dependiendo del mercado, el S20 equipa un Snapdragon 865 o un Exynos 990, ambos chips son los mejores de la gama alta actual, y no tienen competencial alguna.

No obstante, el SD855 del Pixel y el Kirin 990 no se quedan atrás, y sus 8 núcleos aún son muy polivalentes. En esto el que más se retrasa es el iPhone 11 con su A13 Bionic de 6 núcleos, aunque su gran rendimiento mono-núcleo lo deja muy bien parado frente a los dos anteriores.

En la carrera por la cantidad de RAM Samsung también parte con ventaja, ya que el S20 4G cuenta con 8 GB de RAM, y el 5G con 12 GB, la cantidad más alta de esta comparativa. El P30 es el único capaz de codearse con el S20, pero con la versión 4G, porque el Huawei lleva 8GB en la mayoría de versiones. Mientras, los Pixel 4 y iPhone 11 se quedan atrás con sus 6 y 4 GB de RAM respectivamente, una cantidad que apunta más hacia la gama media actual.

Las cámaras, una lucha donde cada móvil tiene algo que decir

De esta comparativa, este es quizás el apartado más difícil de decidir, ya que cada móvil ofrece ciertas cosas que son mejores que su equivalente en el resto. Si hacemos un paneo general, el S20 debería comandar esta característica gracias a su triple cámara trasera de 64 MP + 12 MP + 12 MP, con las que, además, juega con ventaja por tener sensores más nuevos.

Sin embargo, el Huawei P30 se le acerca muchísimo con sus cámaras de 40 MP + 16 MP + 8 MP y óptica Leica. A falta de ver una review de la cámara de S20, y su puntuación en DxOmark, no nos atrevemos a dar veredicto, pero sí a analizar otros factores. Por ejemplo, que el S20 es capaz de grabar vídeo en 8K, mientras que el resto se queda 4K.

Profundizando un poco en el posprocesado, ha quedado claro que Huawei hace un trabajo increíble en fotos con baja iluminación. Bien cerca le sigue Pixel 4 y su modo Night Sight, algo en lo que Samsung y Apple aún no destacan. Además el Pixel 4 cuenta con su modo astrofotografía, una característica increíble para tomar fotos de las estrellas.

En el caso del iPhone, no hay siquiera que recordar que Apple siempre ha destacado por las buenas fotos de sus cámaras. ¿Habrá cambiado esto? No lo sabemos con certeza. Ya moviéndonos en las cámaras frontales, definitivamente el Huawei P30 se lleva el podio con su cámara para selfies de 32 MP. Ahí los otros no tienen demasiado que hacer.

En temas de batería y autonomía, Samsung hizo la tarea para este 2020

Ya llegando al último escalafón de esta comparativa, debemos decir que Samsung se tomó muy en serio el tema de la autonomía en todas las versiones del S20. Hablando en específico de la versión estándar, los taiwaneses lo equipan con una batería de 4000 mAh, pero además es compatible con carga rápida de 25W e inalámbrica de 15W. No teniendo suficiente con eso, se atreve con una carga inalámbrica inversa de 9W, sí puedes usar tu S20 como power bank.

El segundo a bordo de esta nave energética es el Huawei P30, que tiene una batería muy decente de 3650 mAh y carga rápida de 22,5W. Un poco más atrás está el iPhone 11, que aunque lleva una batería de 3110 mAh que parece apretada y carga rápida 18W, realmente aguanta bastante bien.

Del Pixel 4 no nos gustaría ni hablar, no entendemos cómo Google aún puede atreverse con un móvil que equipe una batería de 2800 mAh. Es muy poco para los cánones actuales, y no resiste un día de uso intensivo fácilmente.

Y a todas estas, ¿el Galaxy S20 vale la pena respecto al resto o hay una mejor opción?

Luego de comparar el Galaxy S20 con el resto de sus competidores actuales, podríamos decir que sí vale la pena lanzarse al S20. Aunque con una revisión a fondo de la cámara capaz podríamos dar un sí irrevocable, pero eso lo veremos más adelante.

Lo único que quizás pone en tela de juicio este veredicto es el precio del S20, que parte de uno 900 euros aproximadamente, una cifra no apta para cualquier bolsillo. Pero el iPhone 11 cuesta unos 800 euros, y el Pixel 4 igual, así que no es una locura.

El único de estos móviles que podría quitarle la corona al S20 en esta carrera de precios es el Huawei P30, que se consigue alrededor de 500 euros. Pero tiene el mismo problema del iPhone 11 y el Pixel 4, tecnología de 2019 que, aunque se comporte muy bien, sigue siendo del año pasado.

Para ti, ¿vale la pena? Nosotros estamos extasiados por los nuevos S20, pero nos gustaría leer tu opinión en los comentarios.