El fabricante coreano es uno de los grandes referentes a la hora de comprar un teléfono de calidad. Su familia de dispositivos Samsung Galaxy goza de un gran prestigio en el sector. Además de contar con algunas sorpresas muy interesantes, como un código secreto que te permitirá comprobar que todo funciona como debería.

Si bien es cierto que a través de la app Samsung Members cuentas con una herramienta para saber el estado de tu teléfono, no está de más conocer este código secreto para los Samsung Galaxy que te permitirá detectar cualquier problema.

Al introducir el código secreto que te indicaremos más adelante, el terminal hará un escaneo de todos los sensores, botones, componentes y conexiones para saber que tu Samsung Galaxy funciona a pleno rendimiento.

Este es el código secreto de los Samsung Galaxy

Tal y como indican los compañeros de androidgadgethacks, lo único que has de hacer es abrir la aplicación de Llamadas y escribir el código “’#0#” sin las comillas.

Una vez hecho esto (no hace falta pulsar la tecla de llamada), verás que aparece un menú, como podrás comprobar en la imagen que encabeza estas líneas, que ofrece distintos niveles de comprobación, pudiendo ver el funcionamiento de la pantalla, sonido, S-Pen si es un terminal Galaxy Note… Vamos, que posibilidades no faltan.

Lo ideal sería que fueras ejecutando una a una todas las pruebas para poder comprobar que tu Samsung Galaxy no tiene ningún problema. Además, en la mayoría de casos podrás parar el test pulsando el botón retroceso.

Posiblemente, en alguna de las opciones no te dejará pausar el test una vez se haya iniciado. Pero si necesitas usar el teléfono de forma urgente, tan solo deberás reiniciarlo. Tranquilo, que no habrá ningún problema por ello, ya que sencillamente estás ejecutando una prueba.

Ten en cuenta que este código secreto funciona con cualquier teléfono Samsung Galaxy que funcione con One UI. Viendo lo fácil que es acceder a este test para confirmar que tu smartphone no tiene ningún problema, no dudes en probar esta curiosa función. ¡Vale mucho la pena!