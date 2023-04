El Samsung Galaxy A54 es un smartphone muy completo y equilibrado para la gama media, que destaca por su pantalla AMOLED de 120 Hz, su batería de 5000 mAh, su cámara triple de 48 MP con OIS y su conectividad 5G. Además, su precio competitivo lo convierten en uno de los móviles más atractivos de la actualidad.

Ahora bien, ¿y qué hay de la carga inalámbrica? Históricamente, los móviles Samsung de esta gama están hechos de plástico y aluminio, materiales que no son compatibles con la carga inalámbrica. Sin embargo, el Galaxy A54 tiene la parte trasera de cristal, por lo que teóricamente podría cargarse de forma inalámbrica. Enseguida te contamos todos lo que debes saber al respecto.

¿El Samsung Galaxy A54 se puede cargar de forma inalámbrica?

La respuesta es no, el Samsung Galaxy A54 no tiene carga inalámbrica. A pesar de tener una trasera de cristal que permite el paso de la carga hacia la batería del móvil de forma inalámbrica, Samsung no aprovechó la oportunidad de añadir esta tecnología a su buque insignia en la gama media.

Suponemos que la compañía no quiso incrementar el coste del móvil y prefirió descartar la carga inalámbrica en lugar de otra característica que quizás resulte más útil para la mayoría de usuarios, como la estabilización óptica de la cámara o los 120 Hz de la pantalla. Por cierto, los Galaxy A53 y Galaxy A34 tampoco tienen carga inalámbrica.

Cómo añadir carga inalámbrica al Samsung Galaxy A54

Es posible añadir la carga inalámbrica a tu Samsung Galaxy A54 de forma forzada. Para ello, necesitas estos dos accesorios:

Un adaptador de carga inalámbrica .

. Una base de carga inalámbrica.

Puedes encontrar estos accesorios en Amazon con una simple búsqueda. Te sugerimos el adaptador de carga inalámbrica USB-C de V BESTLIFE que tiene un precio de 13 €, y la base de carga inalámbrica de 10 W de Amazon Basics que cuesta 19 €. También puedes elegir otros complementos de diferentes marcas, pero asegúrate de que sean de buena calidad.

Una vez que tengas estos dos accesorios, conecta el receptor de carga inalámbrica al puerto USB-C de tu Galaxy A54, pega la etiqueta del receptor en su tapa trasera y finalmente conecta la almohadilla del cargador inalámbrico a la corriente y pon el móvil sobre ella. ¡Listo! Así puedes cargar tu Galaxy A54 sin cables. Eso sí, desde ya te advertimos que cargará mucho más lento de lo normal.