Hablar de series de móviles icónicas dentro de la gama media es hablar de los Redmi Note de Xiaomi y los Galaxy A de Samsung. No les hace falta ser los buques insignia de sus compañías, pues millones de personas posan sus ojos sobre ambas familias en cada nueva generación y venden montones de dispositivos al año. ¿Cómo es que lo logran? Con smartphones muy balanceados en su relación precio/calidad/rendimiento.

En 2023 ha vuelto a pasar y ambas compañías se andan robando todas las miradas de la gama media. ¿Los protagonistas de este año? Los Redmi Note 12 Pro+ y Galaxy A54, dos móviles con precios alrededor de los 500 euros que son una pasada.

Si estás aquí es porque seguramente estás considerando comprar alguno, pero no terminas de decidirte (no te culpamos, ambos son excelentes). Te ayudaremos a elegir y lo haremos de la forma que más nos gusta: comparamos el Redmi Note 12 Pro+ vs. Samsung Galaxy A54 para encontrar cuál de ellos es el mejor.

Tabla comparativa de especificaciones Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ vs. Samsung Galaxy A54

Especificaciones Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ Samsung Galaxy A54

Dimensiones y peso 162,9 x 76 x 8,98 mm.

208,4 gramos. 158,2 x 76,7 x 8,2 mm.

202 gramos. Pantalla 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con panel OLED, brillo de 900 nits (HBM), tasa de refresco de 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+ y protección Gorilla Glass 5. 6,4″ Full HD+ (2340 x 1080 píxeles) con panel OLED, brillo de 1000 nits (HMB), tasa de refresco de 120 Hz, y protección Gorilla Glass 5. Procesador MediaTek Dimensity 1080 con gráfica Mali-G68 MC4. Samsung Exynos 1380 con gráfica Mali-G68 MC5. RAM 8 / 12 GB LPDDR4X. 8 GB LPDDR4X. Almacenamiento 256 GB en formato UFS 2.2. 128 / 256 GB en formato UFS 3.1 Acepta tarjetas microSDXC hasta 1 TB. Cámara Trasera Triple cámara: Principal de 200 MP con f/1.65, PDAF y OIS. Sensor Samsung ISOCELL HPX.

con f/1.65, PDAF y OIS. Sensor Samsung ISOCELL HPX. Ultra gran angular de 8 MP con f/2.2 y ángulo de visión de 120º.

con f/2.2 y ángulo de visión de 120º. Macro de 2 MP con f/2.4. Dual Flash lLED, HDR y grabación de vídeos en 4K @ 30 fps. Triple cámara: Principal de 50 MP con f/1.8, PDAF y OIS. Sensor Sony IMX766

con f/1.8, PDAF y OIS. Sensor Sony IMX766 Ultra gran angular de 12 MP con f/2.2 y ángulo de visión de 123º.

con f/2.2 y ángulo de visión de 123º. Macro de 5 MP con f/2.4. Flash LED, HDR y grabación de vídeos en 4K @ 30 fps. Cámara Frontal 16 MP con f/2.5. Permite grabación de vídeos en 1080p @ 30 fps. 32 MP con f/2.2. Permite grabación de vídeos en 4K @ 30 fps. Conectividad WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB-C, lector de huellas integrado en la pantalla, infrarrojos, jack de 3.5 mm, altavoces estéreo con Dolby Atmos y protección IP53. WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB-C, lector de huellas integrado en la pantalla, altavoces estéreo y protección IP67. Batería 5000 mAh con carga rápida de 120 W. 5000 mAh con carga rápida de 25 W. Sistema operativo Android 12 con MIUI 13. Android 13 con One UI 5.1. Precio Desde 499 €. Desde 499 €. Cómpralo aquí Comprar Comprar

¿Cristal o plástico? ¿IP53 o IP67? ¿Xiaomi o Samsung? El mejor diseño y construcción lo eliges tú

De todas las características que componen a un móvil, el diseño tiende a ser elección más subjetiva de todas, ya que tenemos gustos diferentes. Incluso si un teléfono es «feo», su aspecto podría responder a otras demandas (como la resistencia extrema de un rugerizado). Tomando en cuenta eso, todo dependerá de lo que mejor se adapte a tus necesidades.

En el caso de los Redmi Note 12 Pro+ y Galaxy A54 hablamos de diseños muy modernos y atractivos a la vista. Ambos apuntan al minimalismo, aunque el dispositivo de Samsung exprime el concepto al máximo, así que tu elección se reduce a pequeños detalles.

El móvil de Xiaomi es ligeramente más grande y apuesta por una trasera de cristal, un material menos resistente, pero de acabado más premium. Aparte, tiene certificación IP53 contra salpicaduras y polvo, un nivel de protección positivo, pero bastante regular. ¿Qué tal va el agarre? El cristal es un material que se desliza fácilmente de las manos, pero sus marcos rectos compensan esto de gran manera.

El terminal de Samsung tiene marcos curvos, algo que ha dejado de usarse poco a poco, pero que no está mal. También ofrece una trasera de plástico brillante que no da el mejor acabado, pero definitivamente es un material mucho más resistente a golpes. Y hablando de resistencia, el Galaxy A54 cuenta con protección IP67 contra polvo y agua (inmersión hasta un metro durante 30 minutos). En esto es muy superior a su rival y de ahí es que vienen las preguntas del título, elige tú.

Pantallas muy parecidas, pero la del Redmi Note 12 Pro+ se pone adelante en calidad de imagen

La pantalla es uno de los apartados donde este par tiene más cosas en común. Ambos exhiben paneles fantásticos para ser dos móviles de gama media, dejando ver que Xiaomi y Samsung se toman muy enserio a este par. ¿Los puntos en común? paneles OLED, resolución Full HD+, tasa de refresco de 120 Hz y protección Corning Gorilla Glass 5.

¿Las diferencias? La pantalla del Galaxy A54 tiene un brillo un poco mayor (1000 nits vs. 900 nits), una ventaja pírrica en el uso diario. En cambio, el Redmi Note 12 Pro+ sí cuenta con características muy positivas para él: pantalla ligeramente más grande (6,67” vs. 6,4”) y certificaciones Dolby Vision y HDR10+. Con esto último el teléfono de Xiaomi te asegura una calidad de imagen superior a través de colores más vivos, mejor contraste y rango dinámico.

El Galaxy A54 tiene mejor rendimiento y consumo, aunque la diferencia no es escandalosa

El Dimensity 1080 del Redmi y el Exynos 1380 del Galaxy son dos chips que rivalizan entre sí con potencias muy parecidas. Ambos son SoC capaces de enfrentarse a prácticamente cualquier reto, incluyendo juegos bastante exigentes. Aun así, esto no significa que sean idénticos entre ellos y te dejamos sus resultados en distintos benchmarks para que lo compruebes:

Lee también: Infinix HOT 20 Play, un gama baja de grandes dimensiones y autonomía de 2 días Benchmark Redmi Note 12 Pro+

Samsung Galaxy A54 Geekbench 6

2.372 puntos.

2.797 puntos.

AnTuTu v9

498.000 puntos. 506.678 puntos. GFXBench 22 FPS. 25 FPS.

¿Qué nos dicen los gráficos de arriba? En general, que el Galaxy A54 es superior al Redmi Note 12 Pro+ bajo las mismas condiciones de prueba, pero la diferencia es bastante tímida. No obstante, el Exynos 1380 del Galaxy A54 liquida la comparativa de chips desde otro ángulo: el del consumo.

Al estar fabricado en 5nm, el chip del Samsung gastará menos energía al mismo nivel de potencia que el chip de 6 nm del Xiaomi. Esto es importante, especialmente si eres de pasar mucho tiempo fuera de casa y lejos de una toma de corriente.

Ambos modelos cuentan con almacenamiento de 256 GB, pero el Galaxy A54 también ofrece 128 GB y el plus de poder usar una microSD. Asimismo, los dos se venden con 8 GB de RAM, pero el Redmi Note 12 Pro+ tiene a su favor una versión de 12 GB.

¿Qué tal va la conectividad y el software? Muy parejos en lo primero, ya que los dos móviles tienen conectividad 5G, WiFi 6 de doble banda y NFC (el Xiaomi tiene infrarrojos). No obstante, el Galaxy A54 llegará a tus manos directamente con Android 13, mientras que el Redmi Note 12 Pro+ lo hará con Android 12.

La mejor cámara es de Samsung, pero está en el Redmi Note 12 Pro+

Tanto Xiaomi como Samsung apostaron por tres cámaras traseras en sus móviles de gama media y, además, del mismo tipo: un gran angular (principal), un ultra gran angular y una cámara macro. Sus configuraciones nos parecen excelentes para el precio, aunque cada uno tiene su fuerte.

El Redmi Note 12 Pro+ es el que tiene la cámara principal más completa, pues su sensor es una bestialidad. Se trata del Samsung ISOCELL HPX, el sensor más sencillo en los 200 MP, pero que sigue ofreciendo un rendimiento abrumador. Aparte, se acompaña de una apertura focal f/1.7, PDAF y OIS, tres características que refinan aun más su calidad de imagen.

No obstante, eso no significa que el Galaxy A54 tenga una cámara principal mala. Su sensor de 50 MP es el mítico Sony IMX766 que causó sensación durante gran parte de 2022, así que las buenas fotos están aseguradas. También tiene PDAF y OIS como su rival, pero menor apertura focal (f/1.8).

El Galaxy A54 adelanta al Redmi Note 12 Pro+ en sus cámaras auxiliares, pues son bastante superiores. El móvil de Samsung cuenta con un ultra gran angular de 12 MP y un sensor macro de 5 MP. En cambio, el Xiaomi se queda con un ultra gran angular de 8 MP y un risible sensor macro de 2 MP.

Las cámaras frontales son todo lo contrario a la cámara trasera principal. ¿Por qué? Porque el Galaxy A54 es el que tiene el sensor más grande (32 MP vs. 16MP), además de ser compatible con grabación en 4K.

¿Qué móvil es mejor para salir a tomar fotos y grabar vídeos? El Galaxy A54 es la opción más completa y balanceada. Sin embargo, eso no quita que el Redmi Note 12 Pro+ siga teniendo un rendimiento excepcional y el mejor sensor principal.

El Redmi Note 12 Pro+ carga 4 veces más rápido que el Galaxy A54, aunque tengan la misma batería

Samsung lanzó el Galaxy A54 con una potencia de carga de apenas 25 W, una cifra que se queda muy corta frente a muchos rivales. Una prueba muy evidente es el rival de hoy, pues el Redmi Note 12 Pro+ lo aplasta totalmente con su carga rápida de 120 W.

Sí, puede que ambos dispositivos tengan baterías de 5000 mAh, pero al Xiaomi le toma solo 19 minutos cargarla. Mientras, el smartphone de Samsung necesita 1 hora y 21 minutos para hacer el mismo trabajo, una diferencia abismal.

Conclusiones, ¿deberías comprar el Galaxy A54 o el Redmi Note 12 Pro+?

Llegamos al final de la comparativa y seguramente estarás de acuerdo con nosotros en que esta contienda está increíblemente pareja. Ambos móviles tienen sus fortalezas y debilidades frente a su rival, pero las diferencias tienden a ser pequeñas (excepto en la potencia de carga).

Para más complicar más el asunto, resulta que tanto el Galaxy A54 como el Redmi Note 12 Pro+ tienen precios de partida de 499 €. Por ese precio el Xiaomi llevará 256 GB de almacenamiento, mientras que el Samsung se queda en 128 GB, pero puedes ponerle microSD.

Tomando en cuenta todo esto, definitivamente daremos un empate técnico entre ambos dispositivos. ¿Las razones? Ya las mencionamos unas líneas atrás: cada uno tiene lo suyo. No obstante, aunque no demos un campeón absoluto sí que te listaremos rápidamente las razones por las que deberías comprar uno u otro.

Compra el Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ si buscas:

Un diseño con mejor acabado como es el cristal.

Una pantalla con mejor calidad de imagen.

Mayor capacidad de RAM (tiene hasta 12 GB).

Una cámara principal de mejor calidad.

Una velocidad de carga mucho mayor.

Compra el Samsung Galaxy A54 si buscas: