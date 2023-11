Si bien la serie Redmi Note es la más vendida de Xiaomi y también una de las más demandadas en el mundo, a la marca le ha ido saliendo competencia. Compañías como Tecno e Infinix son claros ejemplos de ello, pues con sus móviles vienen ganando terreno a gran velocidad en los mercados emergentes. ¿Cuál ha sido su estrategia? La misma que durante años ha utilizado Xiaomi: móviles con muy buenas especificaciones para su precio.

Sin embargo, estas nuevas competidoras también les han puesto sazón a sus dispositivos, valiéndose de diseños llamativos y otras cosas más. Esto ha llevado a que muchos usuarios comiencen a considerar sus smartphones por encima de los de Xiaomi, pero ¿realmente son mejores?

Hoy vamos a comparar dos de los móviles de gama media con 4G más populares del momento, de esos que cientos de usuarios alrededor del mundo se pregunta “¿cuál me compro?” Hablamos de la comparativa entre el Xiaomi Redmi Note 12 4G vs. Tecno Camon 20 Pro, dos pequeñas bestias de menos de 200 € que han conquistado su nicho. ¿Cuál crees que ganará? Aquí te daremos una respuesta detallada.

Tabla comparativa de especificaciones: Redmi Note 12 4G vs. Tecno Camon 20 Pro

Especificaciones Xiaomi Redmi Note 12 4G

Tecno Camon 20 Pro 4G

Dimensiones y peso 165,7 x 76 x 7,9 mm. 183,5 gramos. 163,4 x 76,7 x 7,8 mm. 190 gramos. Pantalla 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con panel AMOLED, tasa de refresco de 120 Hz, frecuencia de actualización táctil de 240 Hz, brillo máximo de 700 nits (HBM) y protección Corning Gorilla Glass 3. 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con panel AMOLED, tasa de refresco de 120 Hz, frecuencia de actualización táctil de 360 Hz y brillo máximo de 900 nits (HBM). Procesador Qualcomm Snapdragon 685 con gráfica Adreno 610. MediaTek Helio G99 con gráfica Mali-G57 MC2. RAM 4 / 6 / 8 GB LPDDR4X. 8 GB LPDDR4X. Almacenamiento 64 / 128 / 256 GB en formato UFS 2.2 (ampliable con micro SD). 256 GB en formato UFS 2.1 (ampliable con micro SD).. Cámara Trasera Triple: principal de 50 MP con f/1.8 y PDAF + ultra gran angular de 8 MP con f/2.2 y campo visual de 120º + sensor macro de 2 MP con f/2.4.

Flash LED. Triple: principal de 64 MP con f/1.7 y PDAF + sensor de profundidad de 2 MP con f/2.4 + sensor IA con resolución QVGA.

Flash LED. Cámara Frontal 13 MP con f/2.45. 32 MP con f/2.45. Conectividad USB C, WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 4G, GPS, Bluetooth 5.2, sensor de huellas en el lateral, desbloqueo facial, protección IP53, NFC, radio FM, infrarrojos y jack de audio de 3,5 mm. USB C, WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 4G, GPS, Bluetooth 5.2, sensor de huellas bajo la pantalla, desbloqueo facial, protección IP53, NFC, radio FM, altavoces estereo Hi-Res y jack de audio de 3,5 mm. Batería 5000 mAh con carga rápida de 33 W. Sistema operativo Android 13 bajo MIUI 14. Android 13 bajo HiOS 13. Precio Lanzamiento: desde 229,99 €.

Actualmente (España): desde 139,99 €.

Actualmente (EE. UU.): desde 150 $. Lanzamiento: 185 € al cambio (China).

Actualmente (España): no está a la venta.

Actualmente (América): de 180 a 230 $. Cómpralo aquí Comprar Comprar

El diseño del Tecno Camon 20 Pro es muy superior al del Redmi Note 12 4G

Como mencionamos arriba, uno de los elementos que más resalta en los móviles de Tecno es su diseño. La marca se vale de estilos llamativos para conquistar miradas, lo que lleva a muchos usuarios a querer saber más sobre sus dispositivos y ahí terminar de engancharles.

El Tecno Camon 20 Pro es una gran prueba de ello, pues el diseño de su trasera es bastante disruptivo. El planteamiento de Tecno es “deconstructivista, vanguardista e impactante” (en sus propias palabras), algo en lo que estamos muy de acuerdo.

Sus paneles geométricos se inspiran en los polígonos de Thiessen, que por separado no parecen tener sentido, pero al unirse se integran perfectamente en un diseño mayor. Aparte, puedes elegir entre traseras de cristal o cuero vegano, dos materiales superiores al del Xiaomi. ¡Ah, también tiene altavoces estéreo con sonido Hi-Res!

Ante todo esto, el Xiaomi no tiene realmente nada que hacer con su diseño monocromático, totalmente liso y con trasera de plástico. Además, el módulo de cámaras del Redmi Note 12 4G podría ser el de cualquier otro dispositivo, no es distintivo como el del Tecno, y tampoco hay altavoces estéreo. Sí, habrá gente a la que le guste el minimalismo del Xiaomi (y no está mal), pero definitivamente el Camon 20 Pro lo arrolla fácilmente en este apartado.

Y si te preguntas si hay algunos puntos en común, debemos decirte que sí: ambos móviles tienen marcos rectos y de plástico, así como protección IP53.

Pantallas prácticamente idénticas, aunque los pequeños detalles ponen adelante al Tecno

Un apartado donde este par está realmente igualado es el de las pantallas, pues tienen estas mismas especificaciones: paneles AMOLED de 6,67 pulgadas con resoluciones Full HD+ (2400 x 1080 píxeles), relación de aspecto 20:9 y tasa de refresco de 120 Hz.

No obstante, sí que existen un par de diferencias que terminan poniendo la balanza a favor del Camon 20 Pro. ¿Cuáles? Estas:

Brillo : el Camon 20 Pro ofrece un brillo de 500 nits en modo normal y 900 nits en modo HBM . Mientras, el Redmi Noe 12 4G ofrece 450 y 700 nits en cada modo, respectivamente.

: el Camon 20 Pro ofrece un brillo de 500 nits en modo normal y . Mientras, el Redmi Noe 12 4G ofrece 450 y 700 nits en cada modo, respectivamente. Frecuencia de muestreo táctil : el Tecno tiene una tasa de muestreo táctil de 360 Hz , mientras que su rival alcanza hasta 240 Hz.

: el Tecno tiene una , mientras que su rival alcanza hasta 240 Hz. Ubicación del lector de huellas: en el Camon 20 Pro hay un sensor óptico debajo de la pantalla , mientras que el Redmi Note lleva un sensor normal en un lateral.

El Helio G99 del Tecno es más potente en todo, pero la diferencia gráfica es rídicula

Hasta ahora, el Camon 20 Pro se ha llevado todos los puntos de esta comparativa, ¿se llevará también el de rendimiento? Definitivamente, y lo hace trapeando el piso con el Redmi Note 12 4G.

Pese a ser un chip con solo dos núcleos de alto rendimiento, el MediaTek Helio G99 del Tecno es más potente que el Snapdragon 685 4G del Xiaomi. Esto lo logra gracias a que usa núcleos Cortex-A76, en vez de los Cortex-A55 de su rival (aunque sean dos vs. cuatro). Aparte, sus seis núcleos de alta eficiente son Cortex-A55, que son mejores que los cuatro núcleos Cortex-A53 de su rival.

¿Cuál es el porcentaje de diferencia a favor del Helio G99? Más abajo podrás ver las gráficas, pero vamos a ponértelo en cifras concretas y fáciles de entender. En AnTuTu, que es un benchmark global, el Tecno Camon 20 Pro es un 24% más potente que el Redmi Note 12 4G.

En Geekbench 6, que se centra más en CPU, el de Tecno es un 29% más potente en multinúcleo y un 76,6% en mononúcleo. Por último, el rendimiento gráfico medido a través de 3DMark señala que la GPU Mali-G57 MC2 del Helio G99 es un 94% mejor que la Adreno 610 del Snapdragon 685. Estamos hablando de una verdadera paliza gráfica.

Aun así, hay algo que no podemos quitarle al Xiaomi y que el Tecno no tiene: múltiples configuraciones de RAM y almacenamiento. El Camon 20 Pro solo se vende con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. En cambio, el Redmi Note 12 4G tiene opciones de 4 a 8 GB de RAM y de 64 a 256 GB de almacenamiento. Ojo, están empatados en cuanto su versión de Android, pues ambos llevan Android 13.

El Redmi Note 12 4G se redime con sus cámaras, es en lo único que parece superior

El terminal de Xiaomi ha llevado bastantes golpes, pero al menos tiene un apartado en el que es claramente superior a su rival. Las cámaras del Redmi Note 12 4G no solo son tres, sino que son más versátiles y de mejor calidad que las de su rival.

La cámara principal del Xiaomi usa un Samsung JN1 de 50 MP, un sensor polifacético y muy rendidor pese a ser bastante económico. Aparte, se acompaña de un Omnivision OV08D10 de 8 MP para su cámara ultra gran angular con campo visual de 120º. Tampoco es la panacea, pero está muy bien y el dispositivo de Tecno no tiene este tipo de cámara.

Su tercera cámara es un sencillo sensor macro de 2 MP que, si bien no es la gran cosa, es más útil que un sensor de profundidad. Por último, la cámara frontal del Redmi Note 12 4G es de 13 MP y es compatible con HDR. Todos estos sensores juntos aportan mayor versatilidad que los del rival.

¿Por qué? Porque en el Tecno Camon 20 Pro tenemos solo dos cámaras en la trasera, o dos y media: un sensor de 64 MP del que no sabemos demasiado, otro de profundidad de 2 MP y un sensor IA con resolución QVGA que es más un adorno que otra cosa. Aparte, el sensor frontal puede que sea de 32 MP, pero sabemos que eso no siempre significa mejor calidad. De hecho, esta cámara no tiene HDR como la del Xiaomi.

Por suerte para el Redmi Note 12 4G, el Tecno Camon 20 Pro tiene la misma batería y potencia de carga

Para no hacer larga esta sección, diremos que el móvil de Xiaomi corrió con suerte en este apartado. Los dos rivales de esta comparativa tienen baterías de 5000 mAh, así como carga rápida de 33 W.

Tomando en cuenta que tienen pantallas similares y sus procesadores son de 6 nm, probablemente la autonomía esté muy pareja. Dicho esto, lo más justo sería dejar el punto en empate técnico.

Conclusiones: el Tecno Camon 20 Pro 4G barre al Xiaomi Redmi Note 12 4G, excepto si quieres buenas fotos

Si leíste toda la comparativa estarás de acuerdo con nosotros en que el Tecno Camon 20 Pro 4G pasó la aplanadora por encima del Xiaomi. Es superior en pantalla, diseño y potencia, mientras que queda igualado en el apartado energético. En lo único que es inferior es en las cámaras, donde el Redmi Note 12 4G se hace fuerte.

Entonces, ¿cuál deberías elegir? Sencillo: salvo que tomar fotos y grabar vídeos sea muy importante para ti, vete siempre por el Camon 20 Pro. Es un dispositivo mucho más completo, así como más económico si se le compara con su igual de 8 GB + 256 GB.

El Redmi Note 12 4G de 4 GB + 64 GB se consigue en Amazon España por 140 €. Mientras, la versión de 4 GB + 128 GB se vende en Amazon USA por unos 149 $. El móvil de Tecno no se vende oficialmente en ninguno de estos dos mercados, pero si nos lees desde Latinoamérica tenemos una sorpresa para ti: puedes conseguirlo entre 180 y 230 dólares dependiendo del país.