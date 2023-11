Si bien las comparativas de los móviles topes de gama son las que todo el mundo quiere leer, en Androidphoria sabemos que ese nicho no es el que más vende. Quienes sostienen el mercado son los dispositivos de gama media y baja, así que los tomamos muy en cuenta.

Y hablando justamente de ellos, hoy decidimos contrastar los dos smartphones más recientes de una de las series que más vende en la gama baja. Sabemos que muchos estarán pendientes del nuevo Redmi 13C, pero se debaten entre este y el Redmi 12C de 2022. ¿Cuál de ellos deberías comprar? ¿Hay diferencias sustanciales? Comparamos el Redmi 13C vs. Redmi 12C para dar con todas las repuestas.

Tabla comparativa de especificaciones: Xiaomi Redmi 13C vs. Redmi 12C

Especificaciones Xiaomi Redmi 13C

Xiaomi Redmi 12C

Dimensiones y peso 168 x 78 x 8,09 mm. 192 gramos. 168,76 x 76,41 x 8,77 mm. 192 gramos. Pantalla 6,74″ HD+ (1600 x 720 píxeles) con relación de aspecto 20:9, panel IPS LCD, tasa de refresco de 90 Hz y brillo máximo de 600 nits (HBM). 6,71″ HD+ (1650 x 720 píxeles) con relación de aspecto 20:9, panel IPS LCD y brillo máximo de 500 nits (HBM). Procesador MediaTek Helio G85 con gráfica Mali-G52 MC2. RAM 4 / 6 / 8 GB LPDDR4X. 3/ 4 / 6 GB LPDDR4X. Almacenamiento 128 / 256 GB en formato eMMC 5.1 (ampliable con microSDXC hasta 1 TB). 32 / 64 / 128 GB en formato eMMC 5.1 (ampliable con microSDXC hasta 1 TB). Cámara Trasera Principal de 50 MP con f/1.8 y PDAF.

Macro de 2 MP con f/2.4.

Profundidad de 2 MP con f/2.2.

Flash LED. Principal de 50 MP con f/1.8 y PDAF.

Profundidad de 2 MP con f/2.2.

Flash LED. Cámara Frontal 8 MP con f/2.0. 5 MP con f/2.2. Conectividad USB C, WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 4G, GPS + GLONASS + GALILEO + BDS, Bluetooth 5.1, radio FM, lector de huellas lateral y jack de audio de 3,5 mm. Batería 5000 mAh con carga rápida de 18 W. 5000 mAh con carga de 10 W. Sistema operativo Android 13 bajo MIUI 14. Android 12 bajo MIUI 13. Precio Sin determinar en España. Desde 70 € (3 GB + 32 GB). Cómpralo aquí Comprar Comprar

El diseño del Redmi 13C ya no parece el de un móvil de gama baja y su pantalla también ha mejorado

Si bien el Redmi 12C no es un móvil estéticamente feo, sus laterales redondeados y el patrón de diseño de la trasera no están apegados a los cánones actuales del mercado. Esto hace que sea vea anticuado y al mismo tiempo grita «¡SOY UN MÓVIL BARATO!». En cambio, cuando vez el Redmi 13C esto no sucede.

Sí, es cierto Xiaomi sigue apostando por el plástico en la trasera, pero en el Redmi 13C apuesta por un diseño plano en mate o tipo espejo (según el color elegido). Además, los marcos rectos y el módulo de cámaras evocan claramente a los Redmi Note 13, que son dispositivos de gama media. Dicho de otra manera, el Redmi 13C puede pasar como un dispositivo mucho más caro, algo que ni por casualidad podría hacer el 12C.

Aparte, resulta que las mejoras en el exterior también pasando por la pantalla. El Redmi 13C tiene un panel IPS ligeramente más grande (6,74” vs. 6,71”), así como más brillante (600 vs 500 nits) y más veloz (90 vs. 60 Hz). Esto último es el cambio más importante en la pantalla, ya que la experiencia de uso de tu móvil será más fluida si compras el Redmi 13C.

Mismo procesador, pero hay nuevos mínimos y máximos de RAM y almacenamiento

Tanto el Redmi 13C como el 12C equipan el mismo procesador, un MediaTek Helio G85. Este chip ofrece una puntuación media en AnTuTu 9 es de unos 265.563 puntos. Su rendimiento es muy bueno para la gama baja, al punto de permitirte realizar cualquier tarea básica y hasta jugar algunos títulos sin mucho problema. Eso sí, tampoco le exijas demasiado que son móviles de menos de 150 €.

Tomando en cuenta que usan el mismo SoC, el rendimiento estará bastante parejo, pero eso no significa que sean iguales. La RAM y el almacenamiento han cambiado entre una generación y otra, dejando mejor parado al Redmi 13.

En el caso de la RAM, la base ahora son 4 GB (antes 3 GB) y el máximo 8 GB (antes 6 GB), lo que permite mantener más apps en segundo plano sin problema. Algo similar sucede con el almacenamiento, pues ahora podrás guardar más cosas, incluso desde la versión. El Redmi 13C se vende con 128 o 256 GB de espacio de almacenaje, mientras que el Redmi 12C va de 32 a 128 GB.

Respecto al software, el Redmi 13C llega al mercado directamente con Android 13 y MIUI 14. En cambio, el Redmi 12C necesita gastar una de sus actualizaciones mayores para alcanzarle. En ese sentido, podríamos decir que están parejos en cuanto a funcionalidades, pero el Redmi 13C tendrá mayor tiempo de soporte.

El Redmi 13C gana una cámara extra en la trasera y mejora la delantera

Si bien Xiaomi decidió mantener los mismos sensores de 50 MP y 0.08 MP del Redmi 12C en el dispositivo de 2023, ahora hay uno adicional. El Redmi 13C cuentan con un sensor macro de 2 MP que no está en el teléfono de 2022. Y no es que este sensor adicional sea un gran avance, pero está ahí y eso vale. Las fotos que puedas capturar con cada terminal seguro serán muy similares, excepto si haces una fotografía activan el sensor macro del 13C.

Donde sí hay una mejora es en la cámara frontal, pues el Redmi 13C cuenta con un sensor de 8 MP. Por su parte, el Redmi 12C se anota una cámara más modesta de 5 MP.

Misma batería, pero el Redmi 13C tiene casi el doble de potencia de carga

Otras de las cosas que Xiaomi decidió no cambiar en Redmi 13C fue la batería. Comparte los mismos 5000 mAh de capacidad con el Redmi 12C, pero esto no se traslada al sistema de carga. El dispositivo de 2023 es compatible con carga rápida de 18 W, que es casi el doble de potencia del Redmi 12C (10 W).

Así, aunque la autonomía sea bastante similar entre ambos dispositivos, el Redmi 13C se cargará bastante más rápido que su par de 2022.

Redmi 13C vs. Redmi 12C: ¿cuál de ellos debes comprar?

Si leíste la comparativa entera te habrás dado cuenta de que el Redmi 13C es claramente superior al 12C. Sí, es verdad que no hay un salto de potencia en el smartphone de 2023, pero en todo lo demás supera al de 2022: mejor diseño, pantalla más veloz, más RAM y almacenamiento, mejores cámaras y potencia de carga. Aparte, el Redmi 13C tendrá un año extra de soporte al haberse presentado recientemente.

Ahora bien, ¿las diferencias de precio justifican los cambios? Aunque todavía no tenemos los precios del Redmi 13C para España, apostamos ciegamente a que sí.

El Redmi 12C de 4 GB + 128 GB (la opción más vendida) cuesta en Amazon unos 118 euros. Mientras, el Redmi 13C de la misma capacidad se vende en Latinoamérica por 115 dólares (unos 110 euros). Cuando llegue a España seguramente termine costando entre 130 y 140 euros, un precio fenomenal para todas las mejoras introducidas. Entonces sí, el Redmi 13C es mejor compra que el Redmi 12C.