Realme es una marca que se ha hecho un hueco en el mercado a punta de ofrecer móviles increíblemente potentes a precios ridículamente bajos. Sin embargo, bestias como el Realme GT Neo 5 no son su única estrategia de ventas, pues también han optado por bajar un poco la vara del rendimiento a favor de diseños geniales, pero manteniendo los buenos precios, como en los Realme 11.

Esta fórmula también la aplican en la gama baja, donde los Realme serie C cada vez tienen más y más adeptos. Y ¿cómo no? Son dispositivos muy completos para su precio, a la par que preciosos. ¿La prueba más reciente? El Realme C51, un móvil que lleva Android Go y cuesta menos de 120 €, pero tiene un diseño muy atractivo y hasta pantalla de 90 Hz.

Todas las especificaciones del Realme C51

Características Realme C51

Dimensiones y peso 167,2 x 76,7 x 7,99 mm. 186 gramos. Pantalla 6,7″ HD+ (1600 x 720 píxeles) con relación de aspecto 20:9, panel LCD, tasa de refresco de 90 Hz, frecuencia táctil de 180 Hz y brillo de 560 nits. Notch y Dynamic Island. Procesador Unisoc Tiger T612 con gráfica Mali-G57. RAM 4 GB LPDDR4X. Almacenamiento 64 GB (ampliable hasta 2 TB adicionales usando microSDXC). Cámara trasera Principal de 50 MP con f/1.8.

Profundidad de 3 MP.

Flash LED. Cámara frontal 5 MP con f/2.2. Conectividad y extras USB C, WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 4G, GPS, GLONASS, Galileo, Bluetooth 5, NFC, lector de huella lateral y jack de audio de 3,5 mm. Batería 5000 mAh con carga de 10 W. Sistema operativo Android 13 Go con Realme UI. Lee también: MediaTek Dimensity 9200+: el chip móvil que llega para poner a Qualcomm contra las cuerdas

Dynamic Island para todos, pantalla veloz y la versión más ligera de Android 13 a un precio increíble

Hablar de un smartphone con Android Go es pensar inmediatamente un terminal de gama baja, porque para ellos es que existe esta versión. Sin embargo, la gama baja viene mutando desde hace algún tiempo y el catálogo ya no está lleno de dispositivos que parecen de usar y tirar o que gritan «barato» por doquier.

El nuevo Realme C51 es prueba de ello, pues su diseño con marcos rectos, trasera de doble tono y el estilo del módulo de cámaras tranquilamente le pueden hacer pasar por un dispositivo bastante más caro. Aparte, su pantalla LCD de 6,7 pulgadas funciona a 90 Hz.

A esto se le suma un procesador Unisoc Tiger T612, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento (ampliable). Es una combinación bastante modesta, pero que está muy bien para un móvil de menos de 120 €. Aparte, su rendimiento es más que suficiente para tareas básicas como ver redes sociales, reproducir vídeos, chatear y navegar por Internet.

Vamos, que es un teléfono muy capaz para lo que cuesta y con Android 13 Go no tendrás que preocuparte nunca porque se arrastre. Esta versión del SO de Google tiene algunas limitaciones, pero están puestas adrede para que la fluidez mejore y se mantenga así en todo momento. Por cierto, una característica genial de este smartphone es que tiene Dynamic Island, ¡cómo el iPhone!

¿Te está gustando el Realme C51? Y eso que todavía no hemos hablado de un par de cosas adicionales que podrían meterlo entre uno de los mejores móviles ultra asequibles del 2023. ¿Cuáles? Primero, su cámara principal trasera de 50 MP, que se acompaña con un sensor auxiliar de profundidad de 3 MP. Segundo, su fantástica batería de 5000 mAh capaz de darte una autonomía brutal incluso bajo un uso intensivo.

Precio y disponibilidad del Realme C51

El nuevo smartphone asequible de Realme fue presentado en Taiwán y ya está a la venta en ese mercado. ¿Se venderá en España? Realmente no lo sabemos, pero sería una gran opción para la gama baja. En Taiwán el Realme C51 se venderá por 3990 nuevos dólares taiwaneses, que equivalen a unos 114 € al cambio (sin impuestos).

¿Le darías una oportunidad? Y si no quieres esperarlo, puedes comprar el Realme C53, que tiene varias especificaciones idénticas y otras mucho mejores a un precio muy bueno.