Contra cualquier pronóstico, POCO nos sorprendió al saltarse el POCO M5 Pro 5G y dar el salto directo a la sexta generación en 2023. Así nació el POCO M6 Pro 5G, un móvil que en realidad es una reedición del Redmi 12 5G, que a su vez es un renombre del Redmi Note 12R.

Pero más allá del reencauchado, el nuevo móvil asequible de POCO promete gracias a sus especificaciones y precio, pero ¿será capaz de vencer al POCO M4 Pro 5G presentado a finales de 2021? Este último fue el rey de la calidad / precio en su momento, ¿se repetirá en 2023? Comparamos el POCO M6 Pro 5G vs. POCO M4 Pro 5G para saber qué cosas han mejorado y si el dispositivo de 2023 tiene números suficientes para ser un superventas.

Tabla comparativa de especificaciones: POCO M6 Pro 5G versus. POCO M4 Pro 5G

Especificaciones POCO M6 Pro 5G

POCO M4 Pro 5G

Dimensiones y peso 168,60 X 76,28 X 8,17 mm. 199 gramos. 163,56 x 75,78 x 8,75 mm. 195 gramos. Pantalla 6,79″ Full HD+ (2460 x 1080 píxeles) con panel IPS LCD, tasa de refresco de 90 Hz, frecuencia de actualización táctil de 240 Hz, brillo de 550 nits (HBM) y protección Corning Gorilla Glass 3. 6,6″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con panel IPS LCD, tasa de refresco de 90 Hz, frecuencia de actualización táctil de 240 Hz, brillo de 450 nits (HBM) y protección Corning Gorilla Glass 3. Procesador Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 con gráfica Adreno 613. MediaTek Dimensity 810 con gráfica Mali-G57 MC2. RAM 4 o 6 GB LPDDR4X. Almacenamiento 64 o 128 GB en formato UFS 2.2 (ampliable hasta 1 TB con micro SD). Cámara Trasera Doble: Principal de 50 MP con f/1.8 y PDAF.

con f/1.8 y PDAF. Profundidad de 2 MP con f/2.4. Flash LED y grabación en 1080p @ 30 fps. Doble: Principal de 50 MP con f/1.8 y PDAF.

con f/1.8 y PDAF. Ultra gran angular de 8 MP con f/2.4 y campo visual de 119º. Flash LED y grabación en 1080p @ 30 fps. Cámara Frontal 8 MP con f/2.0. 16 MP con f/2.45. Conectividad USB C, WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 5G, GPS, Bluetooth 5.0, sensor de huellas en el lateral, protección IP53, NFC, radio FM, infrarrojos, jack de audio de 3,5 mm y sonido Hi-Res. USB C, WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 5G, GPS, Bluetooth 5.1, sensor de huellas en el lateral, protección IP53, NFC, radio FM, infrarrojos, jack de audio de 3,5 mm y altavoces estéreo. Batería 5000 mAh con carga rápida de 18 W. 5000 mAh con carga rápida de 33 W. Sistema operativo Android 13 bajo MIUI 14. Se actualizará hasta Android 15. Android 11 bajo MIUI 12. Actualizable hasta Android 13. Cómpralo aquí Comprar Comprar

Pantallas muy similares, aunque el POCO M6 Pro 5G usa mejores materiales en su cuerpo

El primer elemento a comparar hoy es la pantalla, una característica en la que ambos móviles van realmente parejos: paneles IPS, tasas de refresco de 90 Hz, resolución Full HD+, protección Gorilla Glass 3 y perforación central para la cámara.

No obstante, el POCO M6 Pro 5G se pone un poco por encima de su hermano con una pantalla levemente más grande (6,79” vs. 6,6”) y 22,2% más de brillo (550 nits vs. 450 nits). No son grandes diferencias, así que bien podríamos dar un empate técnico.

Sin embargo, esto no sucede al comparar el diseño de ambos dispositivos. ¿La razón? El POCO M6 Pro 5G tiene una trasera de cristal, mientras que el M4 Pro 5G usa plástico. El material del primero otorga un mejor acabado y tacto, lo cual le pone por encima, aunque también es menos resistente a golpes. Junto a esto está el tema de las proporciones, pues el del 2023 es solo un poco más grande, pero al mismo tiempo más delgado que el de 2021. Eso sí, ambos comparten marcos de plástico y protección IP53.

Y ya centrándonos en lo estrictamente visual, debemos decir que cada contendiente tiene su encanto. El POCO M4 Pro 5G apunta hacia un estilo más recargado y agresivo, mientras que el POCO M6 Pro 5G tiende hacia el minimalismo y la simpleza. En este caso, elige el que mejor se adapte a lo que desees.

El POCO M6 Pro 5G es más potente y eficiente, una ventaja clara en rendimiento

Como anuncia el título de esta sección el POCO M6 Pro 5G es mucho más potente y eficiente que el móvil de 2021. Esto último lo logra gracias al Snapdragon 4 Gen 2, un chip fabricado en 4 nm en vez de los 6 nm de su rival. ¿Y lo primero? Por lo reciente del lanzamiento, todavía no tenemos pruebas con el rendimiento exacto del POCO M6 Pro 5G, pero sí hay algunas del Snapdragon 4 Gen 2.

Este chip se mueve alrededor de los 454.000 puntos en AnTuTu 9, mientras que el Dimensity 810 de su rival ronda los 353663 puntos. Estamos hablando de una diferencia cercana al 28% a favor del chip de Qualcomm, algo nada desdeñable que impacta especialmente al ejecutar juegos pesados.

Aparte, y como dato curioso, el chip de Qualcomm solo tiene dos núcleos de alto rendimiento, mientras que el de MediaTek tiene cuatro. Sin embargo, hay un pequeño truco: el Snapdragon usa núcleos Cortex-A78, más potentes que los Cortex-A76 de su rival.

En ambos casos encontrarás hasta 6 GB de RAM LPDDR4X y almacenamiento UFS 2.2 de hasta 128 GB. También puedes utilizar una microSDXC hasta de 1 TB para expandir el espacio de almacenamiento, así que no hay mayores diferencias en este aspecto.

Ambos tienen Android 13, pero el POCO M4 Pro 5G ya no tendrá más actualizaciones

Aunque generalmente no dedicamos una sección exclusiva para hablar del software, esta vez tenemos que hacer una excepción. La razón es sencilla: ambos móviles ya tienen Android 13 y MIUI 14 con todas sus novedades incluidas, pero no bajo las mismas condiciones.

Esta es la versión original del POCO M6 Pro 5G, al que le quedan un par de actualizaciones y debería llegar hasta Android 15 y MIUI 16. En cambio, el POCO M4 Pro 5G salió originalmente con Android 11 y MIUI 12. Luego de dos años ya cumplió su ciclo de actualizaciones y se quedará en Android 13 y MIUI 14. Esto para muchos usuarios no será una gran limitante, pero no podemos pasarlo por alto.

En cámaras, el POCO M4 Pro 5G se pone delante de su rival

Un apartado en el que el POCO M4 Pro gana sin “pero” alguno es en el de las cámaras. Ambos comparten el mismo sensor principal, un Samsung JN1 de 50 MP con f/1.8 y PDAF. Sin embargo, ahí se acaban las similitudes y la balanza se pone a favor del dispositivo de 2021.

Su cámara auxiliar trasera es mucho mejor, un ultra gran angular de 8 MP con f/2.2 y campo visual de 119º. Mientras, el POCO M6 Pro 5G se queda con un aburridísimo sensor de profundidad de 2 MP con f/2.4.

Con la cámara frontal sucede algo similar: el teléfono de 2021 tiene un sensor de 16 MP, mientras que el de 2023 lleva uno de 8 MP. Ciertamente, los megapíxeles no lo son todo, pero en estos niveles de precio seguramente la diferencia estará a favor del POCO M4 Pro 5G.

El POCO M4 Pro 5G tiene mayor potencia de carga y sonido estéreo, aunque el de 2023 tiene audio Hi-Res

Llegamos a la última sección de la comparativa y aquí tenemos nuevamente algunos elementos a favor de cada smartphone.

Por un lado, el POCO M4 Pro 5G gana a su rival gracias a su carga rápida de 33 W, casi el doble de lo que ofrece su contendiente (18 W). Eso sí, comparten la misma capacidad de batería, con 5000 mAh en cada caso.

En el otro lado del ring está el POCO M6 Pro 5G que cuenta con sonido de alta resolución, algo que no tiene el M4. No obstante, esta pequeña ventaja se ve opacada por un detalle: el M4 tiene altavoces estéreo, el M6 no.

Conclusiones: POCO M6 Pro 5G vs. POCO M4 Pro 5G, ¿cuál deberías comprar?

Como seguramente notaste en esta comparativa, ambos dispositivos tienen sus puntos fuertes que terminan haciendo que la balanza quede bastante equilibrada. Aparte, como todavía no sabemos el precio del POCO M6 Pro 5G para España, la decisión se torna más peliaguda.

Nosotros estimamos que el POCO M6 Pro 5G se venderá por unos 250 euros en su versión base (4 GB + 64 GB). Esto tomando en cuenta un poco la inflación y que el POCO M4 Pro 5G se vendió inicialmente en 229 euros para la misma capacidad. Actualmente, se consigue por 207 euros fácilmente. Tomando en cuenta este estimado, este sería nuestro veredicto:

POCO M4 Pro 5G: nos parece una mejor compra por economía, potencia de carga y cámaras . Aparte, su diferencia de rendimiento no es que sea enorme. Lo único realmente negativo es que ya no se actualizará más.