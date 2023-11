Hace algunos días comparamos el Redmi 13C vs. Redmi 12C, dando como ganador al primero y mejor opción en la gama baja. Ahora, este móvil llega España como el POCO C65. Hay pequeños cambios, aunque sigue siendo básicamente el mismo dispositivo.

Ante esta situación y tomando en cuenta que el Redmi 12 4G ha sido uno de los terminales más vendidos en la gama baja española, decidimos ponerlos cara a cara. ¿Será capaz el POCO de vencer a su rival? Siendo equivalente a un Redmi serie C, cualquiera pensaría que es inferior al Redmi 12 4G, pero ¿realmente será así? Buscamos al nuevo gama baja estrella de Xiaomi al comparar al POCO C65 versus el Redmi 12 4G.

Tabla comparativa de especificaciones: POCO C65 vs. Redmi 12 4G

Especificaciones POCO C65

Xiaomi Redmi 12 4G

Dimensiones y peso 168 x 78 x 8,09 mm. 192 gramos. 168,6 X 76,28 X 8,17 mm. 198,5 gramos Pantalla 6,74″ HD+ (1600 x 720 píxeles) con relación de aspecto 20:9, panel IPS LCD, tasa de refresco de 90 Hz y brillo máximo de 600 nits (HBM). 6,79″ Full HD+ (2460 x 1080 píxeles) con relación de aspecto 20:9, panel IPS LCD y brillo máximo de 550 nits (HBM). Procesador MediaTek Helio G85 con gráfica Mali-G52 MC2. MediaTek Helio G88 con gráfica Mali-G52 MC2. RAM 6 / 8 GB LPDDR4X. 4 / 8 GB LPDDR4X. Almacenamiento 128 / 256 GB en formato eMMC 5.1 (ampliable con microSDXC hasta 1 TB). 128 / 256 GB en formato eMMC 5.1 (ampliable con microSDXC hasta 1 TB). Cámara Trasera Principal de 50 MP con f/1.8 y PDAF.

Macro de 2 MP con f/2.4.

Flash LED. Principal de 50 MP con f/1.8 y PDAF.

Ultra gran angular de 8 MP con f/2.2 y campo visual de 120º.

Macro de 2 MP con f/2.4.

Flash LED. Cámara Frontal 8 MP con f/2. y HDR. 8 MP con f/2.1. Conectividad USB C, WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 4G, GPS + GLONASS + GALILEO + BDS, Bluetooth 5.1, radio FM, lector de huellas lateral y jack de audio de 3,5 mm. El Redmi 12 4G tiene protección IP53 . Batería 5000 mAh con carga rápida de 18 W. Sistema operativo Android 13 bajo MIUI 14 for POCO. Android 13 bajo MIUI 14. Precio Desde 149,99 € (6 GB + 128 GB). Desde 199,99 € (4 GB + 128 GB). Cómpralo aquí Comprar Comprar

El diseño del Redmi 12 4G y su pantalla son superiores a los del POCO C65

Algo que nos gusta de estos dispositivos es que los dos tienen un diseño bastante atractivo. Tanto el Redmi como el POCO apuestan por laterales rectos y al minimalismo, aunque este último tiene un módulo de cámaras un poco más llamativo.

Sin embargo, hay elementos de diseño que mueven la balanza a favor del Redmi. Primero, que su trasera es de cristal y no de plástico; segundo, que el POCO tiene la cámara frontal ubicada en un notch y el Redmi en una perforación de pantalla (se ve mejor); y tercero, que el Redmi 12 4G cuenta con protección IP53. Esto último no es la gran cosa, pues es un nivel de protección bastante bajo, pero su rival no lo tiene y por ellos queda atrás.

Con la pantalla sucede algo similar, pues hay algunos puntos en común, pero también diferencias a favor del Redmi. Por ejemplo, ambos teléfonos usan paneles IPS con tasa de refresco de 90 Hz y brillo máximo similar. No obstante, el Redmi 12 4G tiene resolución Full HD+ (2460 x 1080 píxeles) en vez de la básica HD+ (1600 x 720 píxeles) de su rival. Aparte, tiene una diagonal ligeramente superior (6,79” vs. 6,74”).

Diferencias mínimas de potencia, pues los procesadores son casi idénticos

Si bien el Redmi 12 4G lleva un Helio G88 en su interior y el POCO C65 equipa un Helio G85, la diferencia entre ambos móviles es mínima. Estos dos chipsets de MediaTek son casi un calco entre ellos, pues su única diferencia está en el ISP para las cámaras. De hecho, tanto su procesador como su chip gráfico son los mismos, también otros elementos:

CPU : 2 núcleos Cortex-A75 @ 2 GHz + 6 núcleos Cortex-A55 @ 1,8 GHz.

: 2 núcleos Cortex-A75 @ 2 GHz + 6 núcleos Cortex-A55 @ 1,8 GHz. GPU : ARM Mali-G52 MC2.

: ARM Mali-G52 MC2. Proceso de fabricación : 12 nm.

: 12 nm. Memorias: LPDDR4X + eMMC 5.1.

Tomando en cuenta esto y que ambos dispositivos llevan Android 13, es totalmente lógico que su rendimiento sea muy similar. Sí, es cierto que el Redmi 12 4G rinde un poco más, pero hablamos de un máximo de un 3% de diferencia (una distancia marginal).

Y ya hablando de la RAM y almacenamiento, debemos decir que ambos dispositivos tienen solo dos opciones a elegir. El Redmi 12 4G se vende de 4 GB + 128 GB o en una configuración de 8 GB + 256 GB. Mientras, el POCO C65 se vende en versiones de 6 GB + 128 GB o de 8 GB + 256 GB. Es decir, el POCO C65 tiene una configuración de partida un poco superior.

El Redmi 12 4G tiene una cámara ultra angular que lo pone en posición ventajosa sobre el POCO C65

Si la única diferencia entre el Helio G88 y el G85 es su ISP, entonces habrá que aprovecharlo, ¿cierto? Esto es justamente lo que sucede con este par de móviles. Si bien tienen cámaras muy parecidas, hay una diferencia bien marcada entre ellos.

El POCO C65 tiene dos cámaras en la trasera: una principal de 50 MP con f/1.8 y PDAF, más un sensor macro de 2 MP con f/2.4. El Redmi Note 12 4G tiene estas mismas cámaras en su lista, por lo que en un cara a cara deberían ir muy parejos.

No obstante, el Redmi Note 12 4G cuenta con un sensor extra en la trasera: un ultra gran angular de 8 MP con f/2.2 y campo visual de 120º. Con eso le basta para posicionarse por encima de su competidor, que no tiene este tipo de cámaras.

¿Y qué sucede con las cámaras frontales? Ambos teléfonos tienen sensores de 8 MP, pero el POCO C65 tiene mejor apertura focal (f/2.0 vs. f/2.1) y HDR. No encontrarás mucha diferencia entre estas cámaras, pero es algo que debemos señalar.

Misma batería y potencia de carga, aunque podrías esperar mejor autonomía en el POCO

Si esperabas que al menos el POCO C65 ganase una sección de esta comparativa frente a su rival, debemos decirte que no sucederá. Tanto el POCO como el Redmi tienen baterías de 5000 mAh y carga rápida de 18 W, así que quedan técnicamente empatados.

No obstante, es bastante probable que el POCO C65 tenga una autonomía mejor. El solo hecho de llevar un panel de menor resolución le ayudará a lograrlo, aunque tampoco esperes muchas horas de diferencia.

Conclusiones: el Redmi 12 4G es superior al POCO C65, aunque el precio le llega a jugar en contra

Creo que ha quedado bastante claro que el Redmi 12 4G es un dispositivo superior a su rival, pues cuentan con mejor pantalla, calidad de construcción y cámaras. Quedándonos solamente con eso da para pensar en que es una mejor compra, pero ¿qué pasa si metemos el precio a la ecuación?

El POCO C65 acaba de llegar a España con un precio base promocional de 129,99 € (6 GB + 128 GB). Es un precio increíble, pero luego de eso pasará a costar 149,99 € (que tampoco está mal).

Mientras, el Redmi 12 4G tiene un precio de lanzamiento de 199,99 € para su versión de 4 GB + 128 GB. Actualmente puedes conseguirlo por 129,99 € por el Black Friday, pero será una oferta temporal. Entonces, ¿en qué quedamos? Lo ponemos así:

Si vas a comprarlo ahora mismo con sus precios promocionales, definitivamente deberías irte por el Redmi 12 4G. Puede que tenga menos RAM, pero compensa muy bien esto con todo lo demás, especialmente su cámara. Igualmente, puedes optar por el modelo de 8 GB + 256 GB por 169,99 €, que sigue siendo una gran compra.

En cambio, si vas a comprarlo una vez que las ofertas finalicen y vuelvan a sus precios regulares, entonces el POCO C65 es mejor compra. Hablamos de 50 euros de diferencia entre dos móviles relativamente parecidos y, aparte, recibirás más RAM con el POCO. Eso sí, si te importa demasiado el tema de la cámara, puede que la diferencia de precio sí esté justificada para ti.