OPPO acaba de presentar oficialmente sus nuevos móviles de gama alta asequibles que llegan para competir en ese sector del mercado donde se busca la máxima potencia, pero sin optar por los procesadores más potentes del momento. En este caso, el OPPO Reno10 Pro+ monta el procesador más potente de Qualcomm del año pasado, mientras que sus hermanos (los OPPO Reno10 y Reno10 Pro) llevan los chips de gama media de alto rendimiento que más destacaron en 2022.

Teniendo en cuenta que, de una generación a otra, los fabricantes de procesadores no suelen conseguir un gran salto en potencia, no es mala idea fijarse en estos OPPO Reno10, Reno10 Pro y Reno10 Pro+ si quieres un móvil de gama alta, a pesar de que no lleven bajo el capó lo mejor de lo mejor en la actualidad. Son relativamente económicos y tienen características de primer nivel en todos los apartados.

Características de los OPPO Reno10, Reno10 Pro y Reno10 Pro+

Comencemos hablando de las similitudes y diferencias de los móviles de esta serie. Este trío de móviles montan una cámara selfie de 32 MP, utilizan Android 13 de serie, una pantalla de 120 Hz y no permiten ampliar su almacenamiento por micro SD. Sus principales diferencias radican en el procesador, la resolución y tamaño de pantalla, las cámaras y la velocidad de carga rápida, como puedes ver en la siguiente ficha técnica conjunta.

Especificaciones OPPO Reno10 OPPO Reno10 Pro+ OPPO Reno10 Pro+ Dimensiones y peso 162,4 × 74,2 × 7,58 mm. 180 gramos. 163 × 74 × 7,68 mm. 186 gramos. 162,9 × 74 × 8,2 mm. 194 gramos. Pantalla 6,7″ Full HD+ (2412 × 1080 píxeles) con panel AMOLED, tasa de refresco de 120 Hz, 950 nits, 394 ppi y frecuencia de muestreo táctil de 240 Hz. 6,74″ Full HD+ (2772 × 1240 píxeles) con panel OLED, tasa de refresco de 120 Hz, 1400 nits, 450 ppi y frecuencia de muestreo táctil de 240 Hz. Procesador Qualcomm Snapdragon 778G con gráfica Adreno 642L. MediaTek Dimensity 8200 con gráfica Mali-G610 MC6 y chip MariSilicon X (ISP). Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con gráfica Adreno 730 y chip MariSilicon X (ISP). RAM 8 GB o 12 GB LPDDR4x.

12 GB LPDDR5 (solo la variante de 512 GB). 16 GB LPDDR5. Almacenamiento 256 GB UFS 2.2.

512 GB UFS 3.1.

No ampliable con micro SD. 256 GB o 512 GB UFS 3.1. No ampliable con micro SD. Cámara Trasera Principal: 64 MP con f/1.7 y 81º

Ultra gran angular: 8 MP con f/2.2 y 112º

Teleobjetivo: 32 MP con f/2.0, 49º y zoom óptico 2x. Principal: 50 MP con f/1.8 y 84º

Ultra gran angular: 8 MP con f/2.2 y 112º

Teleobjetivo: 32 MP con f/2.0, 49º y zoom óptico 2x. Principal: 50 MP con f/1.8 y 84º

Ultra gran angular: 8 MP con f/2.2 y 112º

Teleobjetivo: 64 MP con f/2.5, 33º y zoom óptico 3x. Cámara Frontal 32 MP con f/2.4 y 90º. Conectividad y extras WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.2, NFC, Beidou, GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS y USB-C. Lector de huellas bajo la pantalla. WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3, NFC, Beidou, GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS y USB-C. Lector de huellas bajo la pantalla. Batería 4600 mAh con carga rápida de 80 W. 4700 mAh con carga rápida de 100 W. 4700 mAh con carga rápida de 100 W. Sistema operativo Android 13 con la capa ColorOS 13.1. Precio Desde 329 € al cambio. Desde 461 € al cambio. Desde 514 € al cambio. Cómpralo aquí Comprar Comprar Comprar

Un trío de móviles que dará guerra en la gama prémium

La serie OPPO Reno10 se compone de tres modelos: el Reno10, el Reno10 Pro y el Reno10 Pro+. Los tres modelos utilizan una pantalla AMOLED con tasa de refresco de 120 Hz, pero la del Reno10 mide 6,7 pulgadas, mientras que las de los Reno10 Pro y Pro+ mide 6,74 pulgadas.

La pantalla del Reno10 es AMOLED con resolución FHD+ (2400 x 1080 píxeles) y un nivel de brillo máximo de hasta 950 nits. La pantalla de los modelos Pro es OLED con resolución 1.5K (2772 x 1240 píxeles) y un nivel de brillo máximo de hasta 1400 nits. Además, la pantalla de los modelos Pro es curva, lo que le da un aspecto más elegante y envolvente.

El procesador del Reno10 es el Snapdragon 778G, un chip fabricado en 6 nanómetros que ofrece un buen rendimiento y eficiencia energética. El procesador del Reno10 Pro es el Dimensity 8200, un chip de MediaTek fabricado en 4 nanómetros que cuenta con una GPU Mali G610 y que supone una mejora respecto al 8100-MAX de la serie Reno9.

El procesador del Reno10 Pro+ es el Snapdragon 8+ Gen 1, un chip fabricado en 4 nanómetros que es el buque insignia de Qualcomm de la generación anterior. Por otra parte, es importante aclarar que los modelos Pro son los únicos que llevan un chip MariSilicon X, el cual funciona como ISP para mejorar el procesamiento de las fotos. Igualmente, estos modelos cuentan con 16 GB de memoria RAM LPPDR5 y hasta 512 GB de almacenamiento interno UFS 3.1, mientras que el Reno10 tiene hasta 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento en su mejor variante.

Cámaras triples con teleobjetivo para hacer zoom de calidad

La cámara trasera de la serie OPPO Reno10 incluye de serie un objetivo telefoto de 32 MP que permite capturar imágenes con zoom 2x sin perder calidad. La cámara principal es de 64 MP con estabilización óptica de imagen, que captura fotos con gran claridad y color. La cámara ultra gran angular es de 8 MP y amplía el campo de visión hasta los 120 grados. Su cámara selfie es de 32 MP y se repite en todos los móviles de la serie.

La cámara del Reno10 Pro es idéntica a la del Reno10, pero cambia el sensor principal de 64 MP por uno de 50 MP de mayor calidad. Y el Reno10 Pro+ usa la misma cámara del Reno10 Pro, cambiando el teleobjetivo de 32 MP por uno de 64 MP con zoom óptico 3x para un mayor alcance del acercamiento.

Carga rápida de hasta 100 W: de 0 a 100% en 27 minutos

La batería del Reno10 es de 4600 mAh, que le otorga una buena autonomía para aguantar todo el día. Tiene una carga rápida SuperVOOC de 80 W, que puede cargar la batería al completo en unos 29 minutos. La batería del Reno10 Pro es igual que la del Reno10, pero tiene una carga rápida SuperVOOC de 100 W, que puede cargar la batería al completo en solo 27 minutos.

La batería del Reno10 Pro+ es de 4700 mAh, ligeramente superior a la de los otros modelos. Tiene la misma carga rápida SuperVOOC de 100 W que el Reno10 Pro y también cuenta con un chip de gestión de energía SUPERVOOC S que optimiza el consumo y la temperatura. Se carga de 0 a 100% en tan solo 27 minutos.

Precio y disponibilidad de los OPPO Reno10, Reno10 Pro y Reno10 Pro+

Los móviles de la serie OPPO Reno10 están disponibles en los colores morado, azul, negro y dorado. Se comenzarán a vender en China el 1 de junio a los siguientes precios:

OPPO Reno10 8 GB+256 GB: 2499 yuanes o 329 euros al cambio 12 GB+256 GB: 2799 yuanes o 368 euros al cambio 12 GB +512 GB: 2999 yuanes o 395 euros al cambio

OPPO Reno10 Pro 16 GB + 256 GB: 3499 yuanes o 460 euros al cambio 16 GB + 512 GB: 3899 yuanes o 513 euros al cambio

OPPO Reno10 Pro+ 16 GB + 256 GB: 3899 yuanes o 513 euros al cambio 16 GB + 512 GB: 4299 yuanes o 566 euros al cambio



Su disponibilidad en otros mercados es una incógnita. Te avisaremos si se llegan a anunciar para el mercado global.