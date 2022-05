Hace unas semanas fue lanzado el nuevo OnePlus Ace, un smartphone ideado para obtener el máximo rendimiento de los juegos para móviles y a un precio muy accesible, por lo que promete convertirse en la competencia del exitoso Redmi K50.

Y no es de extrañar, porque hace unas semanas te traíamos la noticia de cómo Xiaomi rompía sus récord previos al vender más de 300.000 Redmi K50… ¡Todo en menos de 5 minutos!

Eso solo demuestra como el mundillo del gaming se está apoderando de la telefonía móvil, y los de OnePlus lo saben. Por eso, nos han traído el Ace Racing Edition, una opción mucho más barata que el OnePlus Ace, pero mantenido la misma calidad.

A simple vista no se ven diferencias notables entre el OnePlus Ace Racing Edition y el OnePlus Ace, ambos comparten varias características técnicas tales como un mismo procesador, memoria RAM, etc. Pero, como dice el proverbio, el diablo está en los detalles.

Así, el OnePlus Ace Racing Edition promete un aprovechamiento dedicado de la potencia del teléfono (sin contar las diferencias en la cámara o la batería y ya hablaremos de ello). En cualquier caso, te dejamos un resumen con las especificaciones técnicas en la siguiente tabla.

Características OnePlus Ace Racing Edition

Dimensiones y peso 164,3 x 75,8 x 8,7. 205 gramos. Pantalla 6,59″ Full HD+ (2412 X 1080 píxeles) panel IPS LCD, con tasa de refresco de 120 Hz. Procesador MediaTek Dimensity 8100-Max con gráfica Arm Mali-G610 MC6. RAM 8 o 12 GB LPDDR4X Almacenamiento 128 o 256 GB en formato UFS 3.1 Cámara trasera 64 MP con f/1.8. 8 M

8 MP con f/2.2. (gran angular) y 2 MP con f/2.4 (cámara macro). HDR. Flash LED. Cámara frontal 16 MP con f/2.1. Conectividad y extras USB C, WiFi de doble banda, Dual SIM, GPS, Bluetooth 5.3, NFC, LED de notificaciones y jack de audio de 3,5 mm. Batería 5000 mAh con carga rápida de 67 W. Sistema operativo Android 12 basado en ColorOS 12.1

Mismo procesador… diferente pantalla

Algo que nos ha dejado atónitos es la versatilidad del procesador MediaTek Dimensity 8100, ya que con sus 5 nm y 2,85 GHz se está convirtiendo en la referencia potencia/precio de todos teléfonos móviles pensados para el Gaming. En este sentido, el OnePlus Ace Racing Edition no es la excepción.

Este smartphone también posee un panel IPS LCD de 6,59” por lo que es un tanto más pequeño que la versión Ace (además de que esta última usa un panel OLED). Asimismo, el teléfono presenta un pequeño marco que rodea la pantalla, por lo que el ratio cuerpo/pantalla es de 83,9% frente a los 87,6% del Ace.

Posiblemente, esta degradación en las características del teléfono responda a un intento de abaratar los precios del OnePlus Ace Racing Edition. Pero, lo que pareciera una reducción de calidad podría traducirse en un mejor rendimiento en los gráficos (suponiendo que la menor calidad aligere el trabajo del procesador).

En cualquier caso, tendremos que esperar hasta que el juicio del tiempo nos termine de aclarar si fue una buena o mala decisión el cambio en la pantalla por parte de OnePlus.

Mayor capacidad de la batería y con carga rápida

El OnePlus Ace Racing Edition ofrece una batería de 5000 mAh, con ello se contrarresta un poco el aumento del consumo de parte del panel. Además, gracias a su carga rápida de 67 W podrás tener el teléfono al 100% en menos de 40 minutos.

Si bien no son los 150 W de carga que tiene el OnePlus Ace, podremos seguir disfrutando de una carga rápida sin un desgaste excesivo de la batería, por lo cual, la misma nos debería durar un par de años.

Nueva cámara con mayor potencia

Aunque la cámara delantera del Ace Racing Edition se mantiene sin cambios con sus 16 MP, es en las traseras donde hay una notable mejoría. Así, la cámara principal ahora cuenta con 64 MP y una lente f/1.7, así como con una lente gran angular de 8 MP y f/2.2, además de una cámara macro de 2 MP y f/2.4.

¿Cuándo se pondrá a la venta el OnePlus Racing Edition y cuál será su precio?

Actualmente, el OnePlus Ace Racing Edition se encuentra disponible solo en los principales mercados asiáticos, en especial en las tiendas chinas e indias. Todavía no hay certeza de si lo veremos en occidente.

Tendremos que esperar hasta verano para saber la respuesta. De momento, los precios que manejan los distintos modelos son los siguientes:

128/8 GB: 23.000 Rs. (280,73 euros).

23.000 Rs. (280,73 euros). 256/8 GB: 25.300 Rs. (308,81 euros).

25.300 Rs. (308,81 euros). 256/12 GB: 28.700 Rs. (350,31 euros).

Estas han sido las principales características del OnePlus Ace Racing Edition, teléfono que busca ser la opción para el gaming más asequible del mercado, y no me extrañaría que triunfe. Con sus especificaciones, fácilmente correrá sin problemas y a gráficos altas (tal vez no ultras) juegos como el nuevo Apex Legends Mobile. Coméntanos… ¿qué te parece la nueva ola de teléfonos móviles dedicados a los videojuegos?