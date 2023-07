¿Cómo sabemos que el segundo semestre de año llegó? No es porque sea julio. Lo sabemos porque los fabricantes de móviles comienzan a renovar sus buques insignia, añadiendo algunas nuevas características que desarrollaron en los últimos meses.

Ya lo hizo iQOO con el 11S, también Nubia con los RedMagic 8S Pro para el mercado gamer. Todavía faltan un montón por presentarse, pero hoy tenemos un nuevo invitado en la alfombra roja: el Nubia Z50S Pro es una realidad, tiene un hardware brutal, una cámara de 35 mm y un diseño envidiable. ¿Qué puedes esperar de él? Muchísimo, tanto que te hará babear cuando veas sus especificaciones.

Todas las especificaciones del Nubia Z50S Pro

Características ZTE Nubia Z50S Pro

Dimensiones y peso 163,6 x 75,9 x 8,6 mm. 228 gramos. Pantalla 6,78″ Full HD+ (2800 x 1260 píxeles) con relación de aspecto 20:9, panel AMOLED, tasa de refresco de 120 Hz, muestreo táctil hasta 1000 Hz y certificación DCI-P3 100%. Procesador Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 con gráfica Adreno 740. RAM 12 / 16 GB LPDDR5X. Almacenamiento 256 GB / 1 TB en formato UFS 4.0. Cámara trasera Principal de 50 MP con f/1.6 (equivalente 35 mm), PDAF y OIS.

Teleobjetivo de 8 MP con f/2.4, zoom óptico de 3x, PDAF y OIS.

Ultra gran angular de 50 MP con f/2.0, AF y visión de 125º.

Flash Dual LED y grabación de vídeos en 4K @ 60 fps. Cámara frontal 16 MP con f/2.5. Conectividad y extras USB C, WiFi 6e de triple banda, Dual SIM 5G, GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS, Bluetooth 5.3, NFC, infrarrojos y altavoces estéreo con sonido Hi-Res. Batería 5100 mAh con carga rápida de 80 W. Sistema operativo Android 13 con MyOS 13. Lee también: Exynos 1380 y Exynos 1330: los nuevos procesadores de Samsung para la gama media

Excelentes cámaras y el procesador más potente del mundo, el Nubia Z50S no se guarda nada

Cuando Nubia presentó el Z50 Ultra en marzo lo dijimos: es un móvil al que sus rivales deberían temerle. Esto lo repetimos con el Nubis Z50S Pro, porque cumple perfectamente con todo lo esperado de un dispositivo de medio año.

Su configuración de cámaras traseras es muy buena, incluso teniendo un sensor de 8 MP en una de ellas (mayor resolución no siempre es mejor). La cosa va así:

Cámara principal : es un sensor de 50 MP con f/1.6, una apertura focal fantástica, además de ser equivalente a un 35 mm en una cámara estándar y tener PDAF y OIS.

: es un sensor de 50 MP con f/1.6, una apertura focal fantástica, además de ser equivalente a un 35 mm en una cámara estándar y tener PDAF y OIS. Teleobjetivo : usa un sensor de 8 MP con f/2.4 y zoom óptico de 3x. Además, tiene PDAF (enfoque) y OIS (estabilizador), dos elementos fundamentales para cuando se trabaja con zoom, pues cualquier movimiento se nota mucho más.

: usa un sensor de 8 MP con f/2.4 y zoom óptico de 3x. Además, tiene PDAF (enfoque) y OIS (estabilizador), dos elementos fundamentales para cuando se trabaja con zoom, pues cualquier movimiento se nota mucho más. Ultra gran angular: con sensor de 50 MP, f/2.0, AF y un increíble campo de visión de 125º que es ideal para retratar grandes paisajes o grupos de personas.

Junto a esto, el Nubia Z50S Pro guarda en su interior a una peligrosa bestia: el Snapdragon 8+ Gen 2. Este SoC no ha sido presentado formalmente, al menos no con ese nombre. ¿La razón? Sencillo, en realidad es el mismo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy que ya perdió la exclusividad con Samsung.

Eso sí, es más potente que el modelo estándar gracias a su overclock y para mantenerlo frío necesita mejor disipación. Esto último lo sabe Nubia y por ello diseñó un sistema de refrigeración líquida por cámara de vapor con una enorme superficie de 4233 mm2.

Le acompañan Android 13, hasta 16 GB de RAM LPDDR5X y hasta 1 TB de almacenamiento UFS 4.0. Vamos, que este móvil no es moco de pavo.

Buena pantalla, carga rápida de 80 W y materiales de lujo para la carcasa

A todo lo anterior el Nubia Z50S Pro suma varios elementos adicionales que están muy bien. Primero, su pantalla AMOLED con resolución Full HD+, tasa de refresco de 120 Hz, muestreo táctil de hasta 1000 Hz y brillo máximo de 1200 nits. Ciertamente no es una maravilla (excepto el muestreo), pero son especificaciones bastante completas y cumplen con lo que se espera de un móvil de medio año: buenas prestaciones generales a bajo precio.

Segundo, el Z50S Pro tiene una batería de 5100 mAh y carga rápida de 80 W, una capacidad y potencia más que correctas para un móvil de este nivel. Tercero, esta belleza cuenta con altavoces estéreo con sonido de alta definición, asegurándote una experiencia multimedia de excelente nivel. Y hablando de bellezas, dejamos una de las mejores cualidades de este smartphone para el final: su diseño.

El Nubia Z50S Pro tiene un estilo fascinante con una estructura fabricada en aluminio para mejorar la resistencia, laterales rectos que le aportan mucho atractivo y hasta un botón deslizador que cumple la misma función que el «Alert Slider» de los OnePlus. Su enorme módulo de cámaras trasera no rompe para nada con la estética del dispositivo. Sí, puede que ocupe un montón de espacio, pero se ve imponente, llamativo e increíblemente bien. Y como guinda del pastel, resulta que la trasera del Nubia Z50S Pro se vende en tres colores y diseños fabulosos:

Negro : con trasera de cuero vegano y aluminio cepillado.

: con trasera de y aluminio cepillado. Naranja : también con cuero vegano y aluminio cepillado, pero este último en color plata.

: también con y aluminio cepillado, pero este último en color plata. Blanco: con trasera de cerámica y un diseño claramente inspirado en el mármol.

Precio y disponibilidad del ZTE Nubia Z50S Pro

El nuevo móvil de Nubia ya puede preordenarse en China, pero estará disponible a partir del 27 de julio. ¿Llegará a España? Lo ponemos en duda, pero igual vale la pena que estés atento.

En total habrá tres configuraciones de RAM y almacenamiento, pero la marca solamente reveló el precio de una. Además, se informó que la edición color blanco costará 100 yuanes adicionales (12,5 euros) sobre el precio base de cualquier configuración.