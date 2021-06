Nokia es uno de los grandes referentes a la hora de comprar un teléfono Android barato. Y ahora su completo catálogo de smartphones se amplía con un nuevo miembro, el Nokia C01 Plus.

Eso sí, que no te engañe la nomenclatura Plus, ya que estamos ante un teléfono de gama entrada y que destaca por funcionar con Android Go y tener un precio de verdadero derribo.

Diseño y características del Nokia C01 Plus