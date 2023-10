Una de las grandes sorpresas que nos dejó Motorola este año fue el lanzamiento global del Moto Edge+ (2023). Es probablemente el móvil más completo de la marca lanzado nunca y también uno de los más potentes del mercado.

Ahora, la compañía decidió que es momento de marcarse un lanzamiento al estilo de Samsung y Google. ¿A qué nos referimos? Pues a un nuevo móvil inspirado en su dispositivo insignia, pero mucho más económico. Así es el Mororola Edge (2023), un smartphone que viene a competir en precio contra los Galaxy S23 FE y Pixel 7a. ¿Vale tanto la pena como estos? Ya vas a averiguarlo.

Todas las especificaciones de Motorola Edge (2023)

Características Motorola Edge (2023)

Dimensiones y peso 158,52 x 71,99 x 7,64. 168 gramos. Pantalla 6,6″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con relación de aspecto 20:9, panel pOLED, HDR10+, tasa de refresco de 144 Hz y brillo pico de 1200 nits. Procesador MediaTek Dimensity 7030 con gráfica Mali-G610 MC3. RAM 8 GB LPDDR4X. Almacenamiento 256 GB en formato UFS 2.2. Cámara trasera Principal de 50 MP con f/1.8, PDAF multidireccional y OIS.

Ultra gran angular de 13 MP con f/2.2, visión de 120º y AF. También puede usarse como cámara Macro.

USB C, WiFi 6e, Dual SIM 5G, GPS, Bluetooth 5.3, NFC, altavoces estéreo, trasera de cuero vegano, certificación IP68 y lector de huellas óptico. Batería 4400 mAh con carga rápida de 68 W e inalámbrica de 15 W. Sistema operativo Android 13.

Es un buen móvil, pero Motorola recortó demasiado la potencia en el Edge (2023) y eso va a pesarles

Si bien el Motorola Edge+ (2023) nos dejó a todos con la boca abierta, debemos decir que el Edge (2023) no logra esta misma reacción. No es que sea un mal móvil, pero sufre de recortes importantes para un dispositivo que quiere ser una versión económica del buque insignia de la marca. Además, es más caro que el Edge 40 Neo cuando sus especificaciones se parecen un montón (sin llegar a ser idénticos).

El recorte más considerable tiene que ver con el procesador, que pasa del bestial Snapdragon 8 Gen 2 a un tímido Dimensity 7030. La diferencia entre ambos SoC es tal, que el chip de Qualcomm prácticamente triplica el rendimiento del MediaTek. Y si bien se mantienen los 8 GB de RAM, hablamos de una tecnología mucho más lenta (LPDDR4X vs. LPDDR5X). Este se repite en el almacenamiento, que es de 256 GB en formato UFS 2.2 (el Edge+ es UFS 4.0).

El diseño es muy similar al de su hermano mayor y mantiene su trasera de cuero vegano, un plus que no podemos obviar. Y aunque la pantalla sufre algunos cambios, ciertamente se mantiene en un nivel elevado. En el Edge (2023) encontrarás un panel pOLED de 6,6 pulgadas y resolución Full HD+, que no parece demasiado, pero tiene tasa de refresco de 144 Hz.

Su cámara principal es la misma del Edge+ (2023), un sensor Omnivision OV50A de 50 MP, pero no es igual en el resto. Este teléfono realmente usa las cámaras del Edge 40 Neo, que tiene un sensor auxiliar de 13 MP que funciona como Ultra Gran Angular y Macro. Lo mismo con la cámara frontal, que es un sensor de 32 MP.

¿Y qué sucede con la batería? Motorola mantuvo la carga rápida de 68 W y la carga inalámbrica de 15 W. Sin embargo, el Edge tiene una batería de 4400 mAh que se aleja de los 5000 mAh del Edge+.

Precio y disponibilidad del Motorola Edge (2023)

El nuevo gama media de Motorola fue lanzado en Estados Unidos y ya está a la venta en Amazon, Best Buy y otras tienda. Por ahora no se vende en España, pero no nos sorprendería que aterrice en breve (los otros Edge se venden en nuestro país).

Su precio oficial es de 599 dólares, que equivalen a unos 565 € al cambio. Falta sumar impuestos y demás si llegase a venderse en España, pero sin ellos ya tiene un precio demasiado elevado para su potencia. De hecho, los Moto Edge 40 y Edge 40 Neo están por debajo de los 400 €, siendo móviles muy parecidos.

Por otra parte, si Motorola pretende competir contra los Galaxy S23 FE y Pixel 7a con este móvil la tiene muy cuesta arriba. Es mejor que ellos en pocas cosas, pero el precio no le ayuda y en un elemento tan determinante como el rendimiento se queda atrás.

Por cierto, el Motorola Edge llega al mercado con Android 13 y tiene aseguradas dos actualizaciones de Android y tres años de parches de seguridad. Definitivamente, otro punto en contra si pretende rivalizar con los Galaxy S23 FE y Pixel 7a.