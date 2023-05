Los móviles no inteligentes, también llamados con cariño “móviles tontos” siguen manteniendo su encanto para muchos. A veces la simplicidad es todo lo que necesitas en un dispositivo, y si te gustan los móviles solo para llamadas y mensajes, entonces seguro te ayudará la siguiente lista con los mejores modelos que puedes conseguir este 2023.

Bien sea que destines el móvil para ti o para alguna persona mayor en tu entorno, la variedad de móviles presentes podrán ser una guía adecuada. Dado que cada quién tiene sus propias necesidades, no todos los modelos se ajustan a todas las personas. Así pues, sabrás conseguir el que mejor se adapte a ti o a lo que buscas sorteando entre los mejores móviles.

Los 10 mejores móviles no inteligentes en 2023

Lo simple no es lo único que suele llamar la atención de estos móviles no inteligentes. Y es que en cuanto a diseño, pueden ser lo mejor para personas que se desenvuelven en entornos donde el riesgo siempre existe. El riesgo de dañar algún dispositivo electrónico delicado, cabe aclarar. Lo que engloba a toda la industria de smartphones del momento.

Entre otras de sus especialidades, estos móviles tontos son lo mejor para personas que no se llevan bien con la tecnología. En su mayoría suelen ser los adultos mayores o ancianos. No hay razón para dejarlos incomunicados solo por no poder o querer adaptarse a las nuevas tendencias. Los móviles no inteligentes solucionan esta problemática.

Los 10 mejores los conocerás a continuación, en una lista que se ordena desde el más barato hasta el más costoso. Comencemos.

myPhone Jazz: el móvil tonto más barato para tener dos líneas en uno

La opción más económica para los que tienen el presupuesto ajustado es el myPhone Jazz. Este móvil no inteligente a pesar de lo barato, viene con las funciones que se necesitan en un modelo de su tipo, sin falta. Además, te permitirá tener dos líneas en un solo dispositivo gracias a su característica DualSIM, de la que se enorgullece.

Entre otras características prácticas que sirven para el día a día tienes: una cámara VGA para sacar fotos sencillas con nitidez, aunque sin exceso de calidad, radio y reproductor MP3, junto a un jack de 3,5 mm para escuchar música o las noticias desde los auriculares. Así mismo, una linterna y conectividad Bluetooth para auriculares inalámbricos o vincularte con otro móvil en caso de necesitar que te pasen archivos.

Sencillo y económico, lo consigues en Amazon por tan solo 19,99 euros.

Nokia 3310: una opción clásica y moderna a la vez

No tendrás que preocuparte porque el móvil no te dure ni un día con el Nokia 3310. Su batería de iones de litio asegura una durabilidad de hasta un mes funcionando si se deja quieto. En el caso de utilizarlo de forma constante, la recarga se necesitará después de dos semanas.

Es un móvil sencillo, pero con una pantalla de 2,4 pulgadas diseñada para que los colores se visualicen bien. De hecho, integra el clásico juego Snake con una mejora para que se vea divertido en la pantalla. Otras características son 16 GB de RAM, capacidad de recibir y enviar mensajes, así como llamadas, navegar en internet desde una opción sencilla, al igual que ostenta una cámara de 2 MP.

No puede quedar por fuera la opción a radio o reproductor MP3, para escuchar música de la forma que prefieras. Como todo Nokia, tiene una durabilidad encomiable, así que no te arrepentirás tener este móvil tonto por tan solo 59 euros.

Nokia 6310: la opción que te protege de los riesgos de la Internet

Nokia no deja de ocupar puestos cuando se habla de móviles no inteligentes de gran calidad y durabilidad. Después de todo, sus inicios fueron con este tipo de dispositivos, asegurando a sus clientes una experiencia que marcó a una generación.

Ahora, con el modelo Nokia 6310, traen de vuelta esa misma nostalgia de una manera fiel, aunque sin dejar de adoptar también ciertos rasgos modernos que se agradecen. Viene con una pantalla de 2,8 pulgadas, cámara VGA y la capacidad de enviar o recibir mensajes, así como llamadas.

A diferencia de otros modelos clásicos que integran lo mínimo de lo actual, este Nokia no posee conexión a Internet. Te mantiene seguro de todos sus riesgos, mientras cumple el trabajo esencial de cualquier móvil: mantenerte comunicado. Lo consigues en Amazon por solo 59,99 euros.

Panasonic KX-TU446 EXR: el móvil bobo de concha que es intuitivo gracias a sus luces

Panasonic también posee modelos de móviles no inteligentes que valen la pena. El Panasonic KX-TU446 EXR es uno de ellos, y en cuanto a funciones que lo destaquen, se encuentra una simple, e igualmente curiosa. Estas son las luces que integra en su diseño de concha, las cuales son de colores indicativos: verde para avisar la llegada de las llamadas, azul para alertar que hay SMS por leer, roja que significa batería baja, y naranja como indicativo de que el móvil se está cargando.

Entre otras características, encontramos una pantalla LCD de 2,4 pulgadas a color, con botones de gran tamaño, fáciles de leer para las personas mayores o con problemas de vista. De la misma forma el diseño añade materiales resistentes a caídas o golpes, pues su forma como móvil de concha ayuda a resguardar el interior. En el caso de las llamadas, permite ponerlas en altavoz, lo que muchos prefieren en vez de ponerse el dispositivo al oído. Lo consigues en Amazon a un precio de 55,90 euros.

Alcatel 3082 4G: un modelo de tapa clásico y duradero

Alcatel también es otra marca reconocida cuando se habla de móviles sencillos pero de buena calidad. Su modelo Alcatel 3082 4G, combina un poco de lo actual con lo clásico en un solo dispositivo, para así continuar ayudando a sus usuarios con lo más moderno en conectividad. Gracias a que recibe señal 4G, será difícil que pierdas la pista a la hora de realizar llamadas.

Este modelo de tapa es fácil de llevar, siendo pequeño y con una pantalla de 2,4 pulgadas. Tiene 64 GB de almacenamiento, conectividad Bluetooth para otros dispositivos y auriculares inalámbricos, e incluye una base en donde se puede cargar su batería (de 1380 mAh), sustituyendo el engorro de los cargadores con cable. Se encuentra disponible en Amazon por un precio de 62,99 euros.

CAT B26: el móvil blindado que puedes llevar a donde sea

Si tu interés por un móvil no inteligente es porque entre estos modelos abundan los resistentes para cualquier terreno, entonces no te puedes perder el móvil CAT B26. Ya con saber que proviene de la famosa empresa de maquinarias para construcción, puedes irte haciendo una idea de su capacidad para soportar cualquier accidente.

Este móvil es sencillo, con lo necesario para las llamadas y los mensajes. Viene con una pantalla LCD de 2,4 pulgadas (320 x 240 píxeles de resolución), cámara de 2 MP, batería duradera de 1500 mAh, así como conectividad Bluetooth y linterna. Lo más destacado es su certificación IP68, que garantiza resistencia contra el agua y el polvo. Además, está construido en materiales robustos que lo protegen de cualquier golpe. Se consigue en Amazon a un precio de 64,90 euros.

Hammer 4: la opción blindada con mayor batería

En caso de que quieras dar el salto a un móvil con mayor batería que el pasado, sin que este pierda el valor de estar blindado, tienes el móvil Hammer 4 a tu disposición. Este modelo posee la misma certificaicón IP68 que el anterior, teniendo además un diseño robisto, con detalles metálicos y construcción resistente para terrenos difíciles o áreas de trabajo arduo. Por ende, también resiste bastante bien no solo los golpes, sino el agua y el polvo.

Se trata de un móvil blindado que destaca además por su batería de 2000 mAh, que en los de este estilo, aportan una durabilidad inmensa. Puedes tenerlo funcionando entre 20 a 24 días enteros. Posee una pantalla de 2,8 pulgadas a color, junto a botones grandes tipo isla, para así distinguirlos rápidamente y con facilidad. Su única cámara cuenta con 2 MP. Este móvil tiene dos ranuras para colocar dos diferentes tarjetas SIM. Te permitirá poseer dos líneas telefónicas separadas en el mismo dispositivo.

Lo consigues en Amazon por tan solo 70,65 euros.

Nokia 2660: una opción distinguida para tu móvil no inteligente

Entre las opciones de móviles de tapa, también puedes conseguir uno de la marca Nokia. El Nokia 2660 es tan bueno como el resto, sin abandonar lo simple, teniendo una memoria RAM de 48 MB, un procesador Unisoc T107, así como una pantalla LCD con resolución de 240 x 320 pixeles. Permite llamadas y mensajes, tanto recibirlos como enviarlos. Para ello, recibe la señal 3G. También goza de una cámara de 0.3 MP, la cual no es tan buena idea utilizar si quieres fotografías de gran calidad.

Dura más que un smartphone de los de ahora, con una batería de 1450 mAh dispuesta a soportar sus funciones básicas. También posee Bluetooth, para conectarse con auriculares inalámbricos o vincularse con otros dispositivos en caso de necesitar el traspaso de archivos de una terminal a otra. Puedes conseguir el Nokia 2660 en color negro desde Amazon por un precio de 76,95 euros.

Nokia 225 4G: lo hermoso de lo viejo y de lo nuevo en un solo dispositivo

Si te gustan los móviles sencillos y de diseño limpio, así como ergonómico, el Nokia 225 4G podría interesarte. A pesar de tener todos los atributos de un dispositivo no inteligente, añade funciones extra para no quedar atrás en las mejoras tanto en la calidad de las señales telefónicas, como en el sistema del móvil. Su diseño es bastante pulcro, con la zona trasera curvada para mejorar el agarre, así como una pantalla de 2,4 pulgadas con resolución QVGA.

Puede conectarse a la red 4G, tiene Bluetooth 5.0 incorporado, así como una memoria de almacenamiento de 128 MB. Su memoria RAM es de 64 MB, y, a diferencia de la mayoría en este listado, admite expandir su memoria hasta 32 GB con tarjeta microSD. Cabe destacar además, que admite dos tarjetas SIM, integra una linterna en su diseño, con jack de 3,5 mm y batería de 1150 mAh extraíble.

Lo puedes adquirir en Amazon por un precio de 91,17 euros.

Punkt. MP02: el móvil no inteligente más sofisticado

Con un diseño muy particular y original, el Punkt. MP02 destaca de entre el resto. A pesar de ser el móvil más caro de la lista, es el que mayor cantidad de funciones añade, sin dejar el estilo clásico en donde lo importante es realizar llamadas o mensajes y recibirlos igualmente.

Su diseño trae el recuerdo de una calculadora, lo cual es bueno: sus botones son muy grandes y fáciles de presionar, y su pantalla es de resolución QVGA con medidas de 2 pulgadas. El cuerpo está hecho de policarbonato, haciéndolo duro y resistente. Tiene certificación IP52 contra el polvo y el agua. La compañía afirma que el 80% de los materiales de este móvil, exceptuando la batería, es reciclable.

No puede faltar una memoria de almacenamiento de 16 GB, 2 GB de RAM y un procesador Qualcomm Snapdragon 210. Puede conectarse a la red 4G, tiene Bluetooth 4.2, así como una batería de litio de 1280 mAh. Así como todos estos detalles, también posee muchas funciones útiles, como calculadora, compás, barómetro, así como una infinidad de lenguajes para adaptarse a usuarios de diferentes países.

Lo consigues en Amazon a un precio de 329 euros.

Y tú, ¿con cuál teléfono no inteligente te quedarías?