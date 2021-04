El segundo smartphone gamer de Lenovo ya es oficial. Hablamos del Lenovo Legion Phone Duel 2 que llega con un diseño optimizado para su uso en horizontal, el hardware más potente que hemos visto hasta ahora en un smartphone y un sistema de refrigeración innovador para esta industria. Mantiene la pantalla de 144 Hz, la RAM LPDDR5, el almacenamiento UFS 3.1 y la cámara dual de 64 MP de su antecesor (el Lenovo Legion Phone Duel original), pero mejora en prácticamente todos los otros apartados y añade varios extras interesantes.

Acompáñanos a conocer este Lenovo Legion Phone Duel 2 que es un serio candidato al mejor smartphone gamer de 2021.

Todas las especificaciones del Lenovo Legion Phone Duel 2

Antes de entrar en detalles, aquí te dejamos la ficha técnica del Lenovo Legion Phone Duel 2 para que revises sus características a tu antojo.

Características Lenovo Legion Phone Duel 2 Dimensiones y peso 176 x 78,5 x 9,9 mm. 259 gramos. Pantalla 6,96″ Full HD+ (2460 x 1080) con panel AMOLED, tasa de refresco de 144 Hz, frecuencia de actualización táctil de 720 Hz, brillo máximo de 1300 nits, HDR10+, protección Corning Gorilla Glass 5 y lector de huellas integrado. Procesador Qualcomm Snapdragon 888 con gráfica Adreno 660. RAM 12, 16 o 18 GB LPDDR5. Almacenamiento 256 o 512 GB en formato UFS 3.1. Cámara trasera Dual de 64 MP con f/1.9 + ultra gran angular 16 MP con f/2.2 y 123°. Cámara frontal 44 MP con f/2.0. Conectividad y extras Dos puertos USB-C, WiFi 6, Dual 5G, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, Bluetooth 5.2, NFC, sensor de infrarrojos, sistema de cuatro micrófonos, altavoces estéreos, refrigeración de doble ventilador y ocho gatillos táctiles. Batería 5500 mAh con carga rápida de 90W. Sistema operativo Android 11 con Legion OS.

Pantalla inmersiva y ultra sensible orientada al juego en horizontal

El Lenovo Legion Phone Duel 2 llega con un diseño idéntico al de su antecesor (un poco más limpio, eso sí) que está pensado para usar el móvil siempre en horizontal. Cuenta con una pantalla AMOLED de 6,92″ que alcanza una tasa de refresco de 144 Hz y una velocidad de reacción táctil de hasta 720 Hz (las tasas más altas que hemos visto hasta ahora en un móvil). Además, ofrece una precisión de color Delta E <0,5 de grado profesional con soporte para HDR10+ para garantizar una calidad visual muy llamativa al jugar o ver vídeos.

Aunado a eso, el Legion Phone Duel 2 tiene un sistema de altavoces estéreo duales con Dolby Atmos instalados en la parte frontal para brindarte un sonido envolvente y hacer que la experiencia sea aún más inmersiva. Por otra parte, cabe destacar que la cámara selfie en este móvil está oculta en un sistema retráctil, por lo que podríamos definirlo como un todopantalla.

El móvil perfecto para streamers

La cámara selfie de este móvil es muy interesante ya que tiene el formato de una cámara web, así como mucha calidad para que los usuarios puedan hacer streaming con ella. Es de 44 MP, puede grabar en 4K, cuenta con enfoque automático y tiene funciones geniales para eliminar el fondo de la grabación o cambiar tu rostro por un avatar personalizable. Por si fuera poco, el Lenovo Legion Phone Duel 2 tiene 4 micrófonos para cancelar el ruido externo y grabar de forma clara tu voz durante los streamings.

Eso sí, la cámara trasera del Lenovo Legion Phone Duel 2, que está ubicada en la parte central de su espalda, no es nada del otro mundo. Está compuesta por dos sensores: uno de 64 MP y otro ultra gran angular de 16 MP con ángulo de visión de 123°. Con esta cámara, el móvil permite grabar en 8K y con HDR10+.

Asimismo, vale la pena destacar que este teléfono viene con un launcher llamado Legion Palm donde el usuario puede iniciar juegos, hacer streamings y chatear con otros jugadores. Y también funciona como tienda de juegos móviles.

Revolucionaria arquitectura gaming encabezada por el Snapdragon 888

En su interior, el Legion Phone Duel 2 tiene un diseño conocido como ATA 2.0 (Advanced Technology Architecture) que coloca al poderoso Snapdragon 888 en todo el centro del teléfono rodeado por dos ventiladores. Gracias a esto, el calor se disipa de manera muy eficiente para que el móvil no te queme las manos y mantenga su rendimiento estable durante los juegos más exigentes.

Profundizando un poco más en su sistema de refrigeración, hay que decir que el aire expulsado por los dos ventiladores del móvil sale a través un túnel de viento de cobre. Dicho túnel está conectado a una gran cámara de vapor que aumenta el rendimiento de la disipación térmica. De acuerdo a las pruebas del fabricante, este sistema de refrigeración del Legion Phone Duel 2 puede reducir en 22 °C la temperatura interna del móvil.

Y para brindar una mejor experiencia gaming, este smartphone cuenta con 8 gatillos táctiles: dos ubicados en el panel, cuatro en el borde y otros dos en la parte trasera. Según Lenovo, estas teclas virtuales emulan la experiencia de jugar con un mando de consola.

Por cierto, el móvil también incluye hasta 18 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento en los formatos de memoria más rápidos del momento, LPDDR5 y UFS 3.1. Además, cuenta con 5G y WiFi 6 para jugar online de la manera más rápida posible y sin lag.

Batería dual de 5500 mAh con carga de 90W, pero ojo que es muy frágil

Antes te mencionamos que el Legion Phone Duel 2 tiene el procesador en todo el centro de su cuerpo. Al ser este la principal fuente de calor del móvil, obliga a instalar la batería en uno de los dos lados. La solución que ideó Lenovo es instalar dos baterías de 2750mAh en cada uno de los lados. De esa forma, el smartphone tiene una batería total de 5500 mAh y dos puertos USB-C para cargarla.

Si se cargan las dos baterías a la vez, la carga rápida máxima que soporta es de 90W. Con esta carga rápida, el móvil se carga de 0 a 100% en solo 30 minutos. Así que todo este diseño interno del móvil funciona de manera perfecta… ¿o no? Pues el popular canal de YouTube “JerryRigEverything” demostró en un vídeo que si el Lenovo Legion Phone Duel 2 se dobla con un poco de fuerza por la mitad, se puede partir en dos fácilmente.

Por si te lo preguntas, no es normal que un móvil al doblarlo con fuerza se parta en dos. Este caso particular del Legion Phone Duel 2 se debe a que no hay una batería en el centro del móvil para proporcionar una resistencia extra ante este tipo de torturas. De hecho, el teléfono se puede partir en 3 partes desde cada uno de los lados de ambas baterías. De todas formas, si piensas comprarte este smartphone, recuerda que es frágil. Si lo guardas en el bolsillo trasero o lo dejas en la cama y no te acuerdas dónde está, puedes sentarte encima de él y romperlo fácilmente. Así que úsalo con una funda.

Precio del Lenovo Legion Phone Duel 2 y disponibilidad

El Lenovo Legion Phone Duel 2 se podrá comprar en Europa a partir del próximo mes de mayo a los siguientes precios:

Lenovo Legion Duel 2 de 12 GB + 256 GB : 799 euros.

: 799 euros. Lenovo Legion Duel 2 de 16 GB + 512 GB : 999 euros.

: 999 euros. Lenovo Legion Duel 2 de 18 GB + 512 GB: 1099 euros.

Estará disponible solo en dos colores: negro y blanco. Además, se venderá un dock por separado que añade un puerto HDMI y dos puertos USB al teléfono para usarlo con mandos externos y un televisor como si se tratara de una consola.