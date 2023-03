Febrero fue un mes dorado para Honor: la compañía no solo se hizo con el premio al móvil con mejor batería con el Honor Magic 5 Lite; unos días después, DxOMark les entregó la corona del smartphone con la mejor cámara del planeta al Honor Magic 5 Pro.

Ahora, la firma china parece que quiere repetir el éxito en marzo, pues les faltaba presentar su dispositivo más increíble del año. Así es el nuevo Honor Magic5 Ultimate, el flagship definitivo con 16 GB de RAM y trasera de cuero que podría enterrar a todos sus rivales.

Todas las especificaciones del Honor Magic5 Ultimate

Características Honor Magic 5 Ultimate Dimensiones y peso 162,9 x 76,7 x 8,8 mm. 217 gramos. Pantalla 6,81″ Full HD+ (2848 × 1312) con panel OLED curvado, LTPO, relación de aspecto 19.5:9, relación cuerpo-pantalla del 91%, brillo máximo de 1800 nits, 460 ppi, atenuación PWM de alta frecuencia de hasta 2160 Hz, certificación TÜV Rheinland Circadian Friendly y tasa de refresco variable entre 1 Hz y 120 Hz. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con gráfica Adreno 740. RAM 16 GB LPDDR5X. Almacenamiento 512 GB en formato UFS 4.0. Cámara trasera Principal de 50 MP con f/1.6, PDAF multidireccional, Laser AF y OIS.

Sensor ultra gran angular de 50 MP con f/2.0, visión de 122º, autoenfoque (AF) y enfoque macro a 2,5 cm.

Teleobjetivo de 50 MP con f/3.0, PDAF, OIS, zoom óptico de 3,5x y zoom digital de 100x.

Sensor auxiliar TOF 3D.

Flash LED. Cámara frontal 12 MP con f/2.4, visión de 100° y grabación en 4K.

Sensor auxiliar TOF 3D (profundidad y desbloqueo facial). Conectividad y extras USB C, WiFi 7 de triple banda, Dual SIM 5G, GPS, Bluetooth 5.2, NFC, sensor infrarrojo, giroscopio, OTG, GPS / AGPS / GLONASS / BeiDou / Galileo, altavoces duales estéreo con DTS: X, lector de huellas en pantalla y resistencia IP68. Batería 5450 mAh con carga rápida de 66 W, carga inalámbrica de 55 W y carga inversa de 5 W. Sistema operativo Android 13 con MagicOS 7.1. Lee también: Nuevo Honor Play 30M: una versión ligeramente mejorada del Play 30

Trasera totalmente rediseñada: cuero, un módulo de cámaras protegido por cristal y un aspecto brutal

Puede que el Honor Magic5 Pro no te gustase tanto por su diseño, pero no puedes negar que es un dispositivo brutal en casi todos sus apartados. Por suerte, la marca se tenía guardado un as bajo la manga que resuelve justamente ese detalle.

¿Por qué lo decimos? Porque el nuevo Honor Magic5 Ultimate es exactamente el mismo Magic5 Pro en su versión más completa, pero con un diseño increíble en el exterior. Atrás queda la aburrida trasera del modelo Pro para dar paso a una totalmente rediseñada en el Ultimate. Estas son las novedades:

El cuero vegano es el principal protagonista , un material premium con un tacto fantástico.

, un material premium con un tacto fantástico. La trasera no es totalmente plana como acostumbran muchas marcas, sino que tiene una joroba que sobresale dándole un aspecto excelente y mejor agarre .

. El módulo de cámaras sigue siendo enorme , pero ahora tiene un aspecto fantástico donde el cristal es protagonista junto al marco dorado.

, pero ahora tiene un aspecto fantástico donde el cristal es protagonista junto al marco dorado. La caja incluye una funda de regalo fabricada por Mont Blanc con cuero natural de altísima calidad. Esto no es cualquier cosa, pues esta es una firma de lujo.

de altísima calidad. Esto no es cualquier cosa, pues esta es una firma de lujo. También se incluyen unos auriculares USB-C de regalo, algo que no está en el resto de modelos.

Más allá de esto, el Honor Magic5 Ultimate no introduce otras mejoras, pero igual vamos a refrescar sus especificaciones, empezando por la pantalla: cuenta con un panel OLED de 6,81 pulgadas con resolución Full HD+ (2848 x 1312 píxeles), es compatible con tecnología LTPO para variar su tasa de refresco entre 1 y 120 Hz, su brillo máximo es de 1800 nits y cuenta con certificación TÜV Rheinland Circadian Friendly para disminuir el impacto de la luz azul cuando duermes.

Es una bestia, ¿cierto? Deja que veas el resto.

La máxima potencia y unas cámaras de 50 MP rompedoras de récords mundiales

Internamente, el Honor Magic5 Ultimate equipa el ultrapotente Snapdragon 8 Gen 2 junto a 16 GB de RAM LPDDR5X y 512 GB de almacenamiento UFS 4.0. Esta combinación le aseguran un rendimiento de altísimo nivel y cuidado si en los benchmarks de potencia no termina robándose la corona próximamente.

Las cámaras son las mismas del Honor Magic5 Pro, una combinación triple de 50 MP que aplastó a sus rivales en el ranking de DxOMark. Vamos a detallarlas rápidamente para que las conozcas mejor:

Cámara principal de 50 MP con f/1.6, 23 mm, PDAF multidireccional, Laser AF y OIS. Su apertura focal es una locura.

con f/1.6, 23 mm, PDAF multidireccional, Laser AF y OIS. Su apertura focal es una locura. Teleobjetivo periscópico de 50 MP con f/3.0, 90 mm, PDAF, OIS y zoom óptico de 3,5x (zoom digital hasta 10x).

con f/3.0, 90 mm, PDAF, OIS y zoom óptico de 3,5x (zoom digital hasta 10x). Ultra gran angular de 50 MP con f/2.0, 13 mm, visión de 122º y AF.

con f/2.0, 13 mm, visión de 122º y AF. Sensor auxiliar ToF 3D que ayuda a dar profundidad a las fotos.

Por su parte, las cámaras frontales también brillan con luz propia. El sensor principal es de 12 MP con f/2.4, pero su campo de visión es de 100º (más de lo normal). Aparte, también cuenta con un sensor auxiliar ToF 3D que ayuda a la profundidad de las fotos, pero tiene un uso extra: puede usarse como sensor biométrico 3D para desbloquear el móvil con tu rostro.

La batería es de 5450 mAh, misma capacidad del Magic5 Pro chino. Por su parte el sistema de carga es de 66 W por cable, 50 W inalámbrico y tiene carga inversa de 5 W. Por supuesto, es un móvil compatible con redes 5G, WiFi 7 de triple banda y lleva Android 13 como sistema operativo (bajo MagicOS 7.1).

Precio y disponibilidad del Honor Magic5 Ultimate

El móvil definitivo de Honor fue presentado oficialmente en China y comenzará a venderse en ese mercado a partir del 20 de marzo. El fabricante no detalló si llegará a otros mercados (como España), pero lo ponemos en duda debido a que otros modelos Ultimate tampoco lo han hecho.

¿Cuánto costará esta monstruosidad? Su precio será de 6699 yuanes, que equivalen a unos 905 euros al cambio. Es un precio fabuloso para un dispositivo tan completo y desde ya puedes reservarlo (si estás en China).