Hace apenas unos días enfrentamos al Google Pixel 7 contra el Samsung Galaxy S22 en una comparativa que no tuvo un ganador claro. Con ello, el móvil de Google sigue dejando claro que no pretende ser un dispositivo rompedor, pero sí es capaz de medirse contra otros grandes. Pero, ¿qué sucede cuando salimos de la zona de confort de Android? Los Pixel tienen una integración perfecta con este sistema operativo, así que es justo compararlo con un rival que se integre perfectamente con otro software.

Los únicos que cumplen esa condición son los iPhone con iOS, así que es momento de enfrentar a los dispositivos de referencia para ambos SO. Pudiésemos contrastar los modelos estándar de última generación de Apple y Google, pero subiremos la vara al máximo. ¿Por qué? Porque buscamos el mejor móvil de todos entre el Google Pixel 7 vs. Apple iPhone 14 Pro. ¿Cuál crees que se llevará la corona?

Tabla comparativa de especificaciones:

Google Pixel 7 Pro versus Apple iPhone 14 Pro

Especificaciones Google Pixel 7 Pro

iPhone 14 Pro

Dimensiones 162,9 x 76,6 x 8,9 mm.

2012 gramos. 147,5 x 71,5 x 7,9 mm.

206 gramos. Pantalla 6,7″ QHD+ (3120 x 1440 píxeles) con panel AMOLED, LTPO, tasa de refresco de 120 Hz, brillo máximo de 1500 nits, HDR10+ y protección Gorilla Glass Victus. 6,1″ Full HD+ (2556 x 1178 píxeles) con panel Super Retina XDR OLED, LTPO, tasa de refresco de 120 Hz, brillo máximo de 2000 nits, HDR10 y protección Ceramic-Shield Glass. Procesador Google Tensor G2 con gráfica Mali-G710 MC10 y chip de seguridad Titan M2. Apple A16 Bionic con gráfica Apple

de 5 núcleos.

RAM 12 GB en formato LPDDR5. 6 GB en formato LPDDR5. Almacenamiento 128 / 256 / 512 GB en formato UFS 3.1. 128 / 256 / 512 GB y 1 TB en formato NVMe. Cámara Trasera Principal de 50 MP con f/1.9, zoom óptico de 2x, PDAF multidireccional, Laser AF y OIS.

Teleobjetivo de 48 MP con f/3.5, zoom óptico de 5x, PDAF multidireccional y OIS.

Ultra gran angular de 12 MP con f/2.2 y 126° de campo de visión. Principal de 48 MP con f/1.8, Dual Pixel AF, sensor-shift y OIS.

Teleobjetivo de 12 MP con f/2.8, zoom óptico de 3x, PDAF y OIS.

Ultra gran angular de 12 MP con f/2.2, 120° de campo de visión y Dual Pixel AF. Cámara Frontal 10,8 MP con f/2.2. 12 MP con f/1.9 y PDAF. Conectividad y extras USB-C, WiFi 6E de triple banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Google Cast, lector de huellas bajo la pantalla, reconocimiento facial 3D, altavoces estéreo y certificación IP68. LIghtning, WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G, llamadas satelitales (solo EE.UU.), Bluetooth 5.3, NFC, GPS, reconocimiento facial 3D, altavoces estéreo y certificación IP68. Batería 5000 mAh con carga rápida de 30 W, carga inalámbrica de 23 W y carga inalámbrica inversa. 3200 mAh con carga rápida de 20 W ycarga inalámbrica MagSafe de 15 W. Sistema operativo Android 13. iOS 16. Precio de lanzamiento

Desde 899 €. Desde 1319 €. Cómpralo aquí Comprar Comprar

El diseño es cuestión de gustos, pero a nosotros nos gusta más

el iPhone 14 Pro

Una buena forma de iniciar esta comparativa es contrastando lo que está a simple vista, así que el diseño es la primera arista que abordaremos. Ambos tienen protección IP68, no cuenta con conector de auriculares, ranura para microSD ni tampoco incluyen cargadores en la caja. Sin embargo, las similitudes acaban aquí.

El Pixel 7 Pro es un dispositivo más grande, ancho, grueso y pesado que el iPhone 14 Pro. Por tanto, puede que sea un problema para personas con manos pequeñas, pero un plus para aquellos que gustan de móviles grandes. El iPhone 14 Pro sigue apostando por los bordes rectos, que otorgan mayor agarre que los redondeados del Pixel 7 Pro.

El Pixel 7 Pro utiliza Gorilla Glass Victus en su trasera y delantera, asegurándose así buena protección contra rayones y caídas. Mientras, el iPhone 14 Pro usa revestimiento Ceramic Shield, pero esto no es más que un cristal personalizado de Corning cuya resistencia es muy similar a la de su Gorilla Glass. Tomando en cuenta eso, hablamos de un empate. Sin embargo, no sucede lo mismo en los marcos, pues el Google Pixel utiliza aluminio y el iPhone acero inoxidable, que es más resistente.

Centrándonos en lo estrictamente estético, ambos dispositivos tienen diseños minimalistas y muy elegantes. Cada usuario podría decantarse por uno u otro sin ningún problema, pero a nosotros nos gusta un poco más el iPhone. ¿La razón? Es un diseño que ha triunfado durante años, no por nada muchos otros lo copian de alguna manera.

La pantalla del Pixel 7 Pro tiene mayor resolución, pero el iPhone 14 Pro brilla más y tiene Dynamic Island

Ambos dispositivos ofrecen un hardware fantástico en este apartado, pero una vez más los pequeños detalles podrán la balanza a favor de uno u otro. Los dos cuentan con paneles OLED, usan tecnología LTPO y son capaces de alcanzar tasas de refresco de hasta 120 Hz.

El panel del Pixel 7 Pro tiene como ventajas: un mayor tamaño (6,7” vs. 6,1”), mejor resolución (QHD+ vs. Full HD+), mejor aprovechamiento del frontal (88,7% vs. 87%) y HDR10+. No obstante, el panel Super Retina XDR del iPhone 14 Pro tiene mejor brillo máximo (2000 nits vs. 1500 nits), así como un as bajo la manga.

Esta carta es nada más y nada menos que Dynamic Island, la nueva característica de Apple que acaparó todos los titulares hace semanas. La pantalla perforada del iPhone se convierte en una píldora animada que sirve de widget y es capaz de mostrar todo tipo información: atender llamadas, cambiar tu música, usar el GPS y más. Esta novedad es sencillamente genial y la prueba está en que muchos quieren copiarla en Android.

Ambos tienen unas cámaras de calidad alucinante, pero la fotografía computacional de Google marcar la diferencia

Sin duda alguna, estos dos dispositivos son unas bestias en lo que refiere a calidad fotográfica y de grabación de vídeos. Los móviles Pixel siempre han sido elogiados por sus cámaras y por ser pioneros en la fotografía computacional. Mientras, los iPhone son conocidos por tener cámaras muy consistentes, confiables y una calidad de grabación de vídeos incomparable.

En el caso de los Google Pixel 7 Pro y iPhone 14 Pro hablamos de móviles con triple cámara trasera, conformadas por: un sensor principal gran angular, un sensor ultra gran angular y un teleobjetivo. Como pudiste ver en la tabla comparativa, los sensores de ambos dispositivos son muy parecidos, aunque sí que existen algunas diferencias.

Por ejemplo, el Pixel 7 Pro tiene zoom óptico de 2x en su cámara principal de 50 MP, no es mucho, pero el iPhone 14 Pro carece de algo así. Además, el teleobjetivo del móvil de Google tiene 48 MP y zoom óptico de 5x, mientras que el de Apple es de apenas 12 MP con 3x. Lo mismo sucede con el ángulo de visión del ultra gran angular, que es de 126º en Pixel y 120º en el iPhone.

No teniendo suficiente con esto, el software de cámaras y posprocesado de imagen con IA del Pixel 7 Pro ofrece cosas como: Magic Eraser, Photo Unblur, Real Tone, el nuevo Marco Guiado para personas con problemas visuales, Motion Mode e incluso un modo Cinematic como el iPhone (Cinematic Blur). Esto hace que las fotos de los Pixel sean más coloridas, con mayor rango dinámico y contraste, dando como ganador al dispositivo de Google.

Aun así, el iPhone 14 Pro sigue siendo un smartphone con unas cámaras brutales, siendo mejor en los siguientes escenarios: grabación de vídeos, mejor obturación y mayor consistencia al tomar fotos con poca luz.

El A16 Bionic es muchísimo más potente que Tensor G2, pero este último tiene lo suyo

En términos de rendimiento bruto, el A16 Bionic del móvil de Apple pisotea al Tensor G2 de Google. En AnTuTu la diferencia no es tan grande (978.000 vs. 801.000), pero este benchmark no se la lleva bien con iOS. Sin embargo, es sabido que el chip de Apple compite cara a cara con los Snapdragon 8+ Gen 1 y Dimensity 9000+, dos chips absurdamente potentes que son muy superiores al Tensor G2. Tomando en cuenta esto, es clara la superioridad del iPhone 14 Pro en este aspecto.

Sin embargo, el Tensor G2 tiene algunas características que lo hacen especial. Google puso muchísimo empeño en potenciar la IA en este Soc, y en eso no tienen competencia. Así, el Pixel 7 Pro es capaz de manejar con soltura funcionalidades tan geniales como la traducción y detección de voz en tiempo real, Call Assist y más.

Respecto a la RAM, es bien sabido que iOS administra mucho mejor la RAM que Android. Por tanto, los 6 GB de RAM del iPhone 14 Pro son igual de suficientes que los 12 GB del Pixel 7 Pro. Mientras, en almacenamiento van muy parejos, ya que ambos dispositivos tienen versiones de 128, 256 y 512 GB, aunque el iPhone tiene una configuración extra de 1 TB. Apple apuesta al almacenamiento NVMe, que es más eficiente que el UFS 3.1 usado por Google, aunque van a la par en rendimiento.

Finalmente, el apartado de software es algo en lo que ambos dispositivos van muy parejos. Android e iOS tienen sus ventajas y desventajas, pero hay una realidad que hace incomparables a estos móviles: son los dispositivos de referencia para cada sistema operativo.

Aunque las baterías son muy distintas, la autonomía es muy similar

Tal como sucede con la RAM, el tema del consumo energético en Android e iOS se maneja igual. El sistema operativo de Apple es mucho más eficiente que el de Google, así que los iPhone requieren baterías más pequeñas.

Por tanto, puede que el Pixel 7 Pro tenga batería de 5000 mAh y el iPhone 14 Pro una de 3200 mAh, pero ambos tendrán una autonomía muy similar. De hecho, es posible que el iPhone dure encendido un poco más de tiempo, sobre todo si desactivas AoD. Tomando en cuenta que hardware y software equiparan la balanza, no daremos un ganador en este apartado.

El Pixel 7 Pro tiene carga rápida de 30 W e inalámbrica de 23 W. En cambio, el iPhone 14 Pro lleva carga rápida de 20 W e inalámbrica de 15 W. La diferencia es poca y la capacidad de batería de cada dispositivo hace que el tiempo de carga sea casi el mismo. Así, no queda otra que hablar de otro empate.

¿Pixel 7 Pro o iPhone 14 Pro? Si el precio no es un problema, entonces el móvil de Apple

Como pudiste ver a lo largo de esta comparativa, ambos dispositivos son excelentes y están entre lo mejor de ambas compañías. Sin embargo, el iPhone 14 Pro es superior al Pixel 7 Pro en varias cosas, especialmente en rendimiento y grabación de vídeos.

Así, si el precio no supone un problema para ti y nos quedamos en lo estrictamente técnico, entonces el móvil de Apple será una mejor compra. Lo mismo sucede si estás acostumbrado al ecosistema de la compañía, pues la mejor forma de exprimir un iPhone es al mezclarlos con otros dispositivos de Apple.

Sin embargo, hacemos hincapié en el tema del precio por algo muy importante: el iPhone 14 Pro cuesta casi el doble que el Pixel 7 Pro. La diferencia de precio entre ambos dispositivos es abismal y honestamente no se justifica para nada. Si prefieres ahorrarte casi 500 € en el camino, entonces vete por el Pixel 7 Pro sin dudarlo. Además del ahorro, recibirás un móvil prácticamente igual de genial.