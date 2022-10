Los Google Pixel 7 fueron presentados hace unos días en el Made by Google de octubre. Con ellos, la compañía refresca sus móviles de cara a 2023 y lo que resta de 2022. Hace poco comparamos a los Pixel 7 / 7 Pro vs. Pixel 6 / 6 Pro para dejar en evidencia que no eran un gran salto generacional. Pero, ¿qué pasa cuando los ponemos cara a cara con móviles de otras compañías?

En esta oportunidad enfrentaremos a Google y Samsung para saber cuál de sus móviles insignia «económicos» es mejor. Comparamos a fondo a los Google Pixel 7 y Samsung Galaxy S22 para ti, ¿qué dispositivo crees que ganará? ¿Podrá un móvil con meses en el mercado superar al recién llegado?

Tabla comparativa de especificaciones Google Pixel 7

vs. Samsung Galaxy S22

Especificaciones Google Pixel 7 Samsung Galaxy S22

Dimensiones 155,6 x 73,2 x 8,7 mm. 197 gramos. 146 x 70,6 x 7,6 mm. 168 gramos. Pantalla 6,3″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con panel AMOLED, tasa de refresco de 90 Hz, brillo pico de 1400 nits, HDR10+ y protección Gorilla Glass Victus. 6,1″ Full HD+ (2340 x 1080 píxeles) con panel Dynamic AMOLED 2X, tasa de refresco de 120 Hz, LTPO, brillo pico de 1300 nits, HDR10+ y protección Gorilla Glass Victus+. Procesador Google Tensor G2 con gráfica Mali-G710 MC10 y chip de seguridad Titan M2. Samsung Exynos 2200 con gráfica AMD Xclipse 920 (Europa).

RAM 8 GB en formato LPDDR5. Almacenamiento 128 / 256 GB en formato UFS 3.1. Cámara Trasera Principal de 50 MP con f/1.9 (Samsung ISOCELL GN1), zoom óptico de 2x, PDAF multidireccional, Laser AF y OIS. Ultra gran angular de 12 MP (Sony IMX381) con f/2.2 y 114° de campo de visión. Flash LED, graba vídeos 4K a 60 FPS. Principal de 50 MP con f/1.8 (Samsung ISOCELL GN5), Dual Pixel AF y OIS. Ultra gran angular de 12 MP (Sony IMX713) con f/2.2 y 120° de campo de visión. Teleobjetivo de 12 MP (Sony IMX772) con f/2.4, zoom óptico de 3x, PDAF y OSI. Flash LED, graba vídeos 8K a 24 FPS. Cámara Frontal 10,8 MP con f/2.2. 10 MP con f/2.2. Conectividad y extras USB-C, WiFi 6E de triple banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Google Cast, lector

de huellas bajo la pantalla, reconocimiento facial 3D, altavoces estéreo y certificación IP68. USB-C, WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, lector de huellas bajo la pantalla, reconocimiento facial 2D, altavoces estéreo personalizados por AKG, Dolby Atmos y certificación IP68. Batería 4355 mAh con carga rápida de 30 W, carga inalámbrica de 21 W y carga inalámbrica inversa. 3700 mAh con carga rápida de 25 W, carga inalámbrica de 15 W y carga inalámbrica inversa. Sistema operativo Android 13. One UI 4.1.1 basado en Android 12 (actualizable a Android 13). Precio de lanzamiento

La pantalla AMOLED de Samsung juega en otra liga, aunque la del

Pixel 7 no está nada mal

Una de las pocas mejoras que llegaron a los Google Pixel de séptima generación fue justamente en la pantalla. Aunque Google mantuvo el panel OLED con resolución Full HD+ y refresco de 90 Hz, el brillo aumentó un 25% respecto al Pixel 6. Con esto, la pantalla de 6,3 pulgadas del Pixel 7 llega hasta los 1000 nits (en HBM, el valor pico sube hasta 1400 nits). Esto definitivamente es un paso adelante, pero no le basta para superar a la pantalla del Galaxy S22.

El panel Dynamic AMOLED 2X de Samsung está entre los mejores del mundo en cuanto a brillo, velocidad y calidad de imagen. En el caso del Galaxy S22, algunas cosas quedan bastante parejas respecto al Pixel 7: tamaño de 6,1 pulgadas, resolución Full HD+, HDR10+ y brillo de 1000 nits. No obstante, la velocidad de refresco del Galaxy S22 es de 120 Hz y cuenta con tecnología LTPO, dos cosas que no tiene el móvil estándar de Google.

Un diseño elegante en ambos casos, así que cada usuario decidirá

qué móvil le gusta más

Google sigue apostando al módulo de cámaras en forma de barra en sus Pixel 7, aunque en esta oportunidad sube de nivel al utilizar aluminio. Mientras, Samsung opta por un módulo de cámaras vertical (también de aluminio) que se mezcla con los marcos de su Galaxy S22.

Ambos teléfonos llevan marcos de aluminio, algo que agrega rigidez al conjunto para evitar que se doble. Además, tanto la trasera como el frontal de estos smartphones llevan cristal Corning Gorilla Glass, aunque el Pixel usa la versión Victus y el S22 la Victus+. En cuanto a resistencia, daremos un pequeño punto de ventaja al Samsung, pero no es significativa. Por cierto, los dos tienen certificación IP68 contra polvo y agua, así que van

muy parejos.

La única diferencia interesante en cuando a diseño está en los marcos. Ya dijimos que son de aluminio, pero Samsung opta por un diseño casi plano, mientras que Google se va por los marcos redondeados. Una vez más, esto no es un factor determinante para dar un ganador, pero el Samsung Galaxy S22 tiene mejor agarre.

El Galaxy S22 es más potente, pero el Pixel 7 lleva Android puro

y es más inteligente

El Galaxy S22 con chip Snapdragon es mucho más potente que el Google Pixel 7. Sin embargo, en Europa y la mayor parte del mundo se vende el S22 con un procesador Exynos 2200, así que es el que compararemos.

El chip de Samsung es más discreto que el de Qualcomm, pero aun así logra posicionarse por encima del Tensor G2 del Pixel 7. De hecho, el Exynos 2200 se mueve alrededor de los 889.000 puntos en AnTuTu. En cambio, el nuevo Tensor G2 está alrededor de los 795.000 puntos. La diferencia en cuanto a rendimiento bruto es cercana al 11%, pero algo que no nos sorprende demasiado, pues los Pixel no buscan ser los más potentes del mercado.

Google mejoró un montón la NPU del Tensor G2

No obstante, hay un par de cosas en las que el Tensor G2 del Pixel supera al Exynos 2200 del Galaxy S22: primero, la unidad de procesamiento neural (NPU) del Pixel es muy potente, así que su manejo de IA y procesamiento de fotos es muy superior; segundo, el Tensor G2 es un chip energéticamente más eficiente.

Aparte, el Pixel 7 tiene otra ventaja frente al Galaxy S22: lleva Android stock, sin capas de personalización ni bloatware extra que consuma recursos extra. Ojo, One UI sigue siendo una capa fantástica que se ha pulido un montón en los últimos años, pero en Android menos, siempre es más.

El Galaxy S22 tiene 4 actualizaciones de Android seguras, mientras que el Pixel 7 tiene 3. En cualquier caso, los dos llegarán hasta Android 16. Ambos ofrecen 8 GB de RAM LPDDR5 y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.1, sin capacidad de expansión usando microSD.

El Samsung Galaxy S22 supera al Google Pixel 7 en fotografía solamente por tener una cámara extra

Una de las mejoras que introdujo Google en su Pixel 7 fue que la cámara principal de 50 MP ahora tiene zoom óptico de 2x. Esto puede que no lo tenga la cámara principal de Galaxy S22 (también de 50 MP), pero tiene algo mejor: un sensor teleobjetivo dedicado.

Así es, el móvil de Samsung tiene una tercera cámara que se encarga de esas fotos que requieren buen zoom. Concretamente, es un teleobjetivo de 10 MP con f/2.4 y zoom óptico de 3x. Las cámaras ultra gran angulares de estos dos terminales son de 12 MP, pero el S22 tiene un ángulo de visión de 120º y el Pixel 7 de 114º.

En cuanto a hardware fotográfico, el Galaxy S22 es superior al Pixel 7 gracias a esa cámara extra, pero la cosa va más pareja en el software. Como mencionamos antes, el dispositivo de Google hace magia en el posprocesado de imágenes. Aparte, estrena un modo de cámara para personas con discapacidad visual, algo de los que carece el Samsung. Aun así, el Galaxy S22 también tiene lo suyo, pues permite grabar vídeos en 8K, mientras que el Pixel 7 se queda en 4K.

La batería y sistema de carga del Pixel 7 supera a la configuración

del Galaxy S22

El apartado donde hay mayor diferencia entre estos móviles definitivamente es este. El Galaxy S22 ocupa una batería de apenas 3700 mAh, mientras que el Pixel 7 integra una de 4355 mAh. La batería del Pixel 7 tiene un 17% más de capacidad y, además, se apoya en Android puro y un chip más eficiente.

Aparte, la carga rápida del smartphone de Google es de 30 W para cable y 20 W para el modo inalámbrico. En cambio, en el terminal de Samsung la configuración es de 25 W y 15 W, respectivamente.

Conclusiones: elegir entre el Pixel 7 y el Galaxy S22 será, al final, cuestión de gustos

Probablemente lo hayas notado a lo largo de toda la comparativa: los Google Pixel 7 y Samsung Galaxy S22 son dos móviles que están muy parejos. Cada uno tiene ciertas ventajas sobre el otro, pero en general no son tan amplias como para dar un ganador claro.

Tomando en cuenta esto, puede que pienses que el precio será determinante para ti como usuario, pero no. Hasta en eso están bastante parejos: el Google Pixel 7 está a la venta desde 649 €. Mientras, el Galaxy S22 tuvo un precio de lanzamiento de 799€, pero puede conseguirse desde 657 €.