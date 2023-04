Gionee lo ha vuelto a hacer. La marca china lanzó el año pasado el Gionee G13 Pro, el clon ultrabarato del iPhone 13. Y en este 2023 no podría faltar la versión económica del iPhone 14 Pro. Así es, el Gionee F1 Plus ya es oficial y viene con un diseño que copia al del buque insignia de Apple de 2023 y poco más. A continuación, te contamos las características y precios del Gionee F1 Plus.

Especificaciones del Gionee F1 Plus

No te confundas, en lo único que se parece el Gionee F1 Plus al iPhone 14 Pro es en su diseño. Por dentro, este clon chino es un gama baja y sus características están bastante lejos de las de un móvil prémium como lo es el de Apple. ¿Por qué? Pues porque, para empezar, tiene una pantalla LCD de 6,5 pulgadas con resolución HD+ (720p). Aquí abajo te dejamos el resto de sus características en la siguiente ficha técnica:

Características Gionee F1 Plus Dimensiones y peso 172 x 76 x 7,2 mm de grosor. 172 gramos. Pantalla 6,5″ HD+ (1600 x 720 píxeles), panel LCD IPS, tasa de refresco de 60 Hz y un notch rectangular para la cámara frontal. Procesador Procesador Unisoc T610 con gráfica Mali G52. RAM 6 GB o 8 GB. Almacenamiento 128 GB. Cámara trasera 13 MP. Cámara frontal 5 MP. Conectividad y extras USB C, WiFi, Dual SIM 4G, Bluetooth, GPS, reconocimiento facial por IA y jack de audio de 3,5 mm. Batería 4000 mAh con carga rápida de 10 W. Sistema operativo Android 12.

Para el rendimiento de este clon chino del iPhone 14 Pro, Gionee confía en el modesto procesador Unisoc T610 que tiene una potencia suficiente para realizar tareas básicas. Y en cuanto a fotografía, aunque tiene un módulo que luce tres cámaras, en realidad solo tiene un sensor de 13 megapíxeles y los otros dos son decorativos. ¿Su autonomía? Pues viene con una batería de 4000 mAh con carga rápida de 10 W.

Precios y disponibilidad del Gionee F1 Plus

El nuevo Gionee F1 Plus ya está a la venta en China y es probable que este móvil no salga del mercado asiático. Está disponible en dos configuraciones de RAM (6 GB y 8 GB) y en tres colores (azul, negro y oro) por los siguientes precios: