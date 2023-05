¿Si tengo el Galaxy S21 vale la pena el Galaxy S23? Estamos seguros de que si tienes un Samsung Galaxy S21 te debes estar haciendo esta pregunta debido a que Samsung no deja de lanzar al mercado nuevos modelos de la serie Galaxy y es un hecho que cada nuevo modelo tiene ciertas mejoras al ser comparado con los modelos anteriores.

Para responder esta pregunta analizaremos las especificaciones de ambos móviles y te proporcionaremos una respuesta. Lo primero es que conozcas detalladamente las especificaciones del Samsung Galaxy S21 y las del Galaxy S23:

Especificaciones Samsung Galaxy S21 Samsung Galaxy S23 Dimensiones y peso 151,7 x 71,2 x 7,9 mm con un peso de 171 gramos. 146,3 x 70,9 x 7,6 mm con un peso de 168 gramos. Pantalla 6,2 pulgadas Full HD+ (2400 x 1080), con panel Dynamic AMOLED 2X, tasa de refresco adaptativa de 48 a 120 Hz, Infinity-O Display, brillo máximo de 1.300 nits, HDR10+, 120 Hz y protector Gorilla Glass Victus. 6,1 pulgadas Full HD+ (2340 x 1080 píxeles) con panel Dynamic AMOLED 2X, tasa de refresco adaptativa de 48 a 120 Hz, 442 ppi, brillo máximo de 1750 nits, HDR10+ y protector Corning Gorilla Glass Victus 2. Procesador Global: Samsung Exynos 2100 con gráfica Mali-G78 MP14. USA, China y Corea del Sur: Qualcomm Snapdragon 888 con gráfica Adreno 660. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con gráfica Adreno 740. RAM 8 GB (LPDDR5). 8 GB (LPDDR5+). Almacenamiento 128 o 256 GB (UFS 3.1). 128 GB o 256 GB (UFS 3.1). Cámara Trasera Triple: ultra gran angular de 12 MP con f/2.2 y visión de 120º + angular de 12 MP con f/1.8, dual pixel AF y OIS + teleobjetivo de 64 MP con f/2.0, zoom híbrido 3x, PDAF y OIS. Triple: ultra gran angular de 50 MP con f/1.8, tamaño de píxel: 1.0 μm (12 MP 2.0 μm) y campo de visión de 85° + ultra gran angular de 12 MP con f/2.2, tamaño de píxel: 1.4 μm y campo de visión de 120° + teleobjetivo de 10 MP con f/2.4, zoom óptico de 3x y digital de 30x. Flash LED. Graba a 4K en 60 fps y 8K a 30 fps. Cámara Frontal 10 MP con f/2.2 y dual pixel AF. 12 MP con f/2.2, tamaño de píxel: 1.12 μm, campo de visión de 80° y dual pixel AF. Conectividad y extras

WiFi 6, Bluetooth 5.0, Dual-SIM 5G, USB-C, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, ANT+ y NFC. Con altavoces estéreo y Hi-Res audio. WiFi 6E de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3 LE, NFC, USB-C 3.2, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, BDS, altavoces estéreo firmados por AKG, resistencia al agua IP68, lector de huellas ultrasónico bajo pantalla, desbloqueo facial 2D, Samsung DeX, Samsung Pay Batería 4000 mAh con carga rápida de 25 W, carga rápida inalámbrica de 15 W y carga inalámbrica inversa de 4,5W. 3900 mAh con carga rápida de 25 W, carga inalámbrica de 15 W e inversa de 4,5 W. Sistema operativo Android 11 con OneUI 3.1. Android 13 con One UI 5.1. Precio 473 , 24 €. 709,00 €. Cómpralo aquí Comprar el Galaxy S21 Comprar el Galaxy S23

Diseño, resistencia y materiales

En lo que al diseño se refiere, el Galaxy S21 tiene un diseño bastante sencillo y minimalista. Sus bordes son redondeados y el módulo de su cámara es menos llamativo que los modelos que le antecedieron como el Galaxy Note 20.

Sin embargo, esta tendencia a módulos de cámara más disimulados y diseños más minimalistas continuó siendo la norma en Samsung hasta la llegada del Galaxy S23, ya que con este smartphone el módulo de la cámara ha desaparecido para ser remplazado por los tres lentes que sobresalen de la parte trasera del smartphone. No diremos qué diseño puede ser mejor porque eso depende de tu gusto particular.

Ambos móviles cuentan con marcos hechos de aluminio, pero la diferencia radica en que el S21 ha sido diseñado con una cubierta trasera de plástico y el S23 cuenta con un protector Corning Gorilla Glass Victus y certificación IP68 de resistencia al agua. Esto es algo que debes tener en cuenta si quieres saber qué móvil podría ser más resistente.

La pantalla del Galaxy S21 y el Galaxy S23, con más semejanzas que diferencias

Con la pantalla vemos algo muy similar. La diferencia entre la pantalla de ambos smartphones no es mucha. Mientras que el Galaxy S21 tiene una pantalla con una resolución de 2400 x 1080 píxeles, resulta que con el S23 sucede que es un poco más pequeña (2340 x 1080 píxeles).

Eso sí, hay diferencias evidentes. Por ejemplo, el Samsung Galaxy S21 usa un protector Gorilla Glass Victus mientras que el S23 tiene un Gorilla Glass Victus 2 y lo mismo sucede con el brillo de la pantalla debido a que el Galaxy S23 tiene 1750 nits mientras que el S21 solo tiene 1400 nits. No obstante tienen la misma tasa de refresco de 48 a 120 Hz.

Procesador, almacenamiento, memoria RAM y sistema operativo

En lo que al procesador se refiere, tenemos que el S23 posee un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con gráfica Adreno 740. Por su parte, el S21 viene con 2 procesadores diferentes: su versión global utiliza un Samsung Exynos 2100 con gráfica Mali-G78 MP14 y el que ha sido vendido en China, Corea del Sur y Estados Unidos utiliza un procesador Qualcomm Snapdragon 888 con gráfica Adreno 660.

La diferencia entre los procesadores es algo a considerar debido a que los últimos procesadores en ser lanzados al mercado siempre proporcionan mejoras en velocidad y también en el uso de la energía de la batería.

En lo que se refiere a la memoria RAM los dos smartphones poseen 8 GB y lo mismo vemos con el almacenamiento porque tanto el S21 como el S23 vienen con 128 o 256 GB. La única diferencia es que la RAM del S23 es del estándar LPDDR5+ y la del S21 es LPDDR5.

¿Y qué hay sobre el sistema operativo y las actualizaciones?

En este apartado la diferencia entre ambos móviles comienza a tornarse más clara. Para empezar el Galaxy S23 viene con One UI 5.1 basado en Android 13, mientras que el S21 utiliza OneUI 3.1 que se fundamenta en Android 11, pero esto no es nada que no pueda solucionarse con una actualización, al menos en la fecha en la que esta nota ha sido publicada.

Samsung ofrece 4 años de actualizaciones de software y 5 años de actualizaciones de seguridad a sus smartphones, por lo que el S23 recibirá actualizaciones hasta Android 17, mientras que el S21 solo podrías actualizarlo hasta Android 15. Si buscas un móvil que tenga las últimas actualizaciones debes tener esto en cuenta.

La cámara del Galaxy S21 y del S23 tienen una diferencia considerable

Algo que muchos les interesa en un móvil es que tenga una buena cámara. En este apartado ambos smartphones tienen una clara diferencia. El S21 tiene un sensor principal de 12 MP y f/2.2 (apertura de la lente para poder recibir mayor cantidad de luz y a mayor numero menor será la apertura de la lente) mientras que el del S23 es de 50 MP y f/1.8.

Como dicho sensor es mucho más grande en el S23 y posee mayor apertura este puede tomar imágenes con mayor calidad y con colores más vivos que su contraparte, y más aún si se toma la foto en un lugar donde haya una buena iluminación.

El detalle con el S23 es que las fotos se reducen a 12 MP para que no ocupen mucho espacio en el almacenamiento interno, pero eso puede modificarse en la configuración de la cámara de modo que tome imágenes que tengan un peso mayor que 12 MP.

Diferencias en el teleobjetivo y otras mejoras

Los teleobjetivos de estos móviles también tienen diferencias. El S23 tiene una lente de 10 MP y f/2.4 y el S21 utiliza uno que tiene 64 MP y f/2.0. Aunque el teleobjetivo del Galaxy S23 sea más pequeño tiene la misma capacidad de zoom de 3X que tiene la lente del S21 y una mayor apertura de la lente.



Al mismo tiempo, el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 que posee el Galaxy S23 es de gran ayuda para tomar imágenes que tengan mejor calidad. Otra mejora que ha incorporado el S23 en el apartado de la cámara y captura de imágenes es que tiene la capacidad de cambiar automáticamente a modo nocturno si vas a tomar una foto en algún lugar que tenga poca luz.

Respecto a la grabación de videos y a la cámara frontal del S21 y el Galaxy S23

Con respecto a la grabación de vídeos, encontramos que los dos smartphones usan HDR10. Sin embargo, el Galaxy S21 puede grabar vídeos de 8K en 24 FPS, pero el Galaxy S23 puede hacerlo a la misma calidad solo que a 30 FPS y también puede grabar a 1080p a 960 FPS. Por su parte, el S21 solo llega a 240 FPS.

Por último, pero no menos importante, tenemos la cámara frontal. La cámara frontal del S21 es de 10 MP y la del S23 es de 12 MP. Las dos cámaras tienen una apertura de f/2.2. La diferencia en la cámara frontal es muy pequeña y las dos tienen la capacidad de tomar buenas selfis. Asimismo, cuentan con la capacidad de grabar vídeos 4K a 60 FPS.

Comparando las baterías del Galaxy S23 y del S21

El Samsung Galaxy S21 utiliza una batería de 4000 mAh, mientras que el S23 cuenta con una de 3900 mAh. Aunque la diferencia parezca nula y parezca poner la balanza a favor del S21 lo cierto es que la duración de la batería no está necesariamente vinculada a la capacidad de la misma.

El hardware incide mucho y lo cierto es que el Snapdragon 8 Gen 2 que posee el S23 ha demostrado que puede hacer un mejor uso de la energía que sus predecesores. Otro detalle que podría llamarte la atención es que tanto la batería del S21 como la del S23 te brindarían un promedio de energía que duraría entre 7 y 8 horas si desactivas la frecuencia de actualización adaptativa de tu pantalla.

Si activas la actualización adaptativa de la pantalla la batería de ambos smartphones te durará entre 4 y 5 horas. El detalle es que las baterías se van debilitando a medida que transcurre el tiempo, por lo que es posible que la batería de tu Galaxy S21 dure menos en comparación con un S23 recién salido de paquete.

Si eres un usuario que utiliza la frecuencia de actualización adaptativa para jugar juegos con un alto rendimiento gráfico es posible que la batería de los dos móviles te sea insuficiente. En cuanto a las velocidades de carga tanto para el S23 como en el S21 es de 15 W de carga inalámbrica y de 25 W si los cargas con el cable USB-C.

¿Vale la pena cambiar tu Galaxy S21 por un Galaxy S23? La conclusión

Ahora que ya hemos expuesto los puntos en común y las diferencias entre ambos móviles seguro te debes estar preguntando si vale la pena que reemplaces tu Samsung Galaxy S21 por el S23. No hay dudas de que el S23 supera a su predecesor en varios apartados a su predecesor como la resolución de su cámara, la calidad de su pantalla, el procesador y el tiempo por el que Samsung le proporcionará actualizaciones de software.

A su vez, no puede pasarse por alto que el Galaxy S21 tiene 2 años de actualizaciones para el sistema operativo mientras que el S23 tiene cuatro años por ser un modelo más nuevo. Si por alguna razón necesitas lo último en actualizaciones del sistema operativoy de seguridad entonces debes considerar cambiar de móvil cuando el S21 ya no reciba más de las mismas.

Sin embargo, el salto en calidad y funciones es pequeño en ambos móviles, además de que en varios apartados tienen las mismas prestaciones como lo es el caso del almacenamiento y la memoria RAM. Por esto, si tu Samsung Galaxy S21 está en perfectas condiciones deberías seguir usándolo porque a pesar de que el Galaxy S23 lo supera en varios apartados el S21 sigue siendo un móvil de buena calidad.

Precio y disponibilidad

Si a pesar de lo que te hemos mencionado aún tienes la determinación de obtener un Samsung Galaxy S23 el coste del mismo es de 709,00 €. Por su parte, el Galaxy S21 puede conseguirse en Amazon por 473,24 €.



Días atrás también hicimos una comparativa entre el Galaxy S23 y el S22 y tambien comparamos los móviles de la serie S23 con todos los modelos de iPhone 14, revísalas y ve qué te parecen. ¿Y tú reemplazarías tu Galaxy S21 por un S23 o planeas seguir usándolo?.