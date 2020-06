Para los fabricantes de móviles es muy importante hacer presencia en todas las gamas y mercados posibles. Por ello, actualmente cada nuevo modelo de smartphone de gama media o alta que se presenta viene acompañado de una versión más económica, con algunas características sacrificadas con respecto al modelo original para ofrecer un precio más bajo al usuario. Precisamente, eso es el nuevo ZTE Axon 11 SE: un modelo más básico y barato del ZTE Axon 11 5G que vimos a principios de este año.

Sin embargo, este nuevo ZTE Axon 11 SE también tiene 5G como su hermano mayor, aunque usando como cerebro el MediaTek Dimensity 800 y no el Snapdragon 765G. De todas formas, te invitamos a repasar con nosotros a continuación todas las características del ZTE Axon 11 SE que se postula como uno de los mejores gama media con 5G para presupuestos limitados.

Características del ZTE Axon 11 SE

El ZTE Axon 11 SE es el gama media ideal para adentrarte en el mundo del 5G. Cuenta con una pantalla de 6,53 pulgadas con resolución Full HD+, cámara cuádruple de 48 MP y un diseño moderno con pantalla perforada en una esquina. Aquí te dejamos su ficha técnica para que tú mismo descubras qué tiene para ofrecerte este ZTE Axon 11 SE.

Características ZTE Axon 11 SE Dimensiones y peso 162,7 x 76,3 x 8,8 mm. 192 gramos. Pantalla 6,53″ Full HD+ (2340 x 1080) con relación de aspecto 19,5:9, panel IPS LCD y un pequeño notch perforado en el frontal. Procesador MediaTek Dimensity 800. RAM 6 u 8 GB LPDDR4X. Almacenamiento 128 o 256 GB en formato UFS 2.1. Cámara trasera Cuádruple de 48 MP con f/1.79 + sensor ultra gran angular de 8 MP con f/2.2. + sensor macro de 2 MP con f/2.4 + sensor de 2 MP con f/2.4 para el modo retrato. Cámara frontal 16 MP con f/2.0. Conectividad y extras USB C, WiFi AC de doble banda, Dual 4G y 5G (NSA/SA), GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, Bluetooth 5 y jack de audio de 3,5 mm. Batería 4000 mAh con carga rápida de 18 W. Sistema operativo MiFlavor UI con Android 10. Pantalla de lujo y chip 5G de gama media para conquistar el mercado

Pese a ser un modelo más básico, el ZTE Axon 11 SE mantiene la resolución Full HD+ que tiene la pantalla de su hermano mayor. De hecho, su pantalla es de 6,53 pulgadas y tiene un panel de tipo IPS LCD, la cual cubre el 90,8% de la parte frontal del móvil. Esto es posible gracias a sus mínimos biseles de 3,56 mm y al notch perforado que tiene en la esquina izquierda de la pantalla para la cámara frontal. En la parte trasera, tiene un sensor de huellas y una cámara cuádruple alojada en un módulo cuadrado. En general, este ZTE Axon 11 SE tiene un diseño muy actual y bonito.

Toda la potencia de este smartphone corre a cargo del SoC Dimensity 800 de gama media de MediaTek que ofrece 8 núcleos de procesamiento y está construido en 7 nm para un bajo consumo energético. A este procesador le acompañan 6 u 8 GB de RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento (dependiendo de la variante). Además, cabe destacar que el ZTE Axon 11 SE es compatible con las redes 5G, tanto NSA como SA.

Cámara cuádruple de 48 MP y batería de 4000 mAh

No cabe duda de que este ZTE Axon 11 SE toma muy buenas fotos, pues tiene una cámara principal de 48 MP potenciada por tres sensores secundarios. Uno de ellos es un gran angular de 8 MP que permite capturar momentos con un ángulo de visión de 120° y los otros dos son sensores de 2 MP destinados a enfocar objetos muy de cerca y tomar fotos en modo retrato. ¿Y para la selfies y videollamadas? Este móvil ofrece una cámara frontal de 16 MP.

Asimismo, no hay que olvidar mencionar que tiene una batería de 4000 mAh que, debido al uso del 5G, me temo que no será suficiente para mantener encendido el móvil durante todo un día. Por suerte, el ZTE Axon 11 SE soporta una carga rápida de 18 W, así que no tardarás mucho en cargarlo de 0 a 100%. En cuanto a software, ten en cuenta que este móvil trae de serie Android 10, pero mediante la capa de personalización MiFlavor de ZTE.

Precio del ZTE Axon 11 SE y disponibilidad

Al igual que su hermano mayor, de momento el ZTE Axon 11 SE solo ha sido anunciado para el mercado chino. En dicho país, los precios de sus distintas variantes son los siguientes:

ZTE Axon 11 SE de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento : 1998 yuanes o 258 euros al cambio.

: 1998 yuanes o 258 euros al cambio. ZTE Axon 11 SE de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento : 2298 yuanes o 298 euros al cambio.

: 2298 yuanes o 298 euros al cambio. ZTE Axon 11 SE de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento: 2598 yuanes o 327 euros al cambio.

Los colores en los que está disponible este móvil en China son azul oscuro y azul claro. Por ahora, quedamos atentos a cualquier pronunciamiento de ZTE sobre la disponibilidad global de este ZTE Axon 11 SE para informarte lo más pronto posible.