Ahora que los Xiaomi Mi 10 y Mi 10 Pro ya son oficiales, es momento de descubrir cuáles son las características que diferencian estos dos nuevos buques insignia de Xiaomi. Como ya todos sabemos, la versión Pro siempre es mejor que la estándar, pero para algunos usuarios a veces las mejoras de la versión Pro no justifican su precio. Así que, si quieres exactamente en qué se diferencian el Mi 10 y el Mi 10 Pro, para ver cuál vale más la pena para ti, no te pierdas la siguiente comparativa.

Especificaciones Xiaomi Mi 10 Xiaomi Mi 10 Pro Dimensiones y peso 162,6 x 74,8 x 8,96 mm

208 g. 162,6 x 74,8 x 8,96 mm

208 g. Pantalla 6,67″ Full HD+con panel AMOLED y 90 Hz. Soporta HDR10+. Protegida con Gorilla Glass 5. 6,67″ Full HD+con panel AMOLED y 90 Hz. Soporta HDR10+. Protegida con Gorilla Glass 5. Procesador Qualcomm Snapdragon 865. Con gráfica Adreno 650. Qualcomm Snapdragon 865. Con gráfica Adreno 650. RAM 8 o 12 GB LPDDR5. 8 o 12 GB LPDDR5. Almacenamiento 128 o 256 GB UFS 3.0. 256 o 512 GB UFS 3.0. Cámara Trasera Cuádruple: 108 MP f/1.69 con 7 elementos y OIS + 13 MP f/2.2 para el súper gran angular + 2 MP f/2.4 para el macro + 2 MP f/2.4 para el bokeh. Cuádruple: 108 MP f/1.69 con 8 elementos y OIS + 20 MP f/2.2 para el súper gran angular + 12 MP f/2.4 para el modo retrato + 8 MP para el telefoto con zoom híbrido 10X. Cámara Frontal 20 MP f/2.0 20 MP f/2.0 Conectividad WiFi 6 de doble banda, 5G, Bluetooth 5.1, NFC, Dual GPS y USB-C. WiFi 6 de doble banda, 5G, Bluetooth 5.1, NFC, Dual GPS y USB-C. Batería 4780 mAh con carga rápida de 30W, carga inalámbrica de 30W y carga inalámbrica inversa de 10W. 4500 mAh con carga rápida de 50W, carga inalámbrica de 30W y carga inalámbrica inversa de 10W. Sistema operativo MIUI 11 con Android 10. MIUI 11 con Android 10. Otros Altavoces estéreo, sensor de huellas dactilares en la pantalla y resistencia al agua P2i. Altavoces estéreo, sensor de huellas dactilares en la pantalla y resistencia al agua P2i. Precio Desde 526€. Desde 658€.

En esta tabla de seguro ya viste varias especificaciones que no son iguales entre un móvil y otro, aunque no son muchas. Sin embargo, enseguida te explicaremos característica por característica todas las diferencias que existen entre los Xiaomi Mi 10 y Mi 10 Pro, incluso las que no muestra esta tabla.

La cámara: la diferencia más grande entre el Xiaomi Mi 10 y el Mi 10 Pro