Alcatel ha lanzado un nuevo dispositivo móvil al mercado. La firma sigue en su línea de trabajo donde fabrican terminales modestos con precios reducidos, pensados para un público con pocas aspiraciones tecnológicas. Esta es la idea del nuevo Alcatel 1 Go.

En pocas palabras, es un móvil de gama baja con un precio casi ridículo, contando con características solventes para la mayoría de tareas básicas. Este modelo, presentado a finales de junio de 2021, se ha declarado como el sucesor del Alcatel 1 lanzado hace varios años. La coletilla “Go” hace referencia al sistema operativo Android Go, la versión light del software de Google.

Características y especificaciones del Alcatel 1 Go

Vamos a repasar las especificaciones técnicas que la marca nos ha facilitado sobre este modesto móvil:

Características Alcatel 1 Go Dimensiones y peso 137,6 x 65,7 x 9,9 mm. 134 gramos. Pantalla 5″ Full HD+ (960 x 480 píxeles) con ratio 16:9 y panel LCD. Procesador Procesador MediaTek MT6739 con gráfica Power VR GE8100. RAM 1 GB LPDDR3. Almacenamiento 16 GB ampliables con MicroSD. Cámara trasera 5 MP con flash LED. Cámara frontal 2 MP. Conectividad y extras Micro USB, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, LED de notificaciones y jack de audio de 3,5 mm. Batería 2000 mAh con carga a 5W. Sistema operativo Android Go Edition basado en Android 11. Lee también: El Cubot X50 es oficial: cámara de 64 MP y batería de 4500 mAh a un precio genial

Como se puede comprobar en la tabla, la conclusión que podemos sacar es que se trata de un terminal con características muy justas. No es que sea de gama baja, es que algunas de sus especificaciones pertenecen a generaciones anteriores, sin ni siquiera acercarse al hardware que se monta en los móviles de este año.

Aún mirando con perspectiva el precio, que es extremadamente barato y que se encuentra por debajo de los 100 euros, hay que tener en cuenta el uso que le vayas a dar al móvil, ya que así evitarás rozar la desesperación.

Cómo funciona con redes sociales como Instagram o Facebook

No tendrás problema si su uso va a ser totalmente básico, como atender a ciertos mensajes en WhatsApp, llamar y que te llamen. No pidas mucho más, ya que su hardware no da para mover aplicaciones pesadas ni para navegar por redes sociales como Instagram o Facebook (con fluidez).

La prueba de este terminal está en el hardware que monta. El MediaTek de gama baja que incorpora no da mucho más que para tareas sencillas y básicas, sin entrar en el manejo de redes sociales. Se complica más todavía cuando solamente lleva 1 GB de RAM, algo que hace mucho tiempo no se veía en un móvil tan actual.

De hecho, el uso de plataformas como Instagram o Facebook se hace totalmente insufrible. Un terminal solo apto para personas mayores o personas para las que el móvil no sea su medio de vida, sobre todo por la comodidad que ofrece el sistema operativo Android Go.

Alternativas similares a este modelo de Alcatel

Si no te convence esta marca o nunca has tenido un smartphone bajo el nombre de Alcatel, hay otras opciones interesantes para ti. Opciones que están en el mismo rango de precios, pero con un pequeño salto en sus características, para así tener un móvil algo más solvente.

Xiaomi Redmi 9A

La primera opción tenía que ser Xiaomi. Una marca holgadamente especializada en fabricar smartphones de calidad y con precios muy reducidos. En este caso, tienes un modelo con un procesador MediaTek bastante más potente que el de Alcatel, 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento, 13 MP en la cámara trasera y 5000 mAh de batería. Características muy superiores que se traducen en tan solo 85 euros.

Ulefone Note 8

Como segunda alternativa, vas a tener otra marca veterana en la producción de terminales móviles económicos. Este Ulefone Note 8, lanzado el año pasado, cuenta con el procesador MediaTek MT6580, ligeramente superior al de Alcatel 1 Go, junto con 16 GB de almacenamiento y 2 GB de RAM. La resolución de sus cámaras es similar, pero sí que hay una mejoría en la batería, con 2700 mAh. Puedes conseguir este Note 8 por 75 euros.

Precio y disponibilidad del Alcatel 1 Go

Este último modelo lanzado por Alcatel en lo que llevamos de 2021 está a un precio de salida de 59 euros. Es un precio extremadamente bajo y estará disponible en España, aunque aún no tiene fecha oficial de lanzamiento en nuestro país.

Es un precio cerrado, ya que solo cuenta con una única configuración de almacenamiento y de memoria RAM (solo podrás variar el color). Está disponible en color azul y negro.