Cuando se estrenó Call of Duty Mobile en octubre del año pasado, una de las cosas que los fanáticos pedían con mucha insistencia que se incluyera en el juego era el clásico modo zombies de esta saga. Fue entonces el 22 de noviembre cuando Activision, compañía responsable del juego, lanzó el modo zombies de Call of Duty Mobile para complacer a los fanáticos.

Sin embargo, queda claro que a Activision nunca le convenció el modo zombies, pues ahora la compañía ha anunciado que lo eliminarán del juego este 25 de marzo. Así que, si te gustaba el modo zombies de COD Mobile, ve preparándote para decirle adiós, aunque podría volver pronto según sus desarrolladores.

¿Por qué los zombies desaparecerán de COD Mobile? ¿Volverán?

De acuerdo al reporte publicado por Activision en Reddit, el modo zombies de COD Mobile nunca fue definitivo. Si bien en ningún momento dieron un período exacto de disponibilidad, siempre dejaron saber a la comunidad que el modo zombies era limitado y que algún día lo eliminarían, como ha terminado sucediendo. ¿La razón? Nunca alcanzó el nivel de calidad que Activision quería y la recepción de los jugadores con respecto al modo no fue la mejor.

Por ello, en vez de dedicar horas de trabajo a mejorarlo, el equipo de desarrollo prefiere centrarse en pulir otros modos del juego, como el multijugador, el Battle Royale y los modos de clasificación. Sin embargo, la compañía no descarta que en el futuro el modo zombies vuelva a COD Mobile, aunque admiten que deben mejorarlo bastante para que eso suceda. Así, el lanzamiento global del segundo mapa de este modo, Nacht Der Untoten, también se ha pospuesto indefinidamente hasta que regrese el modo zombies.

Los zombies están pasando de moda…

Esta noticia llega en un momento interesante, pues el director del modo zombies de Call of Duty, Jason Blundell, se ha ido recientemente de Activision. Además, el último juego de Call of Duty, Modern Warfare, es el primer juego de la franquicia que no incluye el modo zombie desde Call of Duty: Ghosts. Así que, seguramente, Activision está pensando en dejar de lado este clásico modo para centrarse en nuevas ideas y así atraer a nuevos jugadores.

De cualquier forma, los fanáticos de la saga no han visto con muy buenos ojos esta decisión. Algunos incluso han reclamado a la empresa, pues gran parte del dinero que invierten en COD Mobile es para divertirse con el modo zombies. En fin, veremos si Activision se retracta antes de lo esperado o si sigue firme con la decisión de eliminar el modo zombies de los Call of Duty como un movimiento arriesgado para llegar a un público aún mayor.