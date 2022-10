Son increíbles los avances que ha conseguido la comunidad de Android en los últimos meses para emular juegos de consolas que hasta hace poco se daban por imposibles. Recientemente, te contamos que Pokémon Espada y Escudo ya se podía jugar en Android con Skyline, aunque todavía no con un rendimiento decente. Ahora, gracias al emulador Vita3K para Android desarrollado por el usuario Macdu, hemos podido ver el juego exclusivo más importante de PlayStation Vita funcionando en Android.

Así es, Uncharted: El abismo de oro ya se puede emular en dispositivos Android. Esta entrega lanzada en 2011 y desarrollada por Bend Studio (creadores de Days Gone) es un spin-off de la popular franquicia de Naughty Dog, que se centra en la búsqueda de Nathan Drake de la ciudad de Quivira.

Así corre «Uncharted: El abismo de oro» en Android con el emulador Vita3K

El vídeo de arriba es una muestra de cómo funciona ahora mismo «Uncharted: El abismo de oro» en Android con el emulador Vita3K. Como puedes notar, su rendimiento aún no es el indicado para jugar, ya que ronda los 15 FPS en cinemáticas y se mantiene a menos de 10 FPS durante el gameplay. En teoría, funciona al 66% de su velocidad normal. Es jugable, pero para nada disfrutable, así que no lo aconsejamos jugar de esta manera por ahora.

Eso sí, no pierdas las esperanzas. Juegos como Tales of Hearts R ya se han logrado emular con Vita3K en Android con una velocidad perfecta. Por tanto, no nos extrañaría que, si el desarrollo de este emulador sigue avanzando a buen ritmo, en un futuro veamos el juego de Uncharted para PS Vita en Android funcionando a 30 FPS o más.

No logramos encontrar en qué dispositivo Android se ejecutó esta emulación de «Uncharted: El abismo de oro», pero al parecer se requiere un procesador Snapdragon 845 o superior y 6 GB de RAM para usar este emulador. No podemos brindarte datos exactos, ya que la versión de Vita3K usada para esta emulación aún está en desarrollo y no se ha compartido de forma pública. Solamente existe una versión pública de Vita3K que puedes descargar desde el siguiente enlace:

Descargar | Vita3K

Fuente | EmulationOnAndroid