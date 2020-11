¿Estás cansado de perder siempre en World of Tanks Blitz? Si tu respuesta es sí, has llegado al lugar indicado. En este artículo te mostraremos cuáles son esos 10 trucos y consejos que tienes que llevar a cabo para que tus chances de ganar partidas aumenten en hasta un 40%.

Desde ya queremos aclarar que estos trucos no te convertirán en el mejor jugador de World of Tanks Blitz ni nada por el estilo, pues no hay un “método” que puedas aplicar y que te convierta en todo un profesional de un momento a otro. Son consejos que si los aplicas al pie de la letra te permitirán mejorar muchísimo. Eso sí, necesitas armarte de paciencia ya que aprender a ponerlos en marcha en el campo de batalla puede ser un poco complicado.

Los 10 mejores trucos para ganar en World of Tanks Blitz

Cabe destacar que todos estos trucos que te mostramos a continuación sirven para cualquier plataforma. Al tratarse de un juego que está disponible para iOS, Android, PC y consolas de videojuegos, las mecánicas son exactamente las mismas en todas las plataformas en las que está disponible World of Tanks Blitz.

Ataca siempre en equipo

Tienes que entender que desde el primer momento en el que te subes a tu tanque, atacar al mejor estilo “lobo solitario” no sirve de nada. Los mejores jugadores de World of Tanks Blitz se dividen en equipos de 2 o hasta 3 tanques para capturar la base, o bien eliminar enemigos.

Cuando atacas de manera solitaria, quedarás expuesto a que los demás tanques te tomen de punto, y cuando esto sucede… no durarás más de 30 segundos en el campo de batalla. Tienes que tomar el juego como si se tratara de un simulador de guerra, pues el daño ocasionado por 3 tanques a uno solo, es mucho mayor al de una situación de 1 vs 1.

El ataque grupal lo puedes llevar a cabo de diferentes formas, esto depende específicamente de ti y de tu equipo. Nosotros te recomendamos aplicar estos consejos para que tus ataques grupales tengan mucha más efectividad:

Ataca de forma triangular , envía al tanque más poderoso (pesado) al frente, y pon los dos tanques livianos en la parte trasera del triángulo.

, envía al tanque más poderoso (pesado) al frente, y pon los dos tanques livianos en la parte trasera del triángulo. Dispárale siempre al mismo tanque , no gastes munición en otros tanques hasta no haber destruido a uno en particular.

, no gastes munición en otros tanques hasta no haber destruido a uno en particular. Intenta tomar una posición superior a la de tus rivales. Siempre es mejor atacar desde una colina que desde una llanura.

¿Eliminar enemigos o capturar la base?

Si bien el juego les permite a los usuarios ganar las partidas eliminando enemigos o capturando la base, no todos los jugadores plantean estrategias para tratar de obtener la victoria en base a alguno de esos dos objetivos.

Durante años los jugadores se realizaron la siguiente pregunta: ¿es mejor eliminar a todos los enemigos que capturar la base? Y la respuesta casi siempre ha sido la misma… “Sí, es mejor eliminar a los enemigos antes que capturar la base”.

Nosotros te recomendamos estudiar la situación, pues cada partida es distinta y no siempre es bueno llevar a cabo la misma estrategia. Hay ocasiones en las que es mejor capturar la base, y otras en donde el objetivo debe ser sí o sí eliminar al resto de los enemigos. Esto debes analizarlo a medida que transcurra la batalla, pues si los enemigos no están cerca de la base, ahí lo mejor sería capturarla en compañía de 1 o 2 tanques amigos.

Intercambia oro por créditos cada vez que puedas

Ya sea que consigas oro por mirar anuncios, ganar torneos, partidas o bien por cumplir algún tipo de objetivo dentro de World of Tanks Blitz, te recomendamos cambiar todo el oro por créditos. Esta moneda virtual te permitirá subir el nivel de tus tanques mucho más rápido, y esto es algo que debes tener en cuenta si quieres competir contra otros jugadores de igual a igual.

Decir que World of Tanks Blitz es un tanto decepcionante cuando se trata de “igualdad de condiciones” es estar en lo correcto, pues para poder jugar al modo multijugador clasificado es necesario contar con un tanque de nivel 7. Para poder conseguir un tanque de esas características, es necesario utilizar créditos, y como de seguro ya sabrás… conseguir créditos es toda una odisea.

Te recomendamos seguir estos consejos que te dejamos a continuación para que no solo puedas conseguir oro, sino también créditos sin gastar ni un centavo:

Mira todos los anuncios de vídeo cada vez que se habilite esa opción . Estos anuncios te darán 10 monedas de oro, los cuales puedes convertir a créditos instantáneamente.

. Estos anuncios te darán 10 monedas de oro, los cuales puedes convertir a créditos instantáneamente. Intenta eliminar al menos 2 enemigos en cada partida . World of Tanks Blitz le otorga al jugador que más tanques eliminó una mayor cantidad de créditos.

. World of Tanks Blitz le otorga al jugador que más tanques eliminó una mayor cantidad de créditos. Sigue las cuentas de redes sociales de World of Tanks Blitz, allí suelen regalar monedas de oro y créditos casi todos los días.

Utiliza el entorno para proteger las partes débiles de tu tanque

Siempre debes tener en cuenta que tu tanque tiene puntos débiles que pueden ser atacados por el enemigo. Ante este tipo de situaciones, lo mejor es ocultarse detrás de paredes, edificios o árboles, ya que ponerse a cubierto es imprescindible para no morir en el campo de batalla.

Te recomendamos buscar lugares que te permitan tener una vista panorámica del escenario, lo mejor es utilizar arbustos o bien pequeñas paredes para que los ataques de los enemigos solo puedan alcanzar las partes más duras de tu tanque.

Si puedes cubrir tu parte trasera y ambos laterales del tanque, aumentarás las chances de eliminar a cualquier enemigo que esté en frente tuyo. Aunque este te ataque de frente, tu podrás dañar sus partes débiles, ya que estarás a cubierto y no podrá flanquearte (ir por detrás tuyo).

Configura los controles a tu gusto

Esto es algo de lo que pocos jugadores de World of Tanks Blitz hablan. Al tratarse de una opción muy personal, a casi ningún jugador le sirve copiar la configuración de los controles de otra persona, pues cada usuario tiene un modo de juego totalmente distinto al otro.

Nosotros te recomendamos ajustar estas opciones a tu gusto, de nada te servirá copiar configuraciones que luego te serán difíciles de utilizar en el campo de batalla. De igual forma, puedes intentar copiar las configuraciones de otros jugadores si así lo quieres, esto te dará un panorama de cuáles son los cambios más importantes que deben hacerse en dicho apartado.

A continuación, te dejamos algunas recomendaciones que puedes aplicar para que las batallas te sean un poco más llevaderas:

Nunca desactives la opción de Autoapuntado .

. Intenta jugar con el modo de joystick dinámico para tener un mayor control del movimiento del tanque.

para tener un mayor control del movimiento del tanque. Usa la nueva versión de Autoapuntado, la misma te permitirá ser mucho más preciso.

¡No te hagas el héroe! Evita los tanques pesados si usas tanques ligeros

Si te llevas bien con los tanques ligeros, o bien te gusta la movilidad que te dan los mismos, te recomendamos evitar a toda costa enfrentarte a los tanques pesados. Como su nombre lo indica, estos tanques están preparados para resistir ataques de otros tanques pesados, por ende, los ataques provenientes de tanques livianos no les hará mucho daño.

Por otro lado, si la situación amerita un ataque a un tanque pesado, te recomendamos hacerlo con otro compañero. Dos tanques livianos pueden eliminar a un tanque pesado, siempre y cuando se ataque a dicho tanque en la parte trasera. Nunca ganarás una batalla contra un tanque pesado si le disparas a su parte frontal o lateral, siempre debes atacarlo por atrás para poder eliminarlo.

Nunca te dejes de mover

Si observas a los jugadores profesionales de World of Tanks Blitz, aquellos que compiten en torneos del tipo E-Sport, nunca se quedan estáticos. Al quedarte quieto en el campo de batalla, no solo le permitirás a los tanques enemigos tener una mejor puntería, sino que además quedarás expuesto a flanqueos que destruirán tu tanque en cuestión de segundos.

Cuando te mueves por el mapa, el equipo enemigo no podrá tomarte de punto para atacarte. La mayoría de los jugadores de World of Tanks Blitz busca objetivos estáticos, estos son mucho más fáciles de eliminar. Eso sí, el movimiento debe ser siempre horizontal, nunca en línea recta. Cuando te mueves en diagonal u horizontal, tendrás un mayor control de la torreta de tu tanque, y además quedarás menos expuesto a un ataque trasero (punto más débil del tanque).

Estos son algunos de los consejos que puedes llevar a cabo para moverte por el mapa y aumentar tus chances de sobrevivir en la batalla:

Mantén tu tanque siempre de forma horizontal .

. Intenta hacer círculos en el mapa.

Nunca le des la espalda a los enemigos .

. Recuerda que tienes marcha atrás en tu tanque, si la cosa se complica, vete hacia atrás, no des la vuelta.

Dispara a los costados y la parte trasera de los tanques

El propio tutorial de World of Tanks Blitz te muestra que los disparos deben impactar en los costados y en la parte trasera de los tanques enemigos para poder tener una mayor efectividad. El frente y la parte superior de los tanques es la que más blindaje tiene, por lo que atacar allí es en vano.

Infligirás más daños en los tanques si les disparas a los costados o a la parte trasera, allí su armadura es mucho más débil. De igual forma, si estás con un tanque pesado y ves a un tanque liviano atacarte, puedes dispararle en cualquier lugar, ya que esos son mucho más débiles y tú siempre le infligirás más daño, incluso si les disparas en la parte frontal.

Es importante que los ataques lo hagas combinando todos los consejos que te mostramos más arriba, ya que para poder tener un mayor porcentaje de éxito es necesario estar a cubierto y no quedarte estático en el mapa.

Flanquea a tus enemigos siempre que puedas

Los jugadores profesionales de World of Tanks Blitz siempre les recomiendan a sus seguidores que flanqueen a los tanques enemigos para poder ganar la batalla. Muchos de estos ni siquiera entienden que significa flanquear, pues es un término utilizado en la guerra del cual pocos tienen conocimiento.

¿Qué significa flanquear al enemigo? Es un término empleado en el campo de batalla que significa realizar una maniobra de ataque cuyo objetivo es eludir las alas de las posiciones enemigos. En pocas palabras, flanquear significa atacar el enemigo por la parte trasera de su defensa.

Si ves a varios tanques en una posición estática, lo mejor que puedes hacer es no atacarlos. Evita que te vean y recorre el mapa para poder atacarlos por detrás. Cuando estés detrás de ellos, podrás atacarlos sin problemas, pues hasta que den vuelta todo el tanque pasarán varios segundos y tu tendrás una enorme ventaja sobre ellos.

Por otro lado, este tipo de estrategias siempre es mejor llevarlas a cabo con los tanques ligeros, ya que al ser menos pesados son mucho más rápidos. También puedes flanquear con tanques pesados, aunque no es recomendable ya que su movimiento es mucho más lento y podrían llegar a verte antes de que realices el flanqueo.

No uses siempre el mismo tanque

De nada sirve utilizar el mismo tanque o el mismo rol, sobre todo si has perdido varias batallas seguidas. Este juego te permite probar distintos tanques con habilidades únicas, por lo que siempre es mejor cambiar de estrategia cuando la cosa no está yendo bien.

Desde aquí te recomendamos no frustrarte, de nada sirve que te enojes y sigas siempre la misma estrategia. Al tratarse de un juego en equipo, tienes que ver qué es lo que necesitan tus compañeros para que tu aporte no sea en vano. Si debes cambiar de tanque, o de rol porque falta algo en el equipo, hazlo. Mejor tener un tanque pesado que no tener ninguno en el campo de batalla.

Conclusión… ¡invierte tiempo!

Como ocurre con otros juegos del mismo estilo, o sea competitivos, es necesario invertir mucho tiempo para poder ver buenos resultados. En juegos como Free Fire o Fortnite, la estrategia es fundamental, es necesario adaptarse en todo momento para no ser superados por el enemigo. Aquí pasa exactamente lo mismo, World of Tanks Blitz requiere que apliques diferentes estrategias en todo momento.

Sin mucho más que añadir, si juegas este videojuego en tu móvil Android desde hace mucho tiempo y quieres dejarnos un consejo para el resto de los jugadores, déjanos tu mensaje en la caja de comentarios.