¿Estás jugando Plants vs Zombies 3 y se te complica superar los niveles? Pues no hay problema. Aquí te vamos a mostrar unos trucos y consejos que harán que tu travesía dentro del mundo de las plantas y los zombis sea mucho más llevadera.

Los mejores trucos y consejos para Plants vs Zombies 3

Antes de mostrarte estos trucos, te recomendamos descargar la última versión de Plants vs Zombies 3 en formato APK. Se recomienda tener la última versión para no experimentar problemas al momento de jugar.

Los girasoles son muy importantes

En este juego los girasoles no se plantan. En Plants vs Zombies 3 (en todos los niveles) los girasoles dan un nivel de energía por defecto y es importante controlarlos para no quedarnos sin energía. Ten en cuenta qué plantas vas a poner en cada momento y presta atención al nivel de energía y lo rápido que esta se genera. Sigue estos consejos para no malgastar energía:

Nunca te quedes con menos de 3 soles : es muy importante no quedar en “banca rota”, ya que a veces la situación se puede complicar y casi siempre es necesario tener energía para plantear nuevas estrategias.

: es muy importante no quedar en “banca rota”, ya que a veces la situación se puede complicar y casi siempre es necesario tener energía para plantear nuevas estrategias. No gastes soles en plantas caras al principio : de nada sirve gastar 7, 8 o 10 soles en plantas caras al inicio del nivel, esto hará que los zombis tengan más tiempo para atacarte. Lo mejor es plantar plantas baratas al principio.

: de nada sirve gastar 7, 8 o 10 soles en plantas caras al inicio del nivel, esto hará que los zombis tengan más tiempo para atacarte. Lo mejor es plantar plantas baratas al principio. Guarda energía si el nivel no representa riesgos: cuando el ataque de los zombis no represente ningún tipo de riesgo, guarda energía para plantear estrategias en tiempo real.

No plantes por plantar, aplica una estrategia

Al tratarse de un juego de estrategia, Plants vs Zombies les permite a los usuarios plantear distintos tipos de defensa. Como ocurre en cualquier tipo de juego, hay estrategias más efectivas que otras, aunque hay una en específica que sobresale por todas las demás:

Guarda energía y pon plantas solo en las filas en donde vienen los enemigos.

y pon plantas solo en las filas en donde vienen los enemigos. Nunca sobrepases la sexta fila de columnas , poner plantas en la séptima u octava fila puede llegar a ser un suicidio (a no ser que sean plantas obstaculizadoras).

, poner plantas en la séptima u octava fila puede llegar a ser un suicidio (a no ser que sean plantas obstaculizadoras). Las plantas más caras, o sea las de mejor ataque, tienen que estar al principio de las filas. Esto le permitirá a las mismas atacar de una mejor forma en caso de que las otras plantas sean eliminadas.

Utiliza plantas obstaculizadoras (siempre)

En todos los juegos de Plants vs Zombies que EA sacó al mercado, se hicieron presentes plantas del tipo “obstaculizadoras”. El objetivo de estas plantas es el de obligar a los zombis a detenerse por un determinado tiempo, y esto obviamente les permite a las plantas defensoras tener más tiempo para eliminar a esos zombis. Si no sabes cómo usarlas en Plants vs Zombies 3, no te preocupes, aquí te damos un par de consejos:

Trata de completar una fila de columnas con plantas obstaculizadoras, esto evitará que los zombis avancen.

Pon este tipo de plantas siempre en la sexta u octava fila . Debes dejar espacio para poner plantas que puedan atacar, pues de nada sirve poner plantas obstaculizadoras si no se elimina la amenaza.

. Debes dejar espacio para poner plantas que puedan atacar, pues de nada sirve poner plantas obstaculizadoras si no se elimina la amenaza. Este tipo de plantas tardan mucho en regenerarse, por ende es mejor ponerlas cuando se sabe por dónde vienen los enemigos.

Utiliza los tacos disponibles en las plantas más caras Cada vez que logres superar la primera oleada de zombis, el juego te permitirá hacer uso de las distintas habilidades que tienes a tu disposición. Una de las habilidades más importantes es la de los tacos. Esta habilidad te permitirá no solo restaurar la totalidad de la salud de una planta, sino que además le otorgará un aumento en la resistencia y el ataque. Para poder usarla de forma correcta, deberás seguir estos consejos: Nunca uses más de un taco en una sola planta : distribuye tus tacos en varias plantas, si es que dispones de más de un taco.

: distribuye tus tacos en varias plantas, si es que dispones de más de un taco. Utiliza tus tacos en las plantas más caras : nunca gastes los tacos en plantas débiles o de contención, lo mejor es aplicar esta habilidad en las plantas de mayor ataque.

: nunca gastes los tacos en plantas débiles o de contención, lo mejor es aplicar esta habilidad en las plantas de mayor ataque. No uses tacos en plantas ubicadas en la misma fila: no sirve de nada usar dos o más tacos en la misma fila, lo mejor es utilizar varios tacos en aquellas plantas que están ubicadas en distintas columnas.

¡No reinicies la partida si vas a perder!

Es imposible no perder en un juego como este, pues a veces los niveles son tan difíciles que es necesario plantear otro tipo de estrategia para poder superarlos. La clave es no frustrarse y seguir estos consejos:

Si estás por perder no reinicies el nivel. Deja que los zombis terminen su trabajo, de esta forma sabrás cómo atacan y por dónde vienen .

. Las rutas que toman los zombis son siempre las mismas, memoriza por donde vienen y cuál es el punto débil dentro del tablero.

No utilices siempre las mismas plantas