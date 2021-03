¿Te está costando demasiado jugar a Forge of Empires? Si tu respuesta es sí, te recomendamos que sigas leyendo, pues aquí te vamos a mostrar los mejores trucos y consejos para ser el mejor en Forge of Empires.

Los 10 mejores trucos para Forge of Empires

Antes de que te mostremos los trucos y consejos que puedes llevar a cabo en Forge of Empires, es importante aclarar que los mismos sirven para todas las edades que están presente dentro de este juego de estrategia. Además, no hace falta que seas un novato para poder realizar estos trucos, pues los mismo están pensados tanto para jugadores experimentados, como así también para aquellos que recién se inician en este complicado juego bélico.

Conseguir monedas, suministros y diamantes gratis en Forge of Empires es posible

Este truco para Forge of Empires que te mostramos aquí, es únicamente para aquellos usuarios que recién comenzaron a jugar a este juego. Si llevas tiempo jugando a Forge of Empires, de seguro ya sabes cómo conseguir monedas, suministros y diamantes gratis, pues el método te lo brinda el propio videojuego desde el menú de opciones.

Dicho eso, para poder conseguir estos elementos de forma gratuita dentro de este juego de estrategia, no tendrás más que hacer que cumplir los objetivos que te van dando en el menú lateral izquierdo que se muestra en la pantalla. Cada vez que pinches sobre el menú “Historia”, podrás descubrir algún objetivo que te permitirá obtener monedas, suministros y diamantes de forma gratuita.

A medida que vayas completando esos objetivos, Forge of Empires te regalará diamantes, monedas o suministros que te servirán para mejorar tu ciudad. Eso sí, te recomendamos no hacerlas todas del tirón, pues los objetivos son limitados y en caso de cumplirlos rápidamente, el juego no los renovará hasta que no pasen 24 horas (tiempo real).

Protegerse de los ataques sin gastar recursos es así de sencillo

¿Tienes miedo que tu ciudad sea destruida mientras no estás jugando? Aquí te recomendamos que no te preocupes demasiado, pues hay un truco que puedes llevar a cabo para que tu ciudad esté protegida las 24 horas.

Si no vas a jugar a Forge of Empires por un par de días, lo mejor que puedes hacer es seguir estos consejos que te mostramos a continuación:

Mueve todas las casas a una esquina del mapa .

. Interrumpe la producción de tus edificios.

Llevando a cabo esos consejos, los ataques que le realicen a tu ciudad no te crearán ningún tipo de problema. Cuando mueves todas las casas a una esquina, y además detengas la producción de bienes, los ataques que recibas no te costarán ni una sola unidad de defensa, y además, no se podrán llevar nada como recompensa. Aplicando este truco de forma correcta, podrás evitar gastar monedas o diamantes en escudos para tu ciudad, recursos que vas a poder destinar a otros objetivos.

Mantén feliz a tus ciudadanos siempre que puedas

Este es un apartado que muchos jugadores de Forge of Empires dejan de lado, y que en realidad debería importar tanto como la producción de recursos y bienes. Cuando la gente de tu ciudad no está feliz, los edificios producirán menos recursos. Si bien la diferencia no es tan notoria, cuando los bienes escasean se convierte en todo un problema.

Lo bueno es que no hace falta realizar trucos o intercambiar elementos con otros jugadores, pues mantener feliz a la gente de tu ciudad es bastante simple:

Construye decoraciones culturales y monumentos , este tipo de edificaciones aumentan la felicidad de los aldeanos de forma rápida.

, este tipo de edificaciones aumentan la felicidad de los aldeanos de forma rápida. Conecta todas las carreteras, si dejas alguna carretera sin camino, los aldeanos podrían llegar a sentirse algo “abrumados”, y esto afectará el animo del pueblo en general.

Presta atención al mapa y a las batallas

Como buen estratega, siempre tienes que darle un vistazo al mapa del continente, ¿por qué? Porque los demás jugadores pueden formar alianzas, adquirir provincias y preparar un ataque contra tu ciudad. Si estás al tanto de lo que pasa al tu alrededor, podrás planear una defensa o un ataque mucho más efectivo.

Algunos trucos y consejos que podemos darte para que tu experiencia dentro de Forge of Empires no sea tan brusca y negativa, son los que te mencionamos a continuación:

Intenta adquirir provincias . Cuantas más provincias tengas, más podrás expandir tu ciudad y explotar los recursos minerales para poder conseguir muchos más elementos.

. Cuantas más provincias tengas, más podrás expandir tu ciudad y explotar los recursos minerales para poder conseguir muchos más elementos. Revisa tus batallas , el replay de las mismas te permitirá saber en qué te has equivocado si has perdido, o bien, repetir una formación cuando obtuviste alguna victoria.

, el replay de las mismas te permitirá saber en qué te has equivocado si has perdido, o bien, repetir una formación cuando obtuviste alguna victoria. Visualiza las batallas de los demás jugadores, esto te permitirá tener un panorama sobre cuáles son las mejores formaciones para obtener la victoria.

Nunca dejes de investigar

Dejar de investigar en Forge of Empires es un error que no te debes permitir, ¿por qué? Por el simple motivo de que los puntos de investigación, denominados Puntos Forge, tienen fecha de vencimiento. Si dejas de investigar aunque sea un día, esos puntos los perderás y esto hará que no puedas avanzar en el desarrollo de tu ciudad.

No hay un “manual” a seguir sobre qué tipo de investigaciones se deben realizar, o bien, cuáles son las investigaciones prioritarias. De igual forma, desde aquí te recomendamos invertir estos puntos en el árbol de investigación de tecnologías. Investigando nuevas tecnologías podrás acceder a elementos que beneficiarán no solo a tu ciudad en general, sino también a la producción de bienes, ya que tus aldeanos tendrán más ventajas para producir oro, alimentos y demás consumibles.

Ubica estratégicamente los edificios de tu ciudad

Si creaste tu cuidad sin pensar cuáles son las mejores plazas para colocar tus edificios, asentamientos y demás construcciones, es momento de que reorganices todo de nuevo. Cuando colocas monumentos, parques, centros de investigación y chozas sin un orden en especifico, los ataques que te realicen conllevarán a que pierdas más bienes y elementos de los que podrías llegar a imaginar.

¿No sabes cómo ubicar los edificios de forma correcta en Forge of Empires? No te preocupes, sigue estos consejos que te dejamos a continuación para que la producción en tu ciudad sea más efectiva:

Crea carreteras en forma de cruz , esto te permitirá obtener más beneficios ya que los aldeanos podrán llegar a los edificios de una forma más directa.

, esto te permitirá obtener más beneficios ya que los aldeanos podrán llegar a los edificios de una forma más directa. El centro principal de tu ciudad debe estar en el medio . Los demás edificios deben proteger al centro comunitario en caso de ataques.

. Los demás edificios deben proteger al centro comunitario en caso de ataques. No pongas los mismos edificios en la misma carretera , siempre debes alternar el tipo de construcción para que los beneficios que obtengas en la producción de bienes sea mucho mayor.

, siempre debes alternar el tipo de construcción para que los beneficios que obtengas en la producción de bienes sea mucho mayor. Recuerda que no puedes girar los edificios en Forge of Empires, por lo que deberás colocar tus carreteras de una forma especifica para que tus aldeanos puedan llegar a las edificaciones sin complicaciones.

Comercia con los demás jugadores en línea

Jugar a Forge of Empires pensando que es un juego “offline” es un error. No estás solo en el mundo de este popular juego de estrategia, pues en tu vecindario encontrarás otros jugadores con los que podrás hacer cientos de tratos. Si sueles llevarte bien con tus vecinos, podrás visitar la ciudad de ellos para entablar relaciones que beneficiarán a ambos.

Si te interesa comerciar con otros jugadores en línea, te recomendamos seguir estos consejos para que la interacción con otras personas sea beneficiosa para ti:

¿Tienes Puntos Forge de sobra?, puedes donarlos a tus vecinos. Te recomendamos no donarlos todos a un solo jugador , pues es mejor tener varios aliados para comerciar distintos bienes, planos y elementos al mismo tiempo.

, pues es mejor tener varios aliados para comerciar distintos bienes, planos y elementos al mismo tiempo. No seas amigo de todos tus vecinos , a veces es mejor enfrentarse a un par de jugadores para intentar obtener ingresos. Eso sí, no te enfrentes a jugadores que tienen un mayor nivel, perderás en un abrir y cerrar de ojos.

, a veces es mejor enfrentarse a un par de jugadores para intentar obtener ingresos. Eso sí, no te enfrentes a jugadores que tienen un mayor nivel, perderás en un abrir y cerrar de ojos. Si ayudas a los demás jugadores a mejorar sus edificios, obtendrás suculentas ganancias. Cada vez que un Gran Edificio alcanza un nuevo nivel, tu aliado te regalará automáticamente monedas y Puntos Forge. Eso sí, en caso de que ese jugador te quite de su lista de aliados, no recibirás absolutamente nada, por lo que es importante que mantengas una buena relación.

Los bienes son importantes, no los dejes de lado

Al principio no deberías preocuparte demasiado por los bienes y suministros ya que abundan. De igual forma, no deberías gastarlos todos al mismo tiempo, pues a medida que avances en el juego, estos bienes cobrarán más y más importancia. Si te es complicado administrarlos correctamente, te recomendamos seguir estos consejos que te dejamos a continuación:

Planifica con anticipación para que nunca te quedes sin bienes.

para que nunca te quedes sin bienes. No hace fala que produzcas todos los bienes tu mismo , puedes encontrar ciertos bienes en otras provincias al momento de realizar exploraciones (esto te ahorrará mucho tiempo).

, puedes encontrar ciertos bienes en otras provincias al momento de realizar exploraciones (esto te ahorrará mucho tiempo). Intenta formar equipo con otros jugadores para intercambiar bienes. Siempre hay jugadores que necesitan ciertos recursos que a ti te pueden llegar a sobrar.

para intercambiar bienes. Siempre hay jugadores que necesitan ciertos recursos que a ti te pueden llegar a sobrar. Intercambia productos con distribuidores dentro del juego . Este método se realiza con la inteligencia artificial, por lo que no tendrás ningún tipo de limite para hacer este tipo de intercambios.

. Este método se realiza con la inteligencia artificial, por lo que no tendrás ningún tipo de limite para hacer este tipo de intercambios. También puedes obtener distintos tipos de bienes robándoles las producciones de bienes a tus vecinos. Eso sí, para poder hacerlo tendrás que contar con un buen ejercito (alto nivel de habilidad y una buena cantidad de tropas).

Intenta conseguir planos a como de lugar

¿Recién comenzaste a jugar a Forge of Empires? Pues es muy importante que sepas qué son los planos. Estos elementos te permitirán construir nuevos edificios sin tener que gastar recursos para poder investigar la arquitectura de los mismos. Por otro lado, si llevas jugando mucho tiempo a Forge of Empires y nunca te interesante por esta característica, deberías prestarle atención, ya que es un elemento clave dentro de este juego.

Algunos de los consejos que te podemos dar para poder conseguir planos de forma simple y gratuita dentro de Forge of Empires, son los que te mencionamos a continuación:

Explora las ciudades de los demás jugadores . Si descubres edificios atractivos e interesantes, hazte amigo de esos jugadores.

. Si descubres edificios atractivos e interesantes, hazte amigo de esos jugadores. Se el primero en comenzar un intercambio. Cuando ofreces un plano que ya tienes, el otro jugador se sentirá “alagado”, ya que pensará que ha hecho un buen trabajo en la organización de su ciudad.

Nunca intercambies planos del mismo tipo , lo peor que puedes hacer es cambiar un plano que sea igual al que te están ofreciendo.

, lo peor que puedes hacer es cambiar un plano que sea igual al que te están ofreciendo. Antes de enviarle una invitación a otro jugador para ser su amigo, visita su ciudad y asegúrate de que cuenta con los edificios que estás buscando. De nada te servirá hacerte amigo para intercambiar planos que no son de tu interés.

Una vez intercambiados los planos, no elimines a ese jugador de tu lista de amigo, puede que a futuro tenga planos que a ti te interesen.

Planea tus batallas, no vayas a la guerra sin una estrategia

Si bien Forge of Empires te permite luchar contra otros usuarios en batallas rápidas, esta podría no ser una buena idea. En la mayoría de las batallas rápidas se hacen presente ciertas características que disminuyen considerablemente el porcentaje de victoria. Es más, si observas que el porcentaje de victoria es menor al 80%, deberías evitarlas, pues lo más probable es que las pierdas.

Algunos consejos que puedes aplicar en tus batallas para poder aumentar el porcentaje de victoria, son los que te mostramos a continuación:

Pon tus ojos en la batalla, incluso en aquellas que sean automáticas. Siempre hay algún movimiento que puedes modificar para sorprender al rival, o bien, a la inteligencia artificial.

No ataques constantemente , los mejores jugadores de Forge of Empires atacan y retroceden constantemente. Enviar a todas tus tropas al ataque al mismo tiempo te jugará en contra.

, los mejores jugadores de Forge of Empires atacan y retroceden constantemente. Enviar a todas tus tropas al ataque al mismo tiempo te jugará en contra. Analiza el terreno , es imprescindible que descubras cuáles son los lugares para atacar a larga distancia, y cuáles son los que más beneficiarán a tus tropas de ataque cercano.

, es imprescindible que descubras cuáles son los lugares para atacar a larga distancia, y cuáles son los que más beneficiarán a tus tropas de ataque cercano. No te quedes con una sola estrategia, implementa diferentes defensas y ataques para ver cuál es la más efectiva al momento de enfrentarte con otros jugadores.

Sin mucho más que añadir al respecto, si quieres “cambiar de aire”, o bien ya te ha aburrido un poco Forge of Empires, aquí te mostramos las 5 mejores alternativas a Age of Empires para Android. Al tratarse de un juego muy similar a Forge of Empires, estamos más que seguros que encontrarás alguna alternativa que te divierta en tus tiempos libres.