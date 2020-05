Plague Inc. es un juego de estrategia muy curioso. Básicamente tienes que crear una nueva enfermedad, soltarla en algún país, e intentar acabar con toda la especie humana. Sin embargo, el proceso no es nada sencillo, porque tendrás al mundo entero buscando una cura o evitando que tu virus se propague, hasta ahora. Te enseñamos cómo conseguir ADN infinito en Plague Inc.

El mod de Plague Inc que desbloquea todo y te hace la vida más fácil

Por todos los eventos recientes, Plague Inc. ha tenido un repunte increíble de descargas en todo el mundo. Aparte, es un juego que representa un verdadero desafío mental, y requiere también algo de suerte. Para poder alcanzar tu objetivo de acabar con todos los seres humanos, tu enfermedad tendrá que ir mejorando tanto como pueda.

Sin embargo, no es algo sencillo, ya que tendrás que gastar puntos de ADN para poder evolucionarla y mejorar su infectividad, letalidad y resistencia. Estos puntos son escasos, difíciles de conseguir y a medida que vas avanzando en el árbol de mejoras necesitarás más puntos para desbloquear nuevos síntomas.

En su momento te enseñamos algunos trucos para ganar en Plague Inc. pero en las dificultades más altas puede que esto no sea suficiente. Por eso, si estás frustrado de intentar avanzar en el juego y no poder hacerlo, puede que tengamos una buena solución.

Hemos descubierto un Mod de Plague Inc. que te dará una mano con todos tus problemas. El APK está modificado para que puedas tener puntos infinitos de ADN si lo deseas, así como muchas otras opciones. El APK desbloquea todas las dificultades del juego, los tipos de enfermedad (plagas) y los escenarios adicionales, pero lo más importante es que permite:

Activar puntos infinitos de ADN para Plague Inc.

para Plague Inc. Hacer que tu enfermedad sea imposible de curar .

. Evitar que los gobiernos tomen acciones contra tu plaga.

contra tu plaga. Comenzar la partida con el país inicial infectado al 100% .

. Iniciar la partida con dos países infectados.

Mezclar todas las evoluciones de todos los tipos de plagas en una sola.

Iniciar la partida con 5 mejoras aleatorias.

Cómo activar el ADN infinito en Plague Inc, así como las otras mejoras

Honestamente, no es que seamos muy dados a utilizar estos trucos para avanzar en un juego, pues le quita gran parte del desafío que supone. Sin embargo, sabemos que en algún momento la frustración empuja a hacerlo, y también hay muchos usuarios que lo disfrutan. Dicho esto, solo sigue estos pasos para que puedas activar el ADN infinito en Plague Inc:

Descarga el APK modificado de Plague Inc. desde este enlace. Activa la instalación de apps desde fuentes externas: Para versiones anteriores a Android 9 : solo ve al menú “Ajustes”, luego “Seguridad” y finalmente presiona en “Instalar desde orígenes desconocidos”

: solo ve al menú “Ajustes”, luego “Seguridad” y finalmente presiona en “Instalar desde orígenes desconocidos” Para Android 9 o superior: al ejecutar el APK desde el navegador o el administrador de archivos serás llevado al apartado de instalación de apps desconocidas. Solo presiona “Confiar en esta fuente” y listo. Instala el APK de Plague Inc. Abre el juego e inicia una nueva partida. Una vez elijas tu tipo de plaga, pasarás a la pantalla de selección de dificultad. Ahí, presiona donde dice “Cheats” en la esquina inferior izquierda. Abrirás el menú de trampas, y ahí podrás activar “Unlimited Strain” para obtener puntos de ADN infinitos. Regresa, elige la dificultad, da nombre a tu plaga y disfruta.

Una vez que inicies la partida te darás cuenta de que tienes ADN infinito, y podrás evolucionar tu plaga tan rápido como quieras. Asimismo, desde el menú de trucos podrás activar todas las otras trampas que mencionamos en la sección anterior.

Por cierto, el que tengas todos estos trucos no significa que obligatoriamente vayas a ganar. Las regiones como Greenland o Madagascar siempre estarán ahí para arruinarte el día, así que igual tendrás que pensar. Por supuesto, también podrás jugar sin activar ningún truco.

¿Te ha gustado este mod? Déjanos tus comentarios abajo.