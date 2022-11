La vida del que juega exclusivamente en F2P a cualquier juego es menos favorecida que los que pagan para seguir consiguiendo beneficios. Sin embargo, eso no significa que no tienen maneras de obtener recompensas extra, aunque con un poco de esfuerzo adicional. Los aficionados a Coin Master no son la excepción.

Ya te hablamos antes sobre cómo conseguir tiradas gratis mediante algunos métodos un poco ingeniosos. También hemos enumerado varios consejos para poseer cartas doradas. En esta ocasión, seguiremos ahondando en otras alternativas sencillas, con tal de engrosar tu número de tiradas y spins en Coin Master sin que tengas que gastar ni un solo euro para ello.

En general, son dos formas: la primera es mediante 3 aplicaciones vinculadas con el juego para obtener tiradas gratis haciendo clics diarios, y la segunda se consigue obteniendo dinero real que se puede canjear en Google Play para comprar ítems dentro del juego sin comprometer tu presupuesto, todo esto también desde otras aplicaciones. A continuación las conocerás.

Spin Link: enlaces diarios para recibir spins gratis

En esta aplicación tendrás todos los días nuevos enlaces a los cuales acceder para obtener spins gratis en la mayoría de las veces, y otras recompensas como coins. Es muy fácil de usar y te ayudará a tener tiradas adicionales en Coin Master, guardando tu progreso. Esto significa que si te pierdes un día de reclamar los spins en la app, puedes hacerlo al siguiente día sin que esto se te descuente.

Spin Rewards: mira anuncios y consigue tiradas gratis todos los días

Esta es otra opción con la misma naturaleza que la primera. Solo tienes que ver los anuncios que te muestran a diario para luego reclamar tu recompensa. Esta puede ser spins gratis y monedas del juego. El máximo cada día es de 25 tiradas por cuenta.

CM Rewards: otra alternativa para asegurar tiradas

CM Rewards también está diseñada para los jugadores de Coin Master. Todos los días también ofrece enlaces para poseer tiradas gratuitas en el juego. Debes tener en cuenta que la aplicación está solo en inglés, pero de cualquier forma, aun si no conoces el idioma, es fácil adivinar dónde pulsar para sacar las recompensas, pues tiene una interfaz intuitiva.

Smartme App: realiza encuestas o solo mantén la app en segundo plano para ganar

Pasando a las aplicaciones con las que consigues dinero real (sin crearte ilusiones, el ingreso es tan solo lo suficiente para hacer compras modestas en los juegos), Smartme es de las primeras encabezando la lista. Esta app desde el comienzo te da puntos por inscribirte, y luego te da diferentes opciones para seguir subiéndolos en tu cuenta: realizando encuestas o incluso con solo tener la app abierta, así sea en segundo plano.

Estos puntos que ganas luego podrás canjearlos por dinero real y transferirlos a tu cuenta bancaria. De esta manera, es posible comprar dentro de la Play Store para Coin Master y recargarte tiradas sin haber invertido euros que ganas normalmente en tus otras actividades del día.

AppStation: prueba juegos y recibe tarjetas de regalo en la plataforma que quieras

Esta otra aplicación te da premios en forma de tarjetas de regalo para algunas plataformas, siempre que juegues por un tiempo los juegos que se encuentran dentro de su lista. Solo debes descargarla, y acceder desde su interfaz a cualquiera de los juegos que muestra (y uno de ellos es Coin Master), jugar por un tiempo y así irás ganando monedas con las cuales luego podrás canjear de 5 a 10 euros e incluso más.

GELT: compra para la casa y recibe dinero de vuelta

Si te gusta comprar desde el móvil lo necesario para abastecer el hogar, entonces te gustará saber que GELT te anima a seguir haciéndolo y además, te hace ganar dinero al hacer estas compras.

Desde la aplicación (una vez la descargues a tu móvil), vas a poder ver diferentes ofertas y oportunidades para comprar artículos de primera necesidad. Al realizar alguna compra, acumularás cierto saldo en euros que luego puedes canjear a tu cuenta bancaria.

La aplicación no solo se limita a tu interacción en las compras, ofertas y promociones. También te muestra la opción de hacer encuestas para obtener igualmente dinero al terminarlas. De la misma forma, cuando compres desde allí tarjetas de regalo para tiendas conocidas (Amazon, Decathlon, etc.), también recibirás dinero de vuelta.

Media Rewards: gana dinero con tu rutina diaria

Esta aplicación también te permite ganar dinero, y lo hace al brindarle información sobre tu experiencia como espectador a ciertos comerciales. Sea viendo la tele o escuchando la radio, y por supuesto, también respondiendo las cuentas dentro de la aplicación.

Mientras más información se aporte (información que en cierto tiempo tiende a ser eliminada para no comprometer tu privacidad), más oportunidades tendrás de luego canjear puntos por tarjetas de regalo para diferentes tiendas.

App Nana: de todo un poco para ir ganando euros

Con esta última opción, puedes hacer diferentes actividades o elegir entre las que más te gustan para ir obteniendo tarjetas de regalo en diferentes plataformas de juegos o de compras. Puedes probar juegos dentro de la aplicación, contestar encuestas que te enseñan, ver publicidad e incluso al invitar amigos y afiliarlos, ganas más.

Como ves, todas estas son opciones viables para ganar tiradas gratis en Coin Master, ya sea directa o indirectamente. Requieren poco esfuerzo, y aunque no te ofrecen una millonada, sí te dan el saldo suficiente para ir obteniendo más oportunidades de juego e ir subiendo tu cuenta a la par que otros jugadores más experimentados.

¿Te lo vas a perder?