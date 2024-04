Hay un nuevo juego viral de esos que aparentan ser muy simples, pero que terminan siendo bastante difíciles (como Only Up! o Difficult Game About Climbing). Estamos hablando de The Game of Sisyphus, un título en el que debes intentar rodar una roca hasta la cima de la montaña, tal y como sucede en el famoso mito griego.

Pues bien, si estás aquí es porque de seguro estás buscando el APK de The Game of Sisyphus para jugarlo en tu móvil Android. Si es así, has llegado al lugar indicado. A continuación, te contamos lo que tienes que saber si quieres jugar a The Game of Sisyphus en Android.

No, el juego The Game of Sisyphus no está disponible para móviles

The Game of Sisyphus solo está disponible para PC. El juego se lanzó hace apenas unas semanas y de momento su desarrollador «Cream» no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que llegue para Android. Es decir, no existe una versión para Android. De hecho, solo se puede descargar en Steam y tiene un precio de 4,13 €.

¿Y los supuestos APK de The Game of Sisyphus que ofrecen algunas webs? Pues te contamos que cualquier APK de The Game of Sisyphus es falso y un archivo potencialmente peligroso.

Debes evitar descargar estos APK, ya que muchos ciberdelincuentes se aprovechan de la popularidad del juego para distribuir malwares o virus encubiertos. Ahora bien, a continuación te contamos cuáles son las mejores alternativas a The Game of Sisyphus para Android que sí están disponibles en la Play Store:

Alternativas a The Game of Sisyphus para Android

En la Play Store hay algunos juegos parecidos a The Game of Sisyphus para Android. Por ejemplo, Sisyphus simulator es un juego en 3D en el que tienes que rodar una roca hasta la cima. También están los juegos Sisyphos y Sisyphus que son iguales, pero en 2D. Además, son gratis. Aquí te dejamos los cajetines de descarga de Play Store:

Ahora bien, si los juegos anteriores no te convencieron, te traemos otras dos alternativas de juegos difíciles con mecánicas simples. Uno de ellos es Dumb Ways to Climb y el otro es Super Difficult Climbing Game, las alternativas de Only Up! y Difficult Game About Climbing para Android respectivamente.

Y tú… ¿Cuál de estas alternativas a The Game of Sisyphus probarás en tu móvil?