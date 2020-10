Junto con el típico evento de Halloween de cada año, Pokémon GO acaba de incorporar una nueva función de Realidad Aumentada (RA). Se trata de las tareas de mapeo de RA en las que los entrenadores deben usar la cámara de su móvil para explorar determinados lugares. Estas tareas las puedes conseguir en algunas Poképaradas y, tras completarlas, recibirás recompensas especiales como caramelos raros, megaenergía, etc.

Descubre a continuación todo lo que debes saber sobre las nuevas tareas de mapeo de RA de Pokémon GO. ¿Cómo funcionan? ¿Para qué se hacen? ¿Cómo las consigues? Enseguida te explicamos.

Así son las tareas de mapeo de RA de Pokémon GO

Lo primero que debes saber sobre las tareas de mapeo de RA es que solo están disponibles para los entrenadores con nivel 20 o superior. De momento, los jugadores con nivel inferior a 20 o con cuenta Niantic Kids no pueden realizar estas tareas, aunque se espera que esto cambie en el futuro.

Ahora bien, si tienes el nivel necesario, puedes conseguir que te asignen una tarea de mapeo de RA yendo a las Poképaradas que tienen una marca especial, las cuales debes girar para recibir una misión de mapeo de RA. Esta misión básicamente es una investigación de campo, ya que tendrás que grabar o escanear con la cámara de tu móvil un determinado sitio de la Poképarada en cuestión o de otra cercana. Puedes ver cuál tarea te tocó exactamente desde el panel de tareas de investigación.

Eso sí, debes grabar bien lo que te ordenaron pues de lo contrario no será contado como tarea completada. Por ejemplo, si escaneas con una iluminación pobre o te mueves poco, el juego te mostrará un mensaje para decirte que debes corregir esto. Además, Pokémon GO te exige que la grabación dure entre 20 y 30 segundos, y que debes mantener el encuadre del objeto enfocado de arriba a abajo.

Una vez completada la tarea, luego de que subas el vídeo a los servidores de Niantic, recibirás varias recompensas muy buenas por tu trabajo que pueden ser Pokéballs, revivir máximo, caramelos raros, entre otros objetos del juego. Lastimosamente, solo puedes hacer una de estas tareas por Poképarada y día.

¿Qué hace Niantic con los vídeos de las tareas de mapeo de RA de Pokémon Go?

Las tareas de mapeo de RA son una actividad más para jugar que ofrece Pokémon GO. Sin embargo, los suspicaces pensarán que Niantic ha añadido esta función para recopilar datos de ciertas zonas del mundo. Y, en efecto, Niantic ha creado las tareas para ello, pero no como un plan malévolo para conquistar al mundo ni nada por el estilo. En realidad, Niantic necesita recopilar este tipo de vídeos para mejorar las funciones de RA de Pokémon GO.

Con las tareas de mapeo de RA, Niantic recibe los datos necesarios para alimentar a su Niantic Real World Platform, una tecnología de RA en la nube que utiliza mapas 3D para permitir experiencias de RA más realistas en los juegos de Niantic y de otros desarrolladores que adoptan la plataforma. En otras palabras, con estas tareas, los jugadores de Pokémon GO harán para Niantic el trabajo que hacen los coches de Street View para Google, o algo así.

Al ser Pokémon GO un juego gratuito, no nos parece mal que Niantic haya añadido estas tareas para que los jugadores ayuden a mejorar la Realidad Aumentada de este juego y de otros juegos que usen la tecnología de Niantic. En fin, gracias a estas nuevas misiones, Pokémon GO tiene el potencial de mejorar de aquí en adelante.