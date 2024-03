Stardew Valley es un juego de jardinería incansable, ya que después de 8 años de haberse lanzado sigue muy vivo. Tanto es así, que recientemente marcó un nuevo récord histórico de jugadores en simultáneo, con nada menos que 145.243 usuarios. ¿A qué se debe esto? A la esperadísima actualización 1.6, que prometía montones de novedades y ha cumplido con todas las expectativas.

La actualización ya está disponible para ordenadores a través de Steam y GOG, además, pronto lo estará para consolas, pero ¿qué pasa con los móviles? Es de lo que hablaremos a continuación al decirte cuándo llegará la actualización de Stardew Valley 1.6 a Android e iOS.

Luego de más de tres años sin una actualización mayor (la versión 1.5 de 2020), Stardew Valley comenzó a recibir la versión 1.6 en distintas plataformas. Esta actualización trae nuevas funcionalidades como el “Festival del desierto”, un nuevo tipo de granja en “Meadowlands”, nuevos mapas, cultivos, huevos de Pascua, secretos, ajustes y más.

Los primeros usuarios en disfrutarla son los de PC y sabemos que próximamente les tocará a los de consolas. Sin embargo, parece que nadie se ha preocupado demasiado por la versión para dispositivos móviles o eso creíamos.

It's the 8th anniversary of Stardew Valley. Thank you for all the support over the years! Today I am announcing the PC Release date for the 1.6 update: –March 19th–. Console & Mobile will follow as soon as possible. pic.twitter.com/dMEFydjSqC

— ConcernedApe (@ConcernedApe) February 26, 2024