Squad Busters, el nuevo juego de los creadores de Clash Royale

Supercell continúa trayendo novedades para todos sus juegos, eso nunca se detiene. En Clash Royale con su desafío en el festival de globos, en Brawl Stars con la mejora de uno de sus personajes más queridos, y ahora, a nivel general, trae una sorpresa que a muchos fans dejará boquiabiertos. Squad Busters por fin se asomó confirmando su beta oficial para este 6 de febrero.

La noticia, además, trae un vídeo en donde se revela otro detalle nunca antes visto en los juegos de la franquicia. Y es que al parecer tendrá a todos los personajes de Supercell reunidos en un solo juego, participando juntos para ganar los desafíos que se les atraviesen.

Our beloved Supercell characters come together for the first time ever! 🥳#SquadBusters Closed Beta starts on February 6th until the 16th, only in Canada! 🇨🇦 pic.twitter.com/iwCtyPBtze

— Squad Busters (@Squad_Busters) January 31, 2023