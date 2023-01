Considerada como una de las cartas más molestas del juego, sobre todo si se la utiliza en mazos que la ayuden a llegar a las torres enemigas, el Globo bombástico hace su aparición en un nuevo evento llamado Festival de globos 2c2.

Si aún no te has anotado en este desafío, puede que hayas tomado la decisión correcta, ¿por qué? Porque hace falta un buen mazo para poder ganarlo. Para que no pierdas tu tiempo buscando en Internet, aquí te mostraremos los mejores mazos para el Festival de globos 2c2 de Clash Royale.

Eso sí, recomendamos jugarlo con un amigo, ya que al tratarse de un evento de 2 jugadores contra 2 jugadores, siempre es mejor combinar mazos de forma correcta (tanto tú como tu amigo podrán usar alguno de los 5 mazos que te vamos a mostrar aquí).

Los mejores mazos para el Festival de globos 2c2 de Clash Royale

Es necesario mencionar que en este desafío en concreto, a diferencia del Torneo real de la comunidad, es casi imposible no sufrir daño en alguna de las torres de las princesas. En otras palabras, el objetivo es derribar las tres torres enemigas lo antes posible.

Sin más preámbulos, a continuación te dejamos los 5 mejores mazos para ganar el Desafío del Festival de globos 2c2 de Clash Royale, ¡utiliza el que más se ajuste a tu forma de juego!

Mazo 1 – Bats defensivos

Murciélagos.

Espíritu eléctrico.

Bola de nieve.

Duende lanzadardos.

Cazador.

Leñador.

Tornado.

Mago.

Mazo 2 – Soporte Balloon

Bebé dragón.

Verdugo.

Lanzafuegos.

Gigante.

Fénix.

Bola de nieve.

Torre tesla.

Tornado.

Mazo 3 – Contra aérea

Arquero mágico.

Verdugo.

Mago eléctrico.

Dragón infernal.

Mago.

Clon.

Descarga.

Tornado.

Mazo 4 – A por todo

Esbirros. Murciélagos. Lanzafuegos. Bola de fuego. Montacarneros. Mago eléctrico. Princesa. Veneno.



Mazo 5 – La caída de las tres torres

Leñador.

Furia.

Arquero mágico.

Bebé dragón.

Hielo.

Mago eléctrico.

Megacaballero.

Torre tesla.

Por último, en caso de que te esté costando ganar partidas dentro de este desafío, deberías echarle un vistazo a estos trucos de Clash Royale que aún siguen funcionando, ¡son ideales para obtener ventaja al momento de jugar!