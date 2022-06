¿Los juegos al estilo FIFA no te atraen? Pues esto no quiere decir que no te gusten los juegos de fútbol, ya que hay más opciones relacionadas con dicha temática que podrían llegar a llamar tu atención.

Uno de ellos, el cual está disponible para Android de forma gratuita, es Simulador Internacional de Fútbol. Este juego, como su nombre lo indica, te permite simular partidos, torneos y hasta mundiales de manera simple y desde tu propio dispositivo móvil.

Simulador Internacional de Fútbol: un juego para Android que no deberías dejar pasar

Como bien mencionamos arriba, dentro de este juego podrás simular cualquier partido o torneo. Es más, podrás crear tus propias ligas para ver cuál es el equipo que más poderoso.

Estando en un año en donde se llevará a cabo el esperado Mundial de fútbol, este videojuego ofrece un apartado especial para que los fanáticos «tengan una idea» de qué selección podría salir campeona en Qatar 2022.

Cabe añadir que al principio puede llegar a ser complicado de comprender, ya que hay muchas opciones que deben ser modificadas para poder llevar a cabo una simulación en tiempo real.

De igual manera, el juego cuenta con un tutorial muy didáctico en el que se explica de forma clara cómo simular torneos, ligas y partidos. Te recomendamos darle importancia a dicho tutorial, te pondrá a tono sobre lo que debe hacerse dentro del juego.

¿Cómo descargar el juego que simula partidos de fútbol en Android?

Por suerte, no hace falta descargar un APK para poder jugar a este divertido simulador de fútbol. Al estar presente en Google Play Store, solo tendrás que pinchar sobre el cajetín de descarga que te dejamos al final de este párrafo.

Vale añadir que el juego funciona en cualquier móvil o tablet con Android 5.0 o superior. Lamentablemente, es necesario estar conectado a Internet para poder jugar, ya que el mismo efectúa la simulación en sus propios servidores.

Sin nada más que agregar al respecto, aprovechamos este tema para informarte que ya puedes descargar eFootball Mobile, el nuevo juego de fútbol de Konami, ¡es muy divertido!