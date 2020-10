Si descargaste el clon de Fall Guys para Android, Run Guys, y has notado que el juego no funciona como debería, no te preocupes, hay miles de usuarios que están teniendo problemas para jugar a esta alternativa a Fall Guys para Android.

El equipo desarrollador encargado de lanzar el juego ha comentado que planean lanzar futuras actualizaciones para solucionar los inconvenientes que hacen que el juego se trabe y se cierre solo. Si no quieres esperar a que dichas actualizaciones lleguen a Google Play Store, sigue leyendo que aquí te explicamos cómo solucionar estos problemas.

Run Guys se traba y se cierra solo, ¿cómo solucionarlo?

La solución al problema que hace que Run Guys se trabe y se cierre solo en Android es más simple de lo que parece. Lo único que tienes que hacer es seguir estos pasos que te mostramos a continuación:

Antes de jugar una partida en Run Guys, deberás reiniciar tu dispositivo móvil Android.

Android. Una vez reiniciado el móvil, deberás desactivar los datos móviles , si es que piensas jugar con el WiFi.

, si es que piensas jugar con el WiFi. Por otro lado, si quieres jugar con los datos móviles, tendrás que desactivar el WiFi .

. Siguiendo estos pasos, deberías poder jugar a Run Guys sin ningún problema.

En pocas palabras, el juego se traba y se cierra solo cuando están activadas las dos opciones de conexión: WiFi y datos móviles. Desactivando alguna de ellas, evitarás que Run Guys consuma más recursos y tenga problemas de conexión.

¿Run Guys sigue presentando errores en tu móvil?

Si el tutorial que te mostramos más arriba no ha logrado solucionar los problemas que causan que el juego se cierre solo, tendrás que borrar el caché del juego:

Dentro de los Ajustes de tu móvil Android, tendrás que pinchar sobre Aplicaciones y notificaciones .

. Por consiguiente, deberás pulsar sobre “Ver las aplicaciones”.

Busca el juego Run Guys y pincha sobre el mismo.

y pincha sobre el mismo. Pincha sobre Almacenamiento y caché .

. Dale a la opción que dice Borrar memoria caché.

Habiendo eliminado la memoria caché de Run Guys, el juego debería funcionar de forma correcta. Si el problema persiste, te recomendamos desinstalar el juego y volverlo a descargar desde la tienda Google Play Store.